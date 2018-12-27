Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı

Black Mirror. Bandersnatch'in interaktif bir yapıya sahip olacağı konusunda bir süredir bazı söylentiler vardı. Netflix'in yayınladığı fragman söylentileri direkt olarak doğrulamıyor ancak yine de bu konuya işaret eden üstü kapalı diyebileceğimiz bazı ifadeler kullanılmış. Filmin tam 312 dakika uzunluğunda olması ve “Kendi maceranı kendin seç” özelliği kapsamında izleyicinin seçimlerine göre ilerlemesi bekleniyor.
Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch ile ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:
"1984'te, genç bir programcı kapsamlı bir fantastik romanı video oyunu olarak uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlar ve çok geçmeden kendini akılalmaz bir mücadelenin içinde bulur."
David Slade'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Fionn Whitehead yer alıyor. Black Mirror: Bandersnatch, 28 Aralık Cuma günü izleyicilerle buluşacak.
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Böyle bir dizi bölümü hayatımda izlememiştim senaryo çok çok değişik
onlar çevirir bizimkiler izler !