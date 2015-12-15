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Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Denetimsiz olarak aktarılabilen ve bir çok kuruluş tarafından da kabul görmeye başlayan sanal para birimi değerini arttırıyor. 1 Bitcoin'in değeri 450 doları aştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı
 
Kısa bir süre önce bu sizlerle Bitcoin yatırımını unutup zengin olan genci, ve sanal para biriminin gerçek mucidini ortaya çıkaran ipuçlarını paylaşmıştık. Bu tarz olaylar yaşanırken sanal para birimi bir yandan da yeniden değer kazanarak güçlenmeye devam ediyor.

2014 yılının başlarında 1140 dolar(1 bitcoin) seviyelerine ulaşarak kendi rekorunu kıran para birimi sonrasında sert bir inişe geçmiş ve 2015'in başlarında 200 doların altına düşmüştü. Bu dönemin ardından tekrar yükselmeye başlayan sanal para birimi bugün itibariyle 460 dolar'ı aşarak son bir yılının en yüksek değerine ulaşmış oldu.
Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı
 
Kara para aklama, silah veya uyuştucu gibi illegal ürünlerin satılmasında da kullanılan sanal para biriminin değeri bu sebeplerle çok çabuk değişebiliyor. Toplu alımlar ve satımların yanı sıra bu değişimden faydalanmak isteyen yatırımcılar da büyük miktarlarda Bitcoin alıp satarak kâr elde etmeye çalışıyor. Kendisine yepyeni bir sektör yaratan sanal para biriminin değeri bir saat içerisinde ortalama +-10 dolar aralığında değişebiliyor. Bu haberin yazıldığı sıralarda 1 bitcoin 463 dolardan alıcı buluyordu.

http://techcrunch.com/2015/12/14/bitcoin-hits-highest-levels-since-late-2014/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Okisht 3 yıl en beğenilen yunusdgn
Yalan haber derken? Haber kaynağı TechCrunch ve dünyada kabul görmüş bir yayıncı. Bitcoin değeri tek bir yerden belirlenmiyor. Bitfinex, Bitstamp, BTC-E ve Localbitcoins gibi kaynaklarda farklı değerlerde alış-satış işlemi yapılıyor. Genellikle ortak değer olarak bu platformlardakinin ortalaması kabul edilir. Haberde bitcoin'in dolar karşısındaki grafiği de yer alıyor zaten, oraya bakarak inceleyebilirsiniz. Anlık olarak takip etmek için preev.com/...

Haber kaynağı için : techcrunch.com/...

Geçmiş dönem değerleri içi farklı bir kaynak : coindesk.com/...
aşağıdan yıllık görünümü seçebilirsiniz.
Yalan haber derken? Haber kaynağı TechCrunch ve dünyada kabul görmüş bir yayıncı. Bitcoin değeri tek bir yerden belirlenmiyor. Bitfinex, Bitstamp, BTC-E ve Loc...
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cem650 3 yıl
laf olsun torba dolsun.
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Seyrim 3 yıl
Almicam kandıramazsıniz beni..:)
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alemburda34 3 yıl
Bi yastik altina bitcoin atamadim gitti.
Ilerde dugunlerde bitcoin kullaniriz :)
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halitozbasli 3 yıl
Bir tane alıp kenara atacan nede olsa sayısı belli microsoft hissesi gibi günü geldiğinde paha biçilmez olabilir.
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yunusdgn 3 yıl
Ya bu kacinci yalan haber lutfen biraz ciddiyet sayin ****r yetkilileri biraz yapilan haberleri kontrol edin daha 1 ay önce 504 usd idi.
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Bilhassa bitcoin konusunda cok yanlis haberler yapiyorsunuz. Artik donanimhaber e girmeye cekinir olduk yalan haberlerden dolayi.
2 Yanıt Yanıtla
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Okisht 3 yıl yunusdgn
Yalan haber derken? Haber kaynağı TechCrunch ve dünyada kabul görmüş bir yayıncı. Bitcoin değeri tek bir yerden belirlenmiyor. Bitfinex, Bitstamp, BTC-E ve Localbitcoins gibi kaynaklarda farklı değerlerde alış-satış işlemi yapılıyor. Genellikle ortak değer olarak bu platformlardakinin ortalaması kabul edilir. Haberde bitcoin'in dolar karşısındaki grafiği de yer alıyor zaten, oraya bakarak inceleyebilirsiniz. Anlık olarak takip etmek için preev.com/...

Haber kaynağı için : techcrunch.com/...

Geçmiş dönem değerleri içi farklı bir kaynak : coindesk.com/...
aşağıdan yıllık görünümü seçebilirsiniz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 3 yıl yunusdgn
yunusdgn
Ya bu kacinci yalan haber lutfen biraz ciddiyet sayin ****r yetkilileri biraz yapilan haberleri kontrol edin daha 1 ay önce 504 usd idi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bilhassa bitcoin konusunda cok yanlis haberler yapiyorsunuz. Artik donanimhaber e girmeye cekinir olduk yalan haberlerden dolayi.

haberde 450 diyor zaten ?
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interwap 3 yıl
Artık ilgiyi buraya kaydırmaya çalışıyorsunuz.
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javaprof 3 yıl
şimdi bu bitcoinin sahibi olan dernek olmayan parayı satarak para mı kazanıyor vay be.
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pro-üye 3 yıl
BitCoin (temsili)


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