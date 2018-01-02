Bitcoin borsasının sahibi kaçırıldı, fidye olarak 1 milyon dolarlık Bitcoin istendi

Bitcoin çok değerli bir dijital para haline geldikten sonra suçluların da iştahını kabartmaya başladı. Ukrayna’da bir Bitcoin borsasının sahibi olan Pavel Lerner fidyeciler tarafından kaçırıldı.

Pavel Lerner kimdir?

Yerel haberlere göre bir kripto para uzmanı olan ve aynı zamanda Exmo adındaki dijital para borsasının kurucusu Rus Lerner, Ukrayna’daki ofisinden çıktıktan sonra kar maskeli bir grup tarafından kaçırıldı. Fidye olarak ise 1 milyon dolar değerinde Bitcoin talep edildi.

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Sonrasında Lerner’in serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Exmo firması yaptığı açıklamada ağlarına herhangi bir sızma olmadığını ve müşterilerin dijital paralarının güvende olduğunu duyurdu. Bununla birlikte fidye olarak istenen ödemenin yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Eğer yapıldıysa fidyecilerin büyük bir yatırım aracına sahip olduğunu söylemeye gerek yok.

Yaşanan olay önümüzdeki dönem için de bazı ipuçları taşıyor. 1 adet Bitcoin’in 13 bin dolar seviyesinde olduğu bir dönemde bu tür olayları daha fazla duyabiliriz.