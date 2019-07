Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi

Tam Boyutta Gör



Kredi kartı şifresi girmeye gerek kalmadan hızlıca ödeme yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelerdeki üst limit artıyor. Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltilecek.

1 Ağustos 2019 itibariyle, tek seferde 120 liraya kadar olan harcamalarınızı kart veya mobil cihaz yoluyla temassız olarak ödeyebileceksiniz. Eğer alışveriş tutarı 120 liranın üstündeyse, kartı okuttuktan sonra şifre girmek gerekecek.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, temassız ödemeye ilişkin istatistikler paylaştı. Haziran 2019 sonunda günlük temassız işlem adedi 1,3 milyon adet, işlem cirosu ise 1,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BKM verilerine göre, cüzdanlardaki her 2 kredi kartından biri temassız özelliği taşıyor. Yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık biri temassız olarak gerçekleştiriliyor. Her 5 iş yerinin 3’ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor. 2019'un ilk 6 ayında 1,2 milyon adet mobil temassız işlem yapıldı.

