Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı

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Popüler bilim kurgu serisi Black Mirror, beşinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Netflix, dizinin yeni bölümünün Black Mirror: Bandersnatch isimliolacağını duyurdu. Bandersnatch'in ilk fragmanı da henüz birkaç saat önce yayınlandı:Black Mirror. Bandersnatch'insahip olacağı konusunda bir süredir bazı söylentiler vardı. Netflix'in yayınladığı fragman söylentileri direkt olarak doğrulamıyor ancak yine de bu konuya işaret eden üstü kapalı diyebileceğimiz bazı ifadeler kullanılmış. Filmin tam 312 dakika uzunluğunda olması ve “Kendi maceranı kendin seç” özelliği kapsamında izleyicinin seçimlerine göre ilerlemesi bekleniyor.Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch ile ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:"1984'te, genç bir programcı kapsamlı bir fantastik romanı video oyunu olarak uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlar ve çok geçmeden kendini akılalmaz bir mücadelenin içinde bulur."David Slade'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Fionn Whitehead yer alıyor. Black Mirror: Bandersnatch,izleyicilerle buluşacak.