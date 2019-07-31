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Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi

Temassız ödemelerde harcama limiti 90 liradan 120 liraya çıkarıldı. Tek seferde 120 liraya kadarki alışverişlerinizde şifresiz olarak kart ve mobil cihazlar ile temassız ödeme yapabilirsiniz.
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi
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Kredi kartı şifresi girmeye gerek kalmadan hızlıca ödeme yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelerdeki üst limit artıyor. Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltilecek.

1 Ağustos 2019 itibariyle, tek seferde 120 liraya kadar olan harcamalarınızı kart veya mobil cihaz yoluyla temassız olarak ödeyebileceksiniz. Eğer alışveriş tutarı 120 liranın üstündeyse, kartı okuttuktan sonra şifre girmek gerekecek. 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, temassız ödemeye ilişkin istatistikler paylaştı. Haziran 2019 sonunda günlük temassız işlem adedi 1,3 milyon adet, işlem cirosu ise 1,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BKM verilerine göre, cüzdanlardaki her 2 kredi kartından biri temassız özelliği taşıyor. Yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık biri temassız olarak gerçekleştiriliyor. Her 5 iş yerinin 3’ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor. 2019'un ilk 6 ayında 1,2 milyon adet mobil temassız işlem yapıldı.


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/temassiz-odemelerde-islem-limiti-120-tlye-yukseliyor/1545688 Yorum Yaz
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yolcum 46 dk. en beğenilen
3 yıldır temassız kullanıyorum, sorun yaşamadım. Kartı cihaza değdirmediğin sürece öyle uzaktan falan da çekim yapmıyor, çok denedim. 120 olması normal..
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JESKO 11 dk.
Ahh apple pay gelmedin ki kullanalım seni
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10ff 12 dk.
Her şeye şikayet eden arkadaşlar, buna da şikayet etsin. Dolar eridi bitti 5.55 e düştü dolar... Sıfır araç ÖTV kaldırdılar yine yaranamadı devlet. Para var ki bu millette, ÖTV indirimi kaldırılıyor. Sokakta adım atamıyoruz arabalardan. En eski araç 2015 model artık... Bir şeyi de beğenin arkadaş...
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gun 27 dk.
Ben genelde sormayan işletmelere çok kızıyorum niye sormuyorsunuz diye onlarda müşteriler genelde istemiyor o yüzden bu şekilde yaptım diyorlar.
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Caesar* 35 dk.
Limit 90 değildi ki. Kullanıma göre artıyor bildiğim kadarıyla benim limitim 170 tl mi ne.
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Vega 43 dk.
Enpara'nın banka kartında sanırım temassız özelliği yok.
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Fenomenon 2 dk. Vega
banka kartında var mı bilmiyorum ama kredi kartında var hocam ben kullanıyorum
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yolcum 46 dk. en beğenilen
3 yıldır temassız kullanıyorum, sorun yaşamadım. Kartı cihaza değdirmediğin sürece öyle uzaktan falan da çekim yapmıyor, çok denedim. 120 olması normal..
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ipli jeton 49 dk.
Sınırın artırılması güvenlik açısından sakıncalı. Halihazırdaki 90 liralık limit bile çok fazla. Hal böyle olunca çoğüu kişi kartı alır almaz temassız özelliğini kapattırıyor.
Sınır daha aşağılara çekilmeli. 90 lira bile çok fazla. Böyle yaparlarsa bir yerde ters teper insanlar pos dolandırıcılığına uğramamak için temassız özelliğini kapatacaktır. Sınır daha aşağı, insanların dolandırılsa da üzülmeyeceği meblağlara getirilmeli.
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enizam 34 dk. ipli jeton
Metrobüse filan arkadan (cüzdana) dokundurtanlara karşı temkinli olacak millet. Pos makinesi dokundurtan, başka şey de yapabilir.
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MustafaC53 1 sa.
Dur hemen buna bi eleştiride bulunuyim...
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temassız ödeme, temassız ödeme limiti ve
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