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Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak

Ücretsiz bir video sıkıştırma teknolojisi geliştirmek için bir araya gelen Alliance for Open Media konsorsiyumuna sosyal ağ devi Facebook da katıldı. Beklentiler büyük.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde lisans bedeli gerektiren video sıkıştırma teknolojilerine alternatif yeni bir çözüm geliştirmek için çalışmalar yoğunlaşıyor. Microsoft, Google, Netflix ve Amazon gibi devlerin kurduğu Alliance for Open Media konsorsiyumuna Facebook da katıldı.

Ücretsiz alternatif

Video sıkıştırma teknolojileri aslında çevrim içi içerikler için hayati önem taşıyor zira akıcı 4K videolar veya zengin gerçeklik içerikleri bu sayede mümkün oluyor. Hali hazırda H.264 ve H.265 teknolojileri yaygın durumda. Kaliteyi düşürmeden videoların yüzde 40 daha az yer kaplamasını sağlayan bu teknolojiler ne var ki ücretli.

İçerik sağlayıcılar video geliştirme yatırımlarının yanında sürekli lisans bedeli ödemek istemiyor. Bu bakımdan yeni ve ücretsiz bir sıkıştırma teknolojisi için arayışlar başladı. Google, Mozilla gibi firmalar kendi teknolojilerini geliştirse de bir standart olmadığı için herkesin faydalandığı bir noktaya gelemedi. Bu yüzden de teknoloji devleri güçlerini birleştirme kararı aldı.

Ayrıca Bkz. "Linksys mesafe arttırıcı, ölü WiFi noktalarını en aza indiriyor"

Alliance for Open Media konsorsiyumunda Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Netflix ve Amazon gibi çok önemli firmalar yer alıyor. Bu bakımdan bir standart geliştirme konusunda konsorsiyum oldukça güçlü. Şu anda AV1 adında sıkıştırma teknolojisinin ilk sürümü geliştiriliyor ve denemeler başladı.

2 milyardan fazla kullanıcı sayısıyla devasa bir sosyal ağ haline gelen Facebook da çevrim içi video içeriklerin etkileşim adına çok önemli rol oynadığını düşünüyor. Bu bakımdan konsorsiyuma katılma kararı aldı. Facebook’un katılmasıyla çalışmaların daha ciddi bir yapıya bürünmesi bekleniyor. AV1 teknolojisinin kullanıma sunulması ise gelecek yılı bulacak. 

 

https://www.cnet.com/news/facebook-joins-effort-to-improve-online-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 2 yıl
H.264 ve H.265 için ödenen telif hakkından kurtarmak için çok güzel bir iş doğrusu.
Bunlar için milyonlarca dolar ödeniyor, bunlar kadar iyi bir sistem çıkarsa kullananı çok olacaktır. Umarım burada bahsi geçen firmalar hemen çalışmaya başlar.
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