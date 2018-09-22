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Petro küresel ticarete açılıyor

Venezuela'nın "petrol destekli kripto para birimi Petro'su" dünyaya açılacak. Alınan karara göre söz konusu para birimi, kripto para borsalarında listelenecek ve ticarete açık olacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet tarafından çıkartılan Petro adlı kripto para biriminin Venezuela'yı enflasyondan kurtaracağına ve ülke ekonomisini istikrara kavuşturmaya yardım edeceğine inanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Maduro, bir televizyon programında ekonomik sorunları ele aldı ve Petro'nun, Ekim ayından itibaren uluslararası borsalarda işleme açılacağını duyurdu. Söz konusu dijital para biriminin kripto para borsalarında çok büyük bir yer alamayacağı düşüncesinde olan iktisatçılar ve analistler var.
Maduro, Petro'nun, Venezuela'nın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir nebze de olsa çözmesini umuyor. Söz konusu dijital para biriminin tam olarak hangi ödeme kanallarında kullanılacağı hala belli değil. 
Maduro, Petro'yu küresel ticarete sokmanın ülkenin ekonomik iyileşme programının bir parçası olduğunu belirtti. Petrol destekli kripto para birimi Petro, geçtiğimiz günlerde Venezuela'da resmi para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı. 

https://www.coindesk.com/venezuela-to-adopt-controversial-petro-token-in-global-trade/ Yorum Yaz
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sniper23 8 ay en beğenilen IhtiyarDelikanli
Venezuella'da o eleman olduğu sürece hiç bir şey olmaz. Hep çakılı kalır, aynı Türkiye gibi.
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ufo 8 ay
ülkede günlük 18 saat elektrik kesintisi var. 2 saat aralıkla veriliyor.
Cereyan yok cereyan :) ne kripto parası?
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IhtiyarDelikanli 8 ay
her inişin bir yükselişi vardır
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muratai 8 ay

IhtiyarDelikanli
her inişin bir yükselişi vardır

Yok öyle birşey, kendini kandırma.
Ha kuzey kore ha venezuella.
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sniper23 8 ay IhtiyarDelikanli
Venezuella'da o eleman olduğu sürece hiç bir şey olmaz. Hep çakılı kalır, aynı Türkiye gibi.
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Pizza Steve 8 ay
Sen ülkenin ekonomisini tamamen petrole dayalı hale getirmişsin. Ne halta yaramışta kripto paran petrole dayalı olunca bir işe yarasın. Türkiyenin 30-40 level atlamış hali.
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