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Ethereum’un kurucu ortağı, 2019’da büyük yükselişler yaşanacağını öngörüyor

Ethereum'un kurucu ortağı Joseph Lubin, 2018'de kripto para piyasasının dibi gördüğünü ve 2019 yılının daha parlak bir yıl olacağını belirten açıklamalarda bulundu.
4 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ethereum'un kurucu ortağı Joseph Lubin, attığı bir tweette, 2018 yılında dijital para piyasasının dibi gördüğünü söyledi. Lubin'e göre, kripto pazarındaki düşüşe “özellikle medya ve sosyal yorumcular” tarafından epik bir korku, belirsizlik ve şüphe ile yaklaşılıyor.
Lubin, gazetecilerin ve blog yazarlarının gerçek verileri olmadan durumlarla ilgili epik ölçüde paranoyak ve kötümser varsayımlarda bulunmalarından şikayetçi oldu ve geçtiğimiz günlerde işten çıkarmalar hakkında açıklama yapan ConsenSys hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. ConsenSys'in ve Ethereum'un geleceği hakkında umutlu olan Lubin:"Benim açımdan gelecek çok parlak görünüyor. 2019’a girerken, manzarayı gözlerimin içinden görebilseydiniz, güneş gözlüğü takmanız gerekirdi." dedi.
Hazırlanan raporlar; bu hafta ConsenSys’in daha önce desteklediği proje başlangıçlarını kapattığını ortaya koydu. Kaynaklar, işten çıkarılacak çalışan sayısının ConsenSys’in 1.200 kişilik iş gücünün %50 - %60’ı arasında olabileceğini bildirdi.
 
Eldeki veriler; küresel çapta çeşitli endüstrilerdeki önemli işten çıkarmalara kıyasla, kripto para piyasalarındaki mevcut düşüşün ve ilişkili şirketlerdeki işten çıkarmaların nispeten iyi göründüğünü söylüyor. 
Geçtiğimiz aylarda, Ethereum’un diğer kurucu ortağı Vitalik Buterin, kripto para biriminin ve Blockchain alanının tekrar “1000 kat büyüme” görmesi ihtimalinin olmadığını belirtmişti.

https://cointelegraph.com/news/ethereum-co-founder-calls-the-cryptobottom-of-2018 Yorum Yaz
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35plt35 4 ay en beğenilen
Mandıracı sütüm ekşi der mi?
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Mesudum 4 ay
Kaçırmakla fırsatlar bitmez
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BumberShoot 4 ay
Kripto para size bir fırsat veriyor.
2 yıl sonra bitcoin 50 bin dolar olunca keşke zamanında girseydik diyeceksiniz tıpkı 20 bin dolarda dediğiniz gibi
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deoks 4 ay
Kendi ürettiği ürünün yere çakılacağını söylemesi beklenmiyordu herhalde.
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Lucidbit 4 ay
Daha çok evde bunun gerçek olabilmesi için diz çökmüş, yalvarmış yakarmış, ağlamış, zırlamış ve gelip basına bu konudaki "öngörüsünü" paylaşmışa benziyor.
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35plt35 4 ay en beğenilen
Mandıracı sütüm ekşi der mi?
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EyeCoral 4 ay
Yıl sonu Bitcoin 12.000 dolar olacak diyen vardı, ben ondan istiyorum...
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Fenomenon 4 ay EyeCoral
EyeCoral
Yıl sonu Bitcoin 12.000 dolar olacak diyen vardı, ben ondan istiyorum...

Ne 12 bin doları 50 bin dolar olacak diyorlardı. 4 bin dolara düştü ki bitcoin hala popüler.
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Fenomenon 4 ay

EyeCoral
Yıl sonu Bitcoin 12.000 dolar olacak diyen vardı, ben ondan istiyorum...

Ne 12 bin doları 50 bin dolar olacak diyorlardı. 4 bin dolara düştıü ki bitcoin hala popüler.
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DH Misafiri 4 ay
Büyük çöküşü görüp, çöküşü azaltma girişimleri gibi gibi..
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