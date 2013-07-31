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BlackBerry 10 için bir Porsche Design yolda olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry 10 için bir Porsche Design yolda olabilir

BlackBerry firmasının lüks tüketime yönelik ürettiği Porsche Design P'9981, çelik alaşıma ve farlı bir QWERTY klavye tasarımına sahipti. BlackBerry 7 dönemine ait olan bu modelin BlackBerry 10 ile yeniden hayat bulacağı iddia ediliyor.

Vietnam'da ortaya çıkan yüksek kaliteli bir BlackBerry modelinin batarya kapağı, akıllara BlackBerry 10 için de bir Porsche Design planının olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Zira bugüne kadar internete sızan yeni model görsellerinde buna benzer bir kapak tasarımı olduğu bilgisi gelmemişti. Kapak anlaşıldığı kadarıyla deri ve cam örme bir alaşım barındırıyor. 

BlackBerry'nin BB 7 dönemindeki popüler olmuş model örneklerini BB 10 işletim sistemine taşımayı istediği biliniyor. Torch modeli için bir hazırlık olduğu gündeme gelmişti. Firmanın Porsche Design konseptini de BB 10'da yeniden canlandırması mümkün görünüyor.

Arka kapak görselinin şimdilik hangi modele ait olduğuna dair bir bilgi yok. Sahte bir görsel olma ihtimali de bulunuyor. 

http://crackberry.com/porsche-design-blackberry-10-device-works Yorum Yaz
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ali_0017 6 yıl en beğenilen
10000 liradan satarlar artık
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okan_cehapelioglu 6 yıl
doymak bilmeyen kapitalizm dünyası bakalım nereye kadar gitcek
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erkan0075 6 yıl
BB10'la birlikte artık AMG design bekleriz. Ne de olsa Mercedes F1 takımının sponsoru.
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wolf silver 6 yıl
blackberry, Ne zaman bır tane porsche araba aldım. O zaman da söz bı tane porsche desing lı telefon alacam.
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sindirgi 6 yıl
Suankı satısda olan urun guzel ama ısletım sıstemı uygulama eko sıstemı sıfır BlackBerry 10 ısletım sıstemlı bır porsche desıng 10 gelırse hem goruntu vede ısletım sıstemı olarak akıcı stabıl olucaktır jet sosyetenın elınden dusmez artık
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iboocum 6 yıl
Bu bir Ekrem Dag haberidir.
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Mephisto_TR 6 yıl iboocum
iboocum
Bu bir Ekrem Dag haberidir.

Eski Beşiktaşlı futbolcuyla karıştırdın heralde
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ali_0017 6 yıl en beğenilen
10000 liradan satarlar artık
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