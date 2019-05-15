Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi

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Netflix’in distopik bilim kurgu türündeki dizisi Black Mirror’ın 5. sezon yayın tarihi belli oldu ve yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Black Mirror’ın ilk sezonu üç bölüm olarak başlayıp 3. ve 4. sezonda altışar bölüme yer verilmişti. Yeni sezon ise tıpkı ilk sezondaki gibi üç bölümden oluşacak.

Black Mirror’ın 5. Sezonu, Black Mirror: Bandersnatch filmi gibi interaktif yapıda olmayacak. Dizinin fragmanında gördüğümüz üzere bir bölümde Miley Cyrus başrol görevini üstleniyor. Bir gencin yıldız olma mücadelesini canlandırıyor.

Yeni sezonda Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi isimler yer alıyor.

Black Mirror 5. Sezon yayın tarihi 5 Haziran olarak açıklandı. Netflix'in ilgiyle takip edilen dizilerinden Dark’ın yeni sezonu da Haziran ayında yayınlanacak.