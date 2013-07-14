BlackBerry A10 modeli bir videoda internete sızdı

BlackBerry'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtmayı planladığı ve ses getirmek istediği BlackBerry A10 modeli bu kez bir videoda ortaya çıktı.





Firmanın patronu tarafından en heyecan verici ürün olarak ifade edilen BlackBerry A10, yeni amiral gemi modeli olacak. 5 inçlik ekranıyla firma tarihinin en büyüğü olacak A10, işletim sisteminin enerjiyi dengeleyememesi nedeniyle 2 çekirdekli bir işlemci ile donatılacak.





BlackBerry, bu model ile oyun tecrübesini ön plana çıkarmak isterken 4 çekirdekli grafik birimi ile bunu destekleyecek. Modelde bir de 8MP çözünürlükte kamera yer alıyor. Modelin diğer donanım detayları ise henüz net değil.

http://www.engadget.com/2013/07/14/purported-blackberry-a10-aristo-briefly-flaunted-in-video-leak/?utm_source=Feed_Classic_Full&utm_medium=feed&utm_campaign=Engadget