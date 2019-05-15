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Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi

Netflix'in distopik bilim kurgu Dizisi Black Mirror'ın 5. sezonu ne zaman yayınlanacak? Black Mirror 5. sezon fragmanı yayınlandı ve yeni sezonun 5 Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,9b
1
21
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi
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Netflix’in distopik bilim kurgu türündeki dizisi Black Mirror’ın 5. sezon yayın tarihi belli oldu ve yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Black Mirror’ın ilk sezonu üç bölüm olarak başlayıp 3. ve 4. sezonda altışar bölüme yer verilmişti. Yeni sezon ise tıpkı ilk sezondaki gibi üç bölümden oluşacak.

Black Mirror’ın 5. Sezonu, Black Mirror: Bandersnatch filmi gibi interaktif yapıda olmayacak. Dizinin fragmanında gördüğümüz üzere bir bölümde Miley Cyrus başrol görevini üstleniyor. Bir gencin yıldız olma mücadelesini canlandırıyor.

Yeni sezonda Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi isimler yer alıyor.

Black Mirror 5. Sezon yayın tarihi 5 Haziran olarak açıklandı. Netflix'in ilgiyle takip edilen dizilerinden Dark’ın yeni sezonu da Haziran ayında yayınlanacak.

 

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sosisvesalam 3 hf. en beğenilen Askaparta
bi oturun tartışın ona göre karar verin aceleye getirmeyin.
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TurboBoosted 3 hf. Askaparta
çok geç kalmışsınız. bence netflixteki en iyi dizi. diğerleri fasa fiso.
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fcblacklove 3 hf. yeni yorumcu
Tüm zamanların en iyi 5 dizisinden biri bence. Piyasadaki abartılan, sevilen çoğu diziden de iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir dizi en az 10 bölüm olmalı bir sezonda. 3 bölüm az olmuş. Bandersnatchi çok sevmesem de beğendim. Normal sezondaki bölümleri Bandersnatchten iyiydi. Efsane bölümlerini özledik, yeni sezonda da beklentim yüksek. Güzel bölümler bekliyorum.
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Mr.Prestige 3 hf.
White christmas bölümü hala aklımda. Mükemmel bir bölümdü, bu sezon en azından bir bölümü o seviyede olsa benim için kafi.
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Askaparta 3 hf. Mithrandir.
Bakalım hocam bu diziye. Karanlığı görelim.
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Tommy Shelby 3 hf.
3 bölüm yetmez
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Askaparta 3 hf. İlke Kurtlutepe
Vakit de kısacık da hocam.
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Dodge 3 hf.
Gercekten kacirilmamasi gereken dizilerden.Yeni sezonu merakla bekliyorum umarim onceki sezonlardaki tadi aliriz.
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serafon 3 hf.
Meraklısıysanız ilginiz çekebilir. Onun dışında iyi bölümler var, sıkıcı bölümler var, çok akmıyor yani.
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kpln04 3 hf.
3 bölüm mü :/
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unpop 3 hf.
3 bölüm mü
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12 Angry Men 3 hf.
Başla güzel dizi.
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