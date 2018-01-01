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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm mobil yonga pazarında hakimiyetini arttırdı, Samsung ise gelirlerde şampiyon

Mobil yonga pazarının en önemli oyuncusu konumundaki Qualcomm, yılın üçüncü çeyreğinde pazar payını ve gelirlerini önemli ölçüde arttırdı. Samsung ise gelirlerde patlama yaşadı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllık bir milyar satış rakamına ulaşan akıllı telefon pazarında haliyle yonga seti üretimi de önemli bir hale geldi. Önemli oyuncuları yanına çeken tasarımcılar pazarın lideri oluyor. Son tablo da bunun en iyi örneği.

İnişler ve çıkışlar var

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle yapılan analize göre mobil yonga pazarında Qualcomm yüzde 42 pay ile hakimiyetini sürdürdü. Geçen yıl aynı döneme göre 1 puan yükseliş var. Gerek amiral gemisi tarafında gerekse orta ve giriş seviyesi tarafında önemli hamleler yapan firma geçmiş yıllardaki hayal kırıklıklarını da unutturmuş durumda.

Tabloda dikkat çeken pazarın ilk üç sırasındaki devlerin kendi tasarım bölümlerini de sıralamaya sokması oldu. Pazarın ikincisi Apple yüzde 20 pay ile yine ikinci sırada. Ağırlıklı olarak Exynos yonga setlerini kullanan lider Samsung ise yüzde 11 paya yükselmiş ve dördüncü sırada. Pazarın üç numaralı ismi Huawei’nin ortağı HiSilicon ise payını yüzde 8’e çıkarmış.

Ayrıca Bkz. "Gelecek yıl daha fazla özelleştirilmiş Qualcomm yonga seti göreceğiz"

Tabloda en büyük kaybı MediaTek’in yaşadığını görüyoruz. Üst seviye Helio X yonga setlerine bir türlü müşteri bulamayan firma en sonunda Ar-Ge çalışmalarına ara verme kararı almıştı. Alt seviye pazarda da Qualcomm’a karşı yeterli hamle yapamayan firma yüzde 14 pazar payına gerilemiş durumda. Eğer bu durum sürerse MediaTek, Samsung’un da gerisinde kalabilir.

 

Qualcomm mobil yonga pazarında hakimiyetini arttırdı, Samsung ise gelirlerde şampiyon
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Gelir anlamında yapılan tabloya göre ise Samsung yüzde 69 gelir artışı ile üçüncü çeyreği lider kapattı. Özellikle Galaxy S8 serisi ve Galaxy Note 8 modellerindeki yüksek kar marjı tasarım bölümüne de olumlu yansıdı.

Huawei’nin ortağı HiSilicon’un yüzde 50 büyüme ile önemli bir başarı yakaladığını görüyoruz. Qualcomm ise üst seviye telefon segmentinde yaşanan durgunluk sebebiyle gelirlerini yüzde 23 civarında arttırabildi. MediaTek ise yüzde 10 düşüş yaşadı. Tüm mobil yonga pazarının yüzde 19 oranında gelir büyümesi yaşadığı belirtiliyor.

Raporda yapay zekanın önemli bir yükseliş trendine girdiği ifade ediliyor. Bu yıl Apple A11 Bionic ve Huawei Kirin 970 yonga setlerinde özel yapay zeka birimi görmüştük. 2020 yılında ise her 3 telefondan birinde yapay zeka birimi olacağı tahmin ediliyor. 

 

https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-soc-market-crossed-us8-billion-q3-2017-third-quarter-record/ Yorum Yaz
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ONY86 1 yıl
2020 yılında ise her 3 telefondan birinde yapay zeka birimi olacağı tahmin ediliyor.
ben hala 2020 de şu anki telefonumu kullanıyor olacağım.
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KUM23 1 yıl
Huawei fena bastırıyor samsung a güzel rakip 3 yıl içinde iphone bu yarıştan çıkar benim fikrim artık huawei ve samsung konuşulur
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alemburda34 1 yıl
MediaTek ısı ve verimlilik sorunlarını çözmediği müddetçe işi zor. Ayrıca birde alğı oluştu bugün yeni bir telefon çıkıyor birçok kişi keşke MediaTek olmasaymış diyor.
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cryzboy43 1 yıl
samsung hangi gelirde şampiyon? tablo okumak bukadar zor olmamalı - pazar payındda lider belli ciro olarak aldıgı paylar ılk tablo -
ıkıncı tabloda ceyrek bazında gelir artışı var samsung bu artış oranıyla lider -
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