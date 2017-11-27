Black Friday 2017 rekorlarla kapandı

Dünyanın en önemli alışveriş etkinliklerinden birisi haline gelen Kara Cuma olarak adlandırdığımız Black Friday, bu yıl da önemli rekorlara imza attı. Hem Şükran Günü hem de devamında Kara Cuma alışverişleri büyük artışlara sahne oldu.

Kara Cuma rekor kırdı

Tüketicilerin artık daha çok çevrim içi alışverişe yöneldiği Kara Cuma gününde analizlere göre toplam 5.03 milyar dolar ciro elde edildi. Geçen yılın Kara Cuma etkinliğine göre yüzde 16.9 civarında bir artış yaşandı.

Kara Cuma etkinliğinde Chromecast ve Roku çevrim içi video cihazları, Nintendo Switch en çok satılan ürünler arasındaydı. Oyuncak raflarına da çok büyük bir ilgi vardı. Hatchimals & Colleggtibles, PJ Masks, L.O.L. Surprise bebekler ve Ride On Cars oyuncakları çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Amazon’da da ilk 5 saat içinde 200 bin oyuncak satıldığı ifade ediliyor.

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Kara Cuma etkinliği çeşitli kampanyalar sayesinde Kasım ayını hareketlendiriyor. Bir önceki gün yani Şükran Günü’nde 2.87 milyar dolar alışveriş yapıldı. Yıl bazında yüzde 18.3 artış yaşandı. 1 Kasım - 24 Kasım tarihleri arasında ise 38.3 milyar dolara ulaşıldı. Bu da yüzde 17.8 civarında bir artış demek .

Elbette etkinlikler sona ermiş değil. Bugün de Siber Pazartesi etkinliği var ve aslında Kara Cuma’dan daha yoğun yaşanıyor. Analizler bugün toplamda 6.6 milyar dolar alışveriş yapılacağını tahmin ediyor. Yani Kara Cuma ve Siber Pazartesi etkinlikleri toplamda 12 milyar dolar civarında gelir bırakmış olacak. Yine de dünyanın en büyük etkinliği Bekarlar Günü yani 11.11 olarak belirlendi zira burada Çin etkisi var.