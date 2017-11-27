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Black Friday 2017 rekorlarla kapandı

Geçmiş yıllarda bir takım geleneksel etkinliklerin düzenlendiği özel günler bugün alışveriş çılgınlığına dönüşmüş durumda. Artık gelenekten ziyade indirim oranları takip ediliyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en önemli alışveriş etkinliklerinden birisi haline gelen Kara Cuma olarak adlandırdığımız Black Friday, bu yıl da önemli rekorlara imza attı. Hem Şükran Günü hem de devamında Kara Cuma alışverişleri büyük artışlara sahne oldu.

Kara Cuma rekor kırdı

Tüketicilerin artık daha çok çevrim içi alışverişe yöneldiği Kara Cuma gününde analizlere göre toplam 5.03 milyar dolar ciro elde edildi. Geçen yılın Kara Cuma etkinliğine göre yüzde 16.9 civarında bir artış yaşandı.

Kara Cuma etkinliğinde Chromecast ve Roku çevrim içi video cihazları, Nintendo Switch en çok satılan ürünler arasındaydı. Oyuncak raflarına da çok büyük bir ilgi vardı. Hatchimals & Colleggtibles, PJ Masks, L.O.L. Surprise bebekler ve Ride On Cars oyuncakları çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Amazon’da da ilk 5 saat içinde 200 bin oyuncak satıldığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Alibaba’nın 11.11 satışları 25 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı"

Kara Cuma etkinliği çeşitli kampanyalar sayesinde Kasım ayını hareketlendiriyor. Bir önceki gün yani Şükran Günü’nde 2.87 milyar dolar alışveriş yapıldı. Yıl bazında yüzde 18.3 artış yaşandı. 1 Kasım - 24 Kasım tarihleri arasında ise 38.3 milyar dolara ulaşıldı. Bu da yüzde 17.8 civarında bir artış demek .

Elbette etkinlikler sona ermiş değil. Bugün de Siber Pazartesi etkinliği var ve aslında Kara Cuma’dan daha yoğun yaşanıyor. Analizler bugün toplamda 6.6 milyar dolar alışveriş yapılacağını tahmin ediyor. Yani Kara Cuma ve Siber Pazartesi etkinlikleri toplamda 12 milyar dolar civarında gelir bırakmış olacak. Yine de dünyanın en büyük etkinliği Bekarlar Günü yani 11.11 olarak belirlendi zira burada Çin etkisi var. 

 

http://money.cnn.com/2017/11/25/news/black-friday-holiday-shopping-foot-traffic/index.html Yorum Yaz
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MnTotoro 1 yıl en beğenilen Sazankiller
tctstcts

yabanci kulturleri taklit edecegimize neden kendi ucuzluk gunumuzu icat etmiyoruz /? mesela her ramazan ve kurban bayrami sonrasi gelen ilk pazar.turkuaz pazar.



dunyadaki hic bir millet turkler kadar yabanci kulturleri taklit etmiyor.

Her gün zam günleri yapıyoruz uyar mı? yerli, milli, turkuaz ve orjinal
tctstctsyabanci kulturleri taklit edecegimize neden kendi ucuzluk gunumuzu icat etmiyoruz /? mesela her ramazan ve kurban bayra...
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Yanıtla +14
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MALTHAEL 1 yıl
Bizde de rekor kırdı milletin parası cebinde kaldı . Malum kurlar çok yükseldiği için yeni Türkiyemizde ekonomimiz çok iyi gidiyor .
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cem650 1 yıl
neresi efsane neresi rekor inanın anlamadım normal şartlarda aynı ürün daha ucuzken efsane cumada daha pahalı... doğru efsane cuma adıyla iyi kazıkladılar milleti, nerde işe yaramaz nerde depoda kalmış nerde satılmayan ürün var millete kakaladılar,,... :))9
neresi efsane neresi rekor inanın anlamadım normal şartlarda aynı ürün daha ucuzken efsane cumada daha pahalı... doğru efsane cuma adıyla iyi kazıkladılar mille...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ssbrutality 1 yıl
Kara Cuma işte.
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mavizaman 1 yıl
zerre katkım olmadı.
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eraglises 1 yıl
100 liralık ürün %50 indirimle 110 liraya satıldı.
bize uygun bi konsept değil zaten
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MALTHAEL 1 yıl
Bizde de rekor kırdı milletin parası cebinde kaldı . Malum kurlar çok yükseldiği için yeni Türkiyemizde ekonomimiz çok iyi gidiyor .
Yanıtla +7
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BLACK PRINCE 1 yıl
Kara cuma kültürümüze uygun değil '' Hayırlı Cumalar ''olmalı...
1 Yanıt Yanıtla +1
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alito 1 yıl BLACK PRINCE
BLACK PRINCE

