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    Anlık Bildirim

    Papara’dan Altın Cuma kampanyası: Altın alana gümüş hediye!

    Papara ilginç bir Black Friday kampanyası başlattı. Altın Cuma adı verilen kampanya ile Papara'dan altın alan kullanıcılara alımlarının 5 katı kadar gümüş hediye ediliyor.
    Papara’dan Altın Cuma kampanyası: Altın alana gümüş hediye! Tam Boyutta Gör
    Black Friday kampanyalarına finans sektörü de katıldı. Dijital bankacılık platformu Papara, Black Friday’e özel olarak “Altın Cuma” kampanyası başlattı. Kampanya ile 29 Kasım’da altın alan müşterilere gümüş hediye ediliyor.

    Papara, sektörde ilk olarak gösterilebilecek kampanya ile Black Friday’e özel olarak 29 Kasım Cuma günü Papara’dan 1 grama kadar altın aldıklarında, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacak. Kampanya 29 Kasım 23:59’da sona erecek. Kazanılan gümüşler 2-6 Aralık tarihlerinde müşterilerin hesabına yatacak.

    Kampanyadan yararlanmak Papara kullanıcısı olmanız veya yeni hesap açmanız yeterli. Papara uygulamasını indirerek ücretsiz bir şekilde Kıymetli Madenler Hesabı açabilirsiniz.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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