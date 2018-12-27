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Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı

Netflix orijinal filmi Black Mirror: Bandersnatch'in fragmanı yayınlandı. İnteraktif bir yapıya sahip olacağı söylenen film, 28 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.
4 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Popüler bilim kurgu serisi Black Mirror, beşinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Netflix, dizinin yeni bölümünün Black Mirror: Bandersnatch isimli orijinal bir film olacağını duyurdu. Bandersnatch'in ilk fragmanı da henüz birkaç saat önce yayınlandı:


Black Mirror. Bandersnatch'in interaktif bir yapıya sahip olacağı konusunda bir süredir bazı söylentiler vardı. Netflix'in yayınladığı fragman söylentileri direkt olarak doğrulamıyor ancak yine de bu konuya işaret eden üstü kapalı diyebileceğimiz bazı ifadeler kullanılmış. Filmin tam 312 dakika uzunluğunda olması ve “Kendi maceranı kendin seç” özelliği kapsamında izleyicinin seçimlerine göre ilerlemesi bekleniyor.

Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch ile ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:

"1984'te, genç bir programcı kapsamlı bir fantastik romanı video oyunu olarak uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlar ve çok geçmeden kendini akılalmaz bir mücadelenin içinde bulur."

David Slade'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Fionn Whitehead yer alıyor. Black Mirror: Bandersnatch, 28 Aralık Cuma günü izleyicilerle buluşacak.

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TheYips 4 ay
Rezaletti diyen neye göre rezaletti diyor
Böyle bir dizi bölümü hayatımda izlememiştim senaryo çok çok değişik
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DaYWaLkeR 4 ay
Rezaletti bence kimse şudur budur demesin. Oyuncuların da en uyuzlarını seçmişler. Sardırarak izledim zor dayandım, gerçekliği sorgulamaya yönelik filmleri ancak matrix tadında seviyorum.
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Dehşetengiz 4 ay
bakalim
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SEO-Uzmanı 4 ay
ulan bu uyduruk senaryoyu biz yazsak kimse çevirmez !
onlar çevirir bizimkiler izler !
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tuuruls 4 ay SEO-Uzmanı
Senaryo uyduruk falan değildi, aksine efsane güzeldi. Yaptığın en ufak seçim sonrası geri gidiyorsun yerine yeni seçimler geliyor ve yine hata yapabiliyorsun diye çok acayip bir döngü yaratmışlar. Bu döngüde gerçekten kayboluyorsun, filmin gerçekliğini sorguluyorsun ve belli bir sonu yok. Şu an için. Bir babayiğit çıkıp filmdeki gibi ama filmin iskeletini çıkarır muhtemelen. Günümüz yazılımcısının sahnesi var, filmin iskeletini çıkarıyor gibi bir sahnesi vardı spoiler vermeyeyim ama çok ama çok karışık :)
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nanoteknoloji 4 ay
Türkiye'de ne zaman acaba vizyona girecek acaba.
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dr_divx 4 ay nanoteknoloji
yarın [twitter=https://twitter.com/netflixturkiye/status/1078250379278774272?s=20]
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Xeqona 4 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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