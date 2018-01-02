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Bitcoin borsasının sahibi kaçırıldı, fidye olarak 1 milyon dolarlık Bitcoin istendi

Son dönemde şantaj yazılımlarının veya fidyecilerin artık çok değerli olan Bitcoin talep ettiklerini görüyoruz. Bir Bitcoin bile suçluların iştahını kabartacak kadar pahalı.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitcoin borsasının sahibi kaçırıldı, fidye olarak 1 milyon dolarlık Bitcoin istendi

Bitcoin çok değerli bir dijital para haline geldikten sonra suçluların da iştahını kabartmaya başladı. Ukrayna’da bir Bitcoin borsasının sahibi olan Pavel Lerner fidyeciler tarafından kaçırıldı.

Pavel Lerner kimdir?

Yerel haberlere göre bir kripto para uzmanı olan ve aynı zamanda Exmo adındaki dijital para borsasının kurucusu Rus Lerner, Ukrayna’daki ofisinden çıktıktan sonra kar maskeli bir grup tarafından kaçırıldı. Fidye olarak ise 1 milyon dolar değerinde Bitcoin talep edildi.

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Sonrasında Lerner’in serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Exmo firması yaptığı açıklamada ağlarına herhangi bir sızma olmadığını ve müşterilerin dijital paralarının güvende olduğunu duyurdu. Bununla birlikte fidye olarak istenen ödemenin yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Eğer yapıldıysa fidyecilerin büyük bir yatırım aracına sahip olduğunu söylemeye gerek yok.

Yaşanan olay önümüzdeki dönem için de bazı ipuçları taşıyor. 1 adet Bitcoin’in 13 bin dolar seviyesinde olduğu bir dönemde bu tür olayları daha fazla duyabiliriz. 

 

https://www.tweaktown.com/news/60325/crypto-expert-kidnapped-pay-1-million-btc-ransom/index.html Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
"epıl"la ne alakası var olayın onu anlamadım
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ONY86 1 yıl
adamın eli alışmış yanlış kategoriye atmış olabilir :)
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DH Misafiri 1 ay
Ferrari gibi istedigi gibi kullanmazsanız geri alırım diyor :)
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dobras 1 yıl
Seri numaralarını kaydedilmiş banknotlar yerine bitcoin talep edilmesi, adam kaçırma ve fidye işlerinde çığır açacak gibi. Bitcoin fiyatlarına yansır umarız. :)))
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skythunderr 1 yıl
Cok az istemisler, o adamin en az 20-30 milyonu vardir
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Mete Can Karahasan 1 yıl skythunderr
Konu para değil. Borsası düşse onun milyon katını kaldırırlar.
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fuckulteli 1 yıl
Bir milyon Bitcoin'i nereye gönderelim? Bizim borsada bir hesap açın, göndereyim oraya.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Niye bu kripto para icatçıları sırayla ya çekiliyor ya kaçırılıyor?
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ONY86 1 yıl
adamın eli alışmış yanlış kategoriye atmış olabilir :)
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
"epıl"la ne alakası var olayın onu anlamadım
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