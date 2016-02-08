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BlackBerry 200 çalışanı ile yollarını ayırdı

Son zamanlarda gidişatı olumlu görünen BlackBerry'de işler düşünüldüğü gibi değil. Şirket kısa bir süre önce önemli bölümlerdeki 200 çalışanıyla yolların ayrılacağını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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BlackBerry 200 çalışanı ile yollarını ayırdı
 
BlackBerry bir kaç yıl önce hızla düşüşe geçerek sektördeki yetkinliğini kaybetmişti. Düşüşün ardından BBM'i tüm platformlara taşıyarak ilk kozunu oynayan şirket, sonrasında ise Android işletim sistemine sahip Priv modelini duyurarak ikinci önemli kozunu oynadı. Bu gelişmelerin ardından şirkette gidişatın düzeldiği düşünülüyordu ancak görünen o ki işler hala istenen düzeye gelmiş değil.

Habere göre işten çıkarılan çalışanlar Kanada'nın Waterloo ve ABD'nin Florida şehrindeki merkezlerde çalışıyordu. Özellikle Waterloo'da işten çıkarılan kişi sayısının oldukça büyük rakamlara ulaşması ve bu isimler arasında BBM'in kurulmasına katkıda bulunan isimlerin de yer alması operasyonun çapını açıklıyor.
Şirketin CEO'su John Chen geçtiğimiz ay BlackBerry 10 için "Yok olmaktan uzak, arkasında durmaya devam edeceğiz" demişti, ancak kısa bir süre sonra da BlackBerry'nin Android işletim sistemli yeni bir model hazırladığı doğrulanmıştı. Şirketin kararları ve gidişatı hangi yönde olacak merak konusu.

http://mobilesyrup.com/2016/02/05/blackberry-reportedly-cuts-35-of-waterloo-workforce-including-significant-blackberry-10-devices-staff/ Yorum Yaz
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307kd 3 yıl
Cok zordu degil mı markete birkac uygulama daha eklemek ya da adam gibi tasarimi olan bir market yapmak. Arayuzu o kadar berbat ki 2 yil sonra ilk defa gordugum uygulamalar var marketi o kadar gezdigim halde. Su isletim sistemi samsungun elinde olsaydi eminim apple ile kedinin fareyle oynadigi gibi oynardi ama yanlis ellerde iste...
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zdniz 3 yıl
Yazık oluçak BB10 na harika bir işletim sistemi ama yönetenler yönetici diğil.
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lansker 3 yıl
sat sat satttt sat gitsin... böyle fiyata telefon çıkaran adamlar batar tabi
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benhuraxu 3 yıl
Kurtarmanın yolu isçi azaltmak, android isletim sistemi kullanmak. Fakat uygun fiyatli telefon yaparsalar sadece belli zümreye hitap eden telefonlar olmazsa ayakta kalmanin ötesinde iyi kâr eder bence.
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umut_baris 3 yıl
Umarım desteğini kesmez qnx e. Z30 almak istiyorum.
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mcrew 3 yıl
strawberry
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