BlackBerry 9800 Torch tanıtıldı

Dünyanın en büyük beş telefon üreticisinden biri olan Kanada merkezli RIM (Research In Motion), bugün yaptığı açıklamayla BlackBerry 9800 "Torch" modelini duyurdu. Kızaklı tasarımıyla dikkat çeken yeni model, arka aydınlatmalı fiziksel tuş takımı ve optik iztopu gibi detayları bünyesinde barındırıyor. 480 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan yeni telefonun teknik alt yapısını 624MHz'de çalışan işlemci 512MB RAM ve 512MB ROM oluşturuyor.

111 x 62 x 14.6 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında olan BlackBerry 9800 Torch, 1300 mAh kapasiteli lityum pil ile geliyor ve 5.5 saat GSM konuşma ile 17 gün bekleme süresi sunabiliyor. GPS, 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 ve 3G gibi iletişim teknolojilerine destek sunan Torch için üzerinde durulan en önemli güncelleme, sahip olduğu BlackBerry 6 işletim sistemi. Tamamiyle yeni bir internet tarayıcısına ve yeni nesil mesajlaşma sistemine sahip olan işletim sistemi ana ekrandan arama özelliğini de getiriyor.

Twitter, Facebook ve MySpace gibi sosyal paylaşım sitelerindeki beslemeleri çekebilen yeni bir uygulamayı da bünyesinde barındıran BlackBery 6 işletim sistemi, ilk defa Torch modeliyle pazara sunulurken, RIM'in bundan sonra lanse edeceği yeni nesil telefonların tamamında da karşımıza çıkan yazılım platformu olacak. MediaSych özelliği ile kullanıcıların kişisel müzik kütüphanlerini WiFi üzerinden kablosuz eşleyebilen BlackBerry 9800 Torch, 4GB depolama alanı sunuyor ancak SD kart ile 32GB'a kadar çıkabiliyor.

5 Megapiksel çözünürlüğünde, otomatik netleme yapabilen LED flash donanımlı kameraya sahip BlackBerry 9800 Torch, geo-tag ile çekilen fotoğrafa, fotoğrafın çekildiği yerin konum bilgilerini de ekleyebiliyor. FM Radyo özelliği olmayan ancak sahip olduğu medya oynatıcısı yaygın pek çok müzik ve video formatını destekleyen telefonda 3,5mm kulaklık girişi de unutulmamış. BlackBerry ile özdeşleşen gelişmiş eposta yeteneklerinin tamamına sahip olan telefon, yeni arayüz ile daha kolay ve etkin bir kullanım deneyimi vaad ediyor.

Tek şarj ile 30 saate kadar müzik çalabilen BlackBerry 9800 Torch, 3G üzerinden 5 saat 40 dakika konuşturabiliyor. 12 Ağustos'ta satışa sunulacak BlackBerry 9800 Torch, Amerika'da AT&T kullanıcıları tarafından iki yıllık sözleşme ile 199 dolardan alınabilecek. Telefonu kontratsız almak isteyen kullanıcıları ise 499 dolarlık etiket fiyatı karşılayaması gerekecek. RIM tarihinin en önemli lansmanlarından biri olan Torch, bakalım kızaklı tasarımıyla diğer BlackBerry modellerinin elde ettiği başarıyı tekrarlayabilecek mi, bekleyip göreceğiz.