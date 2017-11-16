Black Friday 2016 araştırması

Gelecek hafta Cuma günü başlayacak olan Black Friday veya Kara Cuma etkinliği belirli bir kültüre ait olmasına rağmen, dikkat çekici indirimleri sebebiyle tüm dünyanın takip ettiği bir konu haline geldi. Ülkemizde de önemli indirimlerin sunulduğu Black Friday etkinliği geçen yıl nasıl bir etki yaptı?

Rekor artışlar

Polonya, Brezilya ve Rusya’nın önde gelen çevrim içi kupon sağlayıcılarından Picodi, geçen yıl platform üzerinden gerçekleşen Black Friday etkileşimlerini analiz etti ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Black Friday 2016 etkinliğinin Ekim 2016 dönemi ile karşılaştırılan rapora göre web sitesi ziyaret etkinlikleri 3 kat artmış. Ziyaret trafiğinin en fazla arttığı yer Güney Afrika olmuş. Kasım 2016 döneminde ülkede internet trafiği yüzde 936 artış göstermiş. Yetişkin nüfusun yüzde 42’si internet üzerinden yurtdışı alışverişi yaptığı ülke oldukça büyük bir potansiyele sahip.

Nüfusun sadece yüzde 15’inin düzenli internet hizmetine sahip olduğu Pakistan’da ise ziyaret trafiği yüzde 330 artış göstermiş. Bu da ilginç bir ayrıntı. Finlandiya ise yüzde 500 ile Avrupa’nın lideri.

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Black Friday gününde günlük işlemlerde de patlama yaşandı. Genel anlamda yüzde 610 artış var. Yine Güney Afrika’da yüzde 16 000 artış ile günlük işlemlerde rekor kırıldı. Yunanistan yüzde 7000 artış, Pakistan ise yüzde 4400 artış gördü. Ülkemizde ise günlük işlemler yüzde 622 artış gösterdi. Günlük işlemler konusunda Batı Avrupa’nın çok düşük rakamlar elde ettiği ifade ediliyor.

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Dünya çapında etkinliğin lideri olan firmalar olarak ise Asya kıtasında Lazara, Avrupa’da ise Nike öne çıkıyor. Ülkemizde geçen yıl Koton en çok alışveriş yapılan marka olmuş.

Ülkemizden devam etmek gerekirse Picodi üzerinde günlük işlemler yüzde 621 artarken, ortalama işlem hacmi ise 88TL olmuş. Kuponlarla tasarruf edilen miktar ise 3.3 milyon TL olarak gerçekleşmiş.

Black Friday 2017 gününde Picodi internet trafiğinin ve işlem hacminin yüzde 50 civarında artış göstermesi bekleniyor. Zaten genel anlamda da bu yıl ki etkinliğin satış rekorları kıracağı tahmin ediliyor.