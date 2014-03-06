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Bitcoin bankası Flexcoin soyuldu, endişeler artıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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21
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitcoin bankası Flexcoin soyuldu, endişeler artıyor

Japon bir hacker'ın keşfi sonrasında sanal alemde kısa sürede popüler olan sanal para birimi Bitcoin, son dönemde yaşanan çalınma ve kayıp olaylarıyla güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu. 

Çinli bir Bitcoin değişim firmasının 5 milyon dolarlık Bitcoin ile ortadan kaybolması ve Bitcoin değişim platformu Mt. Gox'un yaklaşık 65 milyon dolarlık Bitcoin birikimini sistemdeki bir açık nedeniyle kaybetmesi sonrasında iflas başvurusu yapması hafızalardaki tazeliğini koruyor. Aradan kısa bir süre geçmeden yeni bir haber daha geldi.

Bitcoin bankası olarak faaliyet gösteren Flexcoin, 896 Bitcoin biriminin çalındığını duyurdu. Bir Bitcoin şu anda 635$ seviyesinde olduğu için yaklaşın 600 bin dolarlık bir zarar söz konusu. Flexcon temelde Mt. Gox gibi bir holding olmadığı için iflas başvurusu yapmadı ve tabiri yerindeyse kapısına kendisi kilit vurdu.

Tüm aktarımları HTTPS şifrelemesi üzerinden yapan Flexcoin'in hırsızlığa karşı bir önlem almaması ise soru işaretlerine neden oldu. Kanadalı şirket kanun güçleriyle birlikte olayı araştırdıklarını açıkladı.

Firmanın kullanıcı sözleşmesinde sistemdeki Bitcoin birimlerinin sigortalanmayacağı belirtildiği için kayıplar konusunda sorumluluk kabul edilmiyor. Ancak diğer Bitcoin hesapları çevrimdışı belleklerde saklandığı için sahiplerine geri iade süreci başlayacak. Diğer bir dikkat çekici gelişme ise daha bir hafta öncesinde Mt. Gox olayı nedeniyle Flexcoin'in bir mesaj yayınlaması ve tüm varlıklarını kendi bünyelerinde sakladıkları için olumsuz etkilenmeyeceklerini bildirmiş olması. 

Bitcoin değişim ve depolama platformlarının sürekli saldırı ve çalınma tehdidi altında olması birime olan bakış açısını da olumsuz etkilemeye başladı. Bir dönem en güvenilir liman olarak görülen ve 900$ seviyesine kadar çıkan bir Bitcoin birimi şu anda 635$ seviyesinden işlem görüyor. Güvenlik firmları bu olaylara karşı kesin bir çözüm yöntemi üretemese de kullanıcıların Bitcoin hesaplarını korumaları ve virüs programı olmayan bilgisayarlarda hesaplarına giriş yapmamalarını istiyor.  

http://vr-zone.com/articles/bitcoin-bank-flexcoin-closing-doors-massive-theft/73370.html Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Daha düne kadar Bitcoin özendirici haberler yapıyordunuz, ne oldu???
Bitcoin'i yazılım yada mantık-algoritma olarak anlatsanız neyse, değeri şu kadar, 5 yıl sonra 1000 kıatına çıkacak vs vs. Boş işler peşindesiniz, anlamayan insanlarıda yanlış yönlendirip zarar ziyana sebep olacaksınız.
Daha düne kadar Bitcoin özendirici haberler yapıyordunuz, ne oldu???Bitcoin'i yazılım yada mantık-algoritma olarak anlatsanız neyse, değeri şu kadar, 5 yıl ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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carter 5 yıl
Bulaşmadım, bulaşmayı düşünmüyorum.
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DubSteq 5 yıl
Allah aşkına bu sözde bitcoin bankalarının hepsi soyguncu. Takip edilemediği için soyuldu yalanını uydurmakta en kolaylarına geleni. Bitcoin değeri artacağı için bitcoinlerini korumaya alıyorlar ilerde büyük bir satış gerçekleştirip sistemi manipüle edicekler(Lale çılgınlığı gibi).
Allah aşkına bu sözde bitcoin bankalarının hepsi soyguncu. Takip edilemediği için soyuldu yalanını uydurmakta en kolaylarına geleni. Bitcoin değeri artacağı içi...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sakat işler bunlar
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tolsen 5 yıl
Heyyy bitcoin kapatırız senide bak :D
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LilTunechi 5 yıl
Büyük ihrimalle şirketler yürütüyor paraları.
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senersongur 5 yıl
Birkac ay önce yazmistim. Bu Bitcoin tam uckagitcilik ve dolandiricilik diye. Boşu boşuna uğraşanlar var hala.

Değeri belli olmayan, her an sifirlanma ve calinma gibi riskleri olan, uyduruk bir sacmalik.

Garantoru olmayan para birimi zaten en bastan mantiksizdi.
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DH Misafiri 5 yıl
valla şöyle temiz antivirüs yüklü yeni kurulmuş bi pc de yapcan 1 tane karlımı değilmi görcen şahsen uğraşmaya değermi bilmem ama boş işler bunlar zaten kazandığının yarısı elektriğe gidiyo biraz fazla film seyretmiş bunlar sanal paraymış bu çinli çocuğu bir görürsem ...
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Kulak Misafiri 5 yıl
Amaç endişeyi arttırmak zaten.
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VlknFX 5 yıl
bana başından beri saçma geliyordu ve güvensiz işte birer birer düşmeye başladılar :) bit coin
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FRAPS4 5 yıl
Bitcoin işi hikaye , bende aldandım sisteme 200 lira koydum , 1 ay sonra 100 tl olarak geri çektim
. Bu soyulma işleride bana yalan geliyor , belkide paraları şirketin kendisi hortumlamıştır nasıl olsa kullanıcı sözleşme imzalıyor hiçbirşey hak iddia edemiyor.
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E_Aydin35 5 yıl
Bitcoin çılgınlığı aldı başını gidiyor, geleceğin teknolojisi olarak görüyor bazı otoriteler bu sanal para birimini ancak sonu felaket olmaz inşallah..
Özellikle güvenlik konusunda.
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mementopolis 5 yıl
gelecegin parlak olmadigi kesin zaten bit de coinlerden kurtulalim :D
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