Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Black Friday 2016 araştırması

Bu yıl satışlarda rekor kırması beklenen Black Friday alışveriş etkinliği için tüketiciler adeta pusuya yatmış durumda ve indirimlerin başlamasını bekliyor. Geçen yıl büyük artışlar yaşanmıştı.
1 yıl
4,7b
1
10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelecek hafta Cuma günü başlayacak olan Black Friday veya Kara Cuma etkinliği belirli bir kültüre ait olmasına rağmen, dikkat çekici indirimleri sebebiyle tüm dünyanın takip ettiği bir konu haline geldi. Ülkemizde de önemli indirimlerin sunulduğu Black Friday etkinliği geçen yıl nasıl bir etki yaptı?

Rekor artışlar

Polonya, Brezilya ve Rusya’nın önde gelen çevrim içi kupon sağlayıcılarından Picodi, geçen yıl platform üzerinden gerçekleşen Black Friday etkileşimlerini analiz etti ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Black Friday 2016 etkinliğinin Ekim 2016 dönemi ile karşılaştırılan rapora göre web sitesi ziyaret etkinlikleri 3 kat artmış. Ziyaret trafiğinin en fazla arttığı yer Güney Afrika olmuş. Kasım 2016 döneminde ülkede internet trafiği yüzde 936 artış göstermiş. Yetişkin nüfusun yüzde 42’si internet üzerinden yurtdışı alışverişi yaptığı ülke oldukça büyük bir potansiyele sahip.

Nüfusun sadece yüzde 15’inin düzenli internet hizmetine sahip olduğu Pakistan’da ise ziyaret trafiği yüzde 330 artış göstermiş. Bu da ilginç bir ayrıntı. Finlandiya ise yüzde 500 ile Avrupa’nın lideri.

Ayrıca Bkz. "Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak"

Black Friday gününde günlük işlemlerde de patlama yaşandı. Genel anlamda yüzde 610 artış var. Yine Güney Afrika’da yüzde 16 000 artış ile günlük işlemlerde rekor kırıldı. Yunanistan yüzde 7000 artış, Pakistan ise yüzde 4400 artış gördü. Ülkemizde ise günlük işlemler yüzde 622 artış gösterdi. Günlük işlemler konusunda Batı Avrupa’nın çok düşük rakamlar elde ettiği ifade ediliyor.

 

Black Friday 2016 araştırması
Tam Boyutta Gör

Dünya çapında etkinliğin lideri olan firmalar olarak ise Asya kıtasında Lazara, Avrupa’da ise Nike öne çıkıyor. Ülkemizde geçen yıl Koton en çok alışveriş yapılan marka olmuş.

Ülkemizden devam etmek gerekirse Picodi üzerinde günlük işlemler yüzde 621 artarken, ortalama işlem hacmi ise 88TL olmuş. Kuponlarla tasarruf edilen miktar ise 3.3 milyon TL olarak gerçekleşmiş.

Black Friday 2017 gününde Picodi internet trafiğinin ve işlem hacminin yüzde 50 civarında artış göstermesi bekleniyor. Zaten genel anlamda da bu yıl ki etkinliğin satış rekorları kıracağı tahmin ediliyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
There goes your life 1 yıl en beğenilen
TR'de black friday demek ürünü olması gereken fiyata satın almak demek, indirim değil.
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 1 yıl
Bizde cumalar mübarektir kara olmaz.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 1 yıl
İndirim öncesi bindirim yapıldı mı al sana black friday. (Bizim için geçerli bu durum.)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kar98-k 1 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Borgaerd 1 yıl
Elinize saglik cok guzel olmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
2 yıl önce çok iyi kara cuma yaşamıştık. Hakikaten öylesi gelmedi daha. Bizimkiler olayı çaktı. Kara cuma öncesi % 50 zam yap kampanya günü % 40 indirim yaptın gözük. Umudumuz yine Aliexp.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 1 yıl
11.11 de günü gördük satıcıların gerçek yüzünü 20 gün önce de fiyat aynıydı 11.11 bitti üstünden 6 gün geçti fiyat yine aynı. Ama ürünün üzerine 11.11 etiketi basmak ürünü daha ucuz gösteriyor tabi yersen. Black friday aynı şekilde olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herkezisyan 1 yıl
Bugün n11 müşteri temsilcisine soru sordum dedimki karacuma hakkında 23-24kasımda kupon satışı veya kupon hediyesi olucakmı diye , aldığım cevap kampanyaları takip edin :D ben diyom neren beyaz o diyo nere kara, etkinliğimiz olucak fln de bari herkez biliyo kampanyaları takip etmeyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 1 yıl
İndirim öncesi bindirim yapıldı mı al sana black friday. (Bizim için geçerli bu durum.)
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abraxsas 1 yıl
o gün geldiğinde zaten var olan fiyatı zamlı yapıp, indirim ayağına zaten olan fiyatına, bazende çoğunlukla fazlasına satılıyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 1 yıl
Bizde cumalar mübarektir kara olmaz.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Müştemilat Bey 1 yıl
oh yes black friday oh yes!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 1 yıl en beğenilen
TR'de black friday demek ürünü olması gereken fiyata satın almak demek, indirim değil.
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
black friday, black friday 2017 ve
6 etiket daha picodi Web Siteleri Internet Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Honda'nın akıllı araçları 5G üzerinden iletişim kuracak 1 yıl Opioid bağımlılığı ile mücadele eden cihaz geliştirildi 1 yıl Toshiba Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda kalmak için hisse satışı gerçekleştirebilir 1 yıl Uçaklarda WiFi bağlantısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor 1 yıl Nvidia yeni GeForce MX110 ve MX130 grafik birimlerini tanıttı ama çok tanıdıklar 1 yıl Turkcell, iPhone X'u 100TL ucuza kablosuz şarj hediyesi ile satacak 1 yıl Amazon Cyber Monday fırsatları başlıyor 1 yıl Toshiba, bilgisayar bölümünü de satıyor 1 yıl Altay Tankı’na 3 Türk şirketinden seri üretim teklifi 1 yıl Yapay zeka evreni tanımamıza yardım edebilir 1 yıl Kamusal Mizah katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı [Yayın Tekrarı] 1 yıl Firefox arama motorunda Yahoo’dan vazgeçiyor 1 yıl Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı 1 yıl Atlas robot kendini aştı: Artık havada ters takla atabiliyor 1 yıl Olie ile lambalara komut verme dönemi başlıyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi özel bir güvenlik yongası ile geliyor 1 yıl Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı 1 yıl Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın! 1 yıl İnce çerçeveli OnePlus 5T modeline merhaba 1 yıl Hyundai, SK Telecom ve Hanwha yapay zeka için 45 milyon dolar fon oluşturuyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Black Friday 2016 araştırması Sonraki Rusya insansız ordu çalışmalarını hızlandırıyor 1 yıl WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor 1 yıl Apple 2018'de Netflix'e rakip yayın hizmetini başlatabilir 1 yıl 7 yabancı bankaya "Türk şirketlerine karşı kartel kuruldu" suçlaması 1 yıl Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek 1 yıl Google Street View arabaları metan sızıntısını tespit ediyor 1 yıl Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı 1 yıl Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi) 1 yıl Microsoft 2030'a kadar karbon salınımını yüzde 75 azaltacak 1 yıl GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor 1 yıl Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor 1 yıl iPad Pro 2018 modelleri çok güçlü olacak 1 yıl Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak 1 yıl BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı 1 yıl Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL 1 yıl Araştırmacılar hafızayı kuvvetlendiren cihaz geliştirdi 1 yıl Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim