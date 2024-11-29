Papara’dan Altın Cuma kampanyası: Altın alana gümüş hediye!

Papara, sektörde ilk olarak gösterilebilecek kampanya ile Black Friday’e özel olarak 29 Kasım Cuma günü Papara’dan 1 grama kadar altın aldıklarında, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacak. Kampanya 29 Kasım 23:59’da sona erecek. Kazanılan gümüşler 2-6 Aralık tarihlerinde müşterilerin hesabına yatacak.
Kampanyadan yararlanmak Papara kullanıcısı olmanız veya yeni hesap açmanız yeterli. Papara uygulamasını indirerek ücretsiz bir şekilde Kıymetli Madenler Hesabı açabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.