Ethereum’un kurucu ortağı, 2019’da büyük yükselişler yaşanacağını öngörüyor

Ethereum'un kurucu ortağı Joseph Lubin, attığı bir tweette, 2018 yılında dijital para piyasasının dibi gördüğünü söyledi. Lubin'e göre, kripto pazarındaki düşüşe “özellikle medya ve sosyal yorumcular” tarafından epik bir korku, belirsizlik ve şüphe ile yaklaşılıyor.

Lubin, gazetecilerin ve blog yazarlarının gerçek verileri olmadan durumlarla ilgili epik ölçüde paranoyak ve kötümser varsayımlarda bulunmalarından şikayetçi oldu ve geçtiğimiz günlerde işten çıkarmalar hakkında açıklama yapan ConsenSys hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. ConsenSys'in ve Ethereum'un geleceği hakkında umutlu olan Lubin:"Benim açımdan gelecek çok parlak görünüyor. 2019’a girerken, manzarayı gözlerimin içinden görebilseydiniz, güneş gözlüğü takmanız gerekirdi." dedi.

Hazırlanan raporlar; bu hafta ConsenSys’in daha önce desteklediği proje başlangıçlarını kapattığını ortaya koydu. Kaynaklar, işten çıkarılacak çalışan sayısının ConsenSys’in 1.200 kişilik iş gücünün %50 - %60’ı arasında olabileceğini bildirdi.



Eldeki veriler; küresel çapta çeşitli endüstrilerdeki önemli işten çıkarmalara kıyasla, kripto para piyasalarındaki mevcut düşüşün ve ilişkili şirketlerdeki işten çıkarmaların nispeten iyi göründüğünü söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda, Ethereum’un diğer kurucu ortağı Vitalik Buterin, kripto para biriminin ve Blockchain alanının tekrar “1000 kat büyüme” görmesi ihtimalinin olmadığını belirtmişti.

https://cointelegraph.com/news/ethereum-co-founder-calls-the-cryptobottom-of-2018