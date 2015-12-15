Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı





2014 yılının başlarında 1140 dolar(1 bitcoin) seviyelerine ulaşarak kendi rekorunu kıran para birimi sonrasında sert bir inişe geçmiş ve 2015'in başlarında 200 doların altına düşmüştü. Bu dönemin ardından tekrar yükselmeye başlayan sanal para birimi bugün itibariyle 460 dolar'ı aşarak son bir yılının en yüksek değerine ulaşmış oldu.

Kara para aklama, silah veya uyuştucu gibi illegal ürünlerin satılmasında da kullanılan sanal para biriminin değeri bu sebeplerle çok çabuk değişebiliyor. Toplu alımlar ve satımların yanı sıra bu değişimden faydalanmak isteyen yatırımcılar da büyük miktarlarda Bitcoin alıp satarak kâr elde etmeye çalışıyor. Kendisine yepyeni bir sektör yaratan sanal para biriminin değeri bir saat içerisinde ortalama +-10 dolar aralığında değişebiliyor. Bu haberin yazıldığı sıralarda 1 bitcoin 463 dolardan alıcı buluyordu.

http://techcrunch.com/2015/12/14/bitcoin-hits-highest-levels-since-late-2014/?ncid=txtlnkusaolp00000595