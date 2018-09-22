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Bitmain'den 7nm'lik madencilik çipi

Kripto para madenciliği cihazları üreten ve bu sektörde dünyanın en büyük şirketi olan Bitmain, 7nm'lik bir madencilik çipi üretti. Ürünü, şirketin CEO'su Jihan Wu bizzat tanıttı.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para madencilik endüstrisinden birkaç gündür oldukça güzel haberler geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Bitfury, Bitfury Clarke adında 14nm'lik madencilik çipini piyasaya sürmüştü. Bitfury Clarke'ın piyasaya girişinden sadece bir gün sonra, Bitmain, yeni ürettiği 7nm'lik ASIC işlemcisini tanıttı. Söz konusu bu ürün, eski modellere göre daha az enerji sarf ederek daha fazla kazanç sağlıyor.
7nm'lik madencilik çipi, Pekin merkezli şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Jihan Wu; Tiflis, Gürcistan'daki Dünya Dijital Madencilik Zirvesi'nde yaptığı bir konuşmada tanıttı.
İsmi "BM1391" olan bu cihaz, algoritması SHA256 olan dijital para birimlerinin madenciliğinin yapılması için tasarlandı. Bitcoin, SHA256 algoritmasına sahip en büyük kripto para birimi.
Bitmain, BM1391'in 7nm'lik gelişmiş bir yarı iletken üretim teknolojisi olan FinFET kullandığını, "bir milyardan fazla transistör" entegre ettiğini ve enerji verimliliği için optimize edildiğini söyledi. Wu ayrıca, testlerde, çipin enerji tüketiminin 42J / TH gibi düşük bir seviyede olduğunu belirtti.
Yeni üretilen ASIC için ayrıntılı teknik özellikler henüz sunulmadı ancak Bitmain, bu yeni ürünün seri üretime geçtiğini belirtiyor. 

https://www.coindesk.com/bitmain-ceo-announces-new-7nm-bitcoin-mining-chip/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 8 ay
bitmain 4 sene önce kuruldu ve 25 yıllık nvidia dan daha fazla kar ediyor.
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