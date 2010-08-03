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BlackBerry 9800 Torch tanıtıldı

RIM, yeni nesil akıllı telefonu BlackBerry 9800 Torch'u tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük beş telefon üreticisinden biri olan Kanada merkezli RIM (Research In Motion), bugün yaptığı açıklamayla BlackBerry 9800 "Torch" modelini duyurdu. Kızaklı tasarımıyla dikkat çeken yeni model, arka aydınlatmalı fiziksel tuş takımı ve optik iztopu gibi detayları bünyesinde barındırıyor. 480 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan yeni telefonun teknik alt yapısını 624MHz'de çalışan işlemci 512MB RAM ve 512MB ROM oluşturuyor.

BlackBerry 9800 Torch tanıtıldı
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111 x 62 x 14.6 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında olan BlackBerry 9800 Torch, 1300 mAh kapasiteli lityum pil ile geliyor ve 5.5 saat GSM konuşma ile 17 gün bekleme süresi sunabiliyor. GPS, 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 ve 3G gibi iletişim teknolojilerine destek sunan Torch için üzerinde durulan en önemli güncelleme, sahip olduğu BlackBerry 6 işletim sistemi. Tamamiyle yeni bir internet tarayıcısına ve yeni nesil mesajlaşma sistemine sahip olan işletim sistemi ana ekrandan arama özelliğini de getiriyor.

Twitter, Facebook ve MySpace gibi sosyal paylaşım sitelerindeki beslemeleri çekebilen yeni bir uygulamayı da bünyesinde barındıran BlackBery 6 işletim sistemi, ilk defa Torch modeliyle pazara sunulurken, RIM'in bundan sonra lanse edeceği yeni nesil telefonların tamamında da karşımıza çıkan yazılım platformu olacak. MediaSych özelliği ile kullanıcıların kişisel müzik kütüphanlerini WiFi üzerinden kablosuz eşleyebilen BlackBerry 9800 Torch, 4GB depolama alanı sunuyor ancak SD kart ile 32GB'a kadar çıkabiliyor.

BlackBerry 9800 Torch tanıtıldı
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5 Megapiksel çözünürlüğünde, otomatik netleme yapabilen LED flash donanımlı kameraya sahip BlackBerry 9800 Torch, geo-tag ile çekilen fotoğrafa, fotoğrafın çekildiği yerin konum bilgilerini de ekleyebiliyor. FM Radyo özelliği olmayan ancak sahip olduğu medya oynatıcısı yaygın pek çok müzik ve video formatını destekleyen telefonda 3,5mm kulaklık girişi de unutulmamış. BlackBerry ile özdeşleşen gelişmiş eposta yeteneklerinin tamamına sahip olan telefon, yeni arayüz ile daha kolay ve etkin bir kullanım deneyimi vaad ediyor.

BlackBerry 9800 Torch tanıtıldı
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Tek şarj ile 30 saate kadar müzik çalabilen BlackBerry 9800 Torch, 3G üzerinden 5 saat 40 dakika konuşturabiliyor. 12 Ağustos'ta satışa sunulacak BlackBerry 9800 Torch, Amerika'da AT&T kullanıcıları tarafından iki yıllık sözleşme ile 199 dolardan alınabilecek. Telefonu kontratsız almak isteyen kullanıcıları ise 499 dolarlık etiket fiyatı karşılayaması gerekecek. RIM tarihinin en önemli lansmanlarından biri olan Torch, bakalım kızaklı tasarımıyla diğer BlackBerry modellerinin elde ettiği başarıyı tekrarlayabilecek mi, bekleyip göreceğiz.


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N0YAN 5 yıl
2. el arayan arkadaşlar, birkaç gün önce sahibindende 2-3 tane sıfır ayarında torch buldum haberiniz olsu
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N0YAN 5 yıl
bu konu niye yukarıda yav
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dawras 5 yıl
Hayret bb cop diyen zihniyet son zamanlarda bu konuya ugramamis.
Su cihazi hakkiyla kullananin asla sikayeti olamazki hele bb klavyesinden sikayet edenleri gorunce guluyorum.
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frood 5 yıl
Simdi o telefonu oven adamlara soracaksin ki hala kullaniyorlarmi...
telefonun degeri 200tl ye kadar dusmus. 2011 yilinda satilan iphonelar hala tas gibiyken piyasa bb yok neden cunku hepsi pert. O yuzden alirken bu forumu dinlemeyin burada telefonunu oven adam genelde fan olur
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omersynnn 5 yıl
Çalıştığım şirketten aldığım az kullanılmış çok temiz 9800 telefonlarımı satıyorum. Garantileri yoktur. SIM blok kilitleri kaldırılmıştır. Pili tam doluyken 1 hafta beklemede kalabiliyor. İstanbul elden teslim edilecektir. Fiyat 220 TL. 0546 492 4401

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bu telefonu aldım radyosu ıla ılgılı bır kac bısıy demıssınız app world var ordan herhangı bır ıstedıgınız kanalı ındırıp dınlıyebılıyorsunuz bı arkadarta bu kadar ufak seylere takılmıyalım demıs bu telefonun fıyatı 1.600 lerde bu ozellık var dedıgımı yaparsanız bulursunuz
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende torch almayı düşünüyorum ama hala karar veremedim bana torch u tavsiye edermisiniz artıları eksileri nedir?
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DH Misafiri 7 yıl
Blacberry 9800 yeni aldim. Bu cihaz facebok,youtube ve diger sitelerin ne videolarini nede baska bir pencere aciyor bu cihazin yaptigi isi 300 tl lik cihazlar fazlasiyla yapiyor....belkide ben bu telefonu kullanamiyorum.
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donnaiolo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Blacberry 9800 yeni aldim. Bu cihaz facebok,youtube ve diger sitelerin ne videolarini nede baska bir pencere aciyor bu cihazin yaptigi isi 300 tl lik cihazlar fazlasiyla yapiyor....belkide ben bu telefonu kullanamiyorum.

kullanamıyosun,videoları açıyor,ayrı bir youtube uygulaması bile var..
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TurboBoosted 8 yıl
Bende 9800 kullanıyorum. Gayet güzel. Telefonum siyah ve beyaz incipio kapak aldım. Gayet güzel duruyor ve koruma altında kapak ile... :)
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-burak 8 yıl TurboBoosted
EvrenCCC

Bende 9800 kullanıyorum. Gayet güzel. Telefonum siyah ve beyaz incipio kapak aldım. Gayet güzel duruyor ve koruma altında kapak ile... :)

Nerden aldınız ve kaça aldınız acaba?
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MINERVAL 8 yıl
Dun aldim 9800 Turkcell full bis de aktive ettim suan icin memnunum .
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