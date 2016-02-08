BlackBerry 200 çalışanı ile yollarını ayırdı

BlackBerry bir kaç yıl önce hızla düşüşe geçerek sektördeki yetkinliğini kaybetmişti. Düşüşün ardından BBM'i tüm platformlara taşıyarak ilk kozunu oynayan şirket, sonrasında ise Android işletim sistemine sahip Priv modelini duyurarak ikinci önemli kozunu oynadı. Bu gelişmelerin ardından şirkette gidişatın düzeldiği düşünülüyordu ancak görünen o ki işler hala istenen düzeye gelmiş değil.



Habere göre işten çıkarılan çalışanlar Kanada'nın Waterloo ve ABD'nin Florida şehrindeki merkezlerde çalışıyordu. Özellikle Waterloo'da işten çıkarılan kişi sayısının oldukça büyük rakamlara ulaşması ve bu isimler arasında BBM'in kurulmasına katkıda bulunan isimlerin de yer alması operasyonun çapını açıklıyor. Şirketin CEO'su John Chen geçtiğimiz ay BlackBerry 10 için "Yok olmaktan uzak, arkasında durmaya devam edeceğiz" demişti, ancak kısa bir süre sonra da BlackBerry'nin Android işletim sistemli yeni bir model hazırladığı doğrulanmıştı. Şirketin kararları ve gidişatı hangi yönde olacak merak konusu.

http://mobilesyrup.com/2016/02/05/blackberry-reportedly-cuts-35-of-waterloo-workforce-including-significant-blackberry-10-devices-staff/