Bitcoin bankası Flexcoin soyuldu, endişeler artıyor





Japon bir hacker'ın keşfi sonrasında sanal alemde kısa sürede popüler olan sanal para birimi Bitcoin, son dönemde yaşanan çalınma ve kayıp olaylarıyla güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu.





Çinli bir Bitcoin değişim firmasının 5 milyon dolarlık Bitcoin ile ortadan kaybolması ve Bitcoin değişim platformu Mt. Gox'un yaklaşık 65 milyon dolarlık Bitcoin birikimini sistemdeki bir açık nedeniyle kaybetmesi sonrasında iflas başvurusu yapması hafızalardaki tazeliğini koruyor. Aradan kısa bir süre geçmeden yeni bir haber daha geldi.





Bitcoin bankası olarak faaliyet gösteren Flexcoin, 896 Bitcoin biriminin çalındığını duyurdu. Bir Bitcoin şu anda 635$ seviyesinde olduğu için yaklaşın 600 bin dolarlık bir zarar söz konusu. Flexcon temelde Mt. Gox gibi bir holding olmadığı için iflas başvurusu yapmadı ve tabiri yerindeyse kapısına kendisi kilit vurdu.





Tüm aktarımları HTTPS şifrelemesi üzerinden yapan Flexcoin'in hırsızlığa karşı bir önlem almaması ise soru işaretlerine neden oldu. Kanadalı şirket kanun güçleriyle birlikte olayı araştırdıklarını açıkladı.





Firmanın kullanıcı sözleşmesinde sistemdeki Bitcoin birimlerinin sigortalanmayacağı belirtildiği için kayıplar konusunda sorumluluk kabul edilmiyor. Ancak diğer Bitcoin hesapları çevrimdışı belleklerde saklandığı için sahiplerine geri iade süreci başlayacak. Diğer bir dikkat çekici gelişme ise daha bir hafta öncesinde Mt. Gox olayı nedeniyle Flexcoin'in bir mesaj yayınlaması ve tüm varlıklarını kendi bünyelerinde sakladıkları için olumsuz etkilenmeyeceklerini bildirmiş olması.





Bitcoin değişim ve depolama platformlarının sürekli saldırı ve çalınma tehdidi altında olması birime olan bakış açısını da olumsuz etkilemeye başladı. Bir dönem en güvenilir liman olarak görülen ve 900$ seviyesine kadar çıkan bir Bitcoin birimi şu anda 635$ seviyesinden işlem görüyor. Güvenlik firmları bu olaylara karşı kesin bir çözüm yöntemi üretemese de kullanıcıların Bitcoin hesaplarını korumaları ve virüs programı olmayan bilgisayarlarda hesaplarına giriş yapmamalarını istiyor.

http://vr-zone.com/articles/bitcoin-bank-flexcoin-closing-doors-massive-theft/73370.html