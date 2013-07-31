BlackBerry 10 için bir Porsche Design yolda olabilir





BlackBerry firmasının lüks tüketime yönelik ürettiği Porsche Design P'9981, çelik alaşıma ve farlı bir QWERTY klavye tasarımına sahipti. BlackBerry 7 dönemine ait olan bu modelin BlackBerry 10 ile yeniden hayat bulacağı iddia ediliyor.





Vietnam'da ortaya çıkan yüksek kaliteli bir BlackBerry modelinin batarya kapağı, akıllara BlackBerry 10 için de bir Porsche Design planının olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Zira bugüne kadar internete sızan yeni model görsellerinde buna benzer bir kapak tasarımı olduğu bilgisi gelmemişti. Kapak anlaşıldığı kadarıyla deri ve cam örme bir alaşım barındırıyor.





BlackBerry'nin BB 7 dönemindeki popüler olmuş model örneklerini BB 10 işletim sistemine taşımayı istediği biliniyor. Torch modeli için bir hazırlık olduğu gündeme gelmişti. Firmanın Porsche Design konseptini de BB 10'da yeniden canlandırması mümkün görünüyor.





Arka kapak görselinin şimdilik hangi modele ait olduğuna dair bir bilgi yok. Sahte bir görsel olma ihtimali de bulunuyor.

http://crackberry.com/porsche-design-blackberry-10-device-works