Kara cuma kültürümüze uygun değil '' Hayırlı Cumalar ''olmalı...

Hayır neresinde onu bi söyle ki? Soktular kazığı millete, indirimden önce neredeyse daha ucuzdu.
1 Yanıt Yanıtla +3
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cem650 1 yıl
neresi efsane neresi rekor inanın anlamadım normal şartlarda aynı ürün daha ucuzken efsane cumada daha pahalı... doğru efsane cuma adıyla iyi kazıkladılar milleti, nerde işe yaramaz nerde depoda kalmış nerde satılmayan ürün var millete kakaladılar,,... :))9
1 Yanıt Yanıtla +6
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muroooo19 1 yıl cem650
cem650

neresi efsane neresi rekor inanın anlamadım normal şartlarda aynı ürün daha ucuzken efsane cumada daha pahalı... doğru efsane cuma adıyla iyi kazıkladılar milleti, nerde işe yaramaz nerde depoda kalmış nerde satılmayan ürün var millete kakaladılar,,... :))9

senin anlattığın şey türkiye de olur. Orada gerçekten sağlam indirimler oluyor. Hepsiburada bir efsane cuma yaptı. xiaomi akıllı bileklik 102 liraydı bir hafta önce. efsane cumada 114 liraya çıktı. Türkiyr burası efsane indirim olmaz burda efsane geçirme olur bu ülkede. Karıştırma onlarla bizi.


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Sazankiller 1 yıl
yabanci kulturleri taklit edecegimize neden kendi ucuzluk gunumuzu icat etmiyoruz /? mesela her ramazan ve kurban bayrami sonrasi gelen ilk pazar.turkuaz pazar.
dunyadaki hic bir millet turkler kadar yabanci kulturleri taklit etmiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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MnTotoro 1 yıl Sazankiller
tctstcts

yabanci kulturleri taklit edecegimize neden kendi ucuzluk gunumuzu icat etmiyoruz /? mesela her ramazan ve kurban bayrami sonrasi gelen ilk pazar.turkuaz pazar.



dunyadaki hic bir millet turkler kadar yabanci kulturleri taklit etmiyor.

Her gün zam günleri yapıyoruz uyar mı? yerli, milli, turkuaz ve orjinal
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General. 1 yıl Sazankiller
tctstcts
yabanci kulturleri taklit edecegimize neden kendi ucuzluk gunumuzu icat etmiyoruz /? mesela her ramazan ve kurban bayrami sonrasi gelen ilk pazar.turkuaz pazar.
dunyadaki hic bir millet turkler kadar yabanci kulturleri taklit etmiyor.

Bırak indirimi falan, güya müslüman ülke Ramazan'da herşeye zam geliyor
Kara cuma deyince de Müslümanım diyen ters takla atıyor.
Aslında yılda 2-3 gün devlet baba vergiyi sıfırlasa, firmaların indirim yapısına bile gerek kalmaz. Cem Yılmaz'ın dediği gibi orayı yıkarlar
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