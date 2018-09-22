Petro küresel ticarete açılıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet tarafından çıkartılan Petro adlı kripto para biriminin Venezuela'yı enflasyondan kurtaracağına ve ülke ekonomisini istikrara kavuşturmaya yardım edeceğine inanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Maduro, bir televizyon programında ekonomik sorunları ele aldı ve Petro'nun, Ekim ayından itibaren uluslararası borsalarda işleme açılacağını duyurdu. Söz konusu dijital para biriminin kripto para borsalarında çok büyük bir yer alamayacağı düşüncesinde olan iktisatçılar ve analistler var.

Maduro, Petro'nun, Venezuela'nın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir nebze de olsa çözmesini umuyor. Söz konusu dijital para biriminin tam olarak hangi ödeme kanallarında kullanılacağı hala belli değil.

Maduro, Petro'yu küresel ticarete sokmanın ülkenin ekonomik iyileşme programının bir parçası olduğunu belirtti. Petrol destekli kripto para birimi Petro, geçtiğimiz günlerde Venezuela'da resmi para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

https://www.coindesk.com/venezuela-to-adopt-controversial-petro-token-in-global-trade/