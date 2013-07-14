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BlackBerry A10 modeli bir videoda internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry A10 modeli bir videoda internete sızdı
 BlackBerry'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtmayı planladığı ve ses getirmek istediği BlackBerry A10 modeli bu kez bir videoda ortaya çıktı.

Firmanın patronu tarafından en heyecan verici ürün olarak ifade edilen BlackBerry A10, yeni amiral gemi modeli olacak. 5 inçlik ekranıyla firma tarihinin en büyüğü olacak A10, işletim sisteminin enerjiyi dengeleyememesi nedeniyle 2 çekirdekli bir işlemci ile donatılacak. 

BlackBerry, bu model ile oyun tecrübesini ön plana çıkarmak isterken 4 çekirdekli grafik birimi ile bunu destekleyecek. Modelde bir de 8MP çözünürlükte kamera yer alıyor. Modelin diğer donanım detayları ise henüz net değil. 

http://www.engadget.com/2013/07/14/purported-blackberry-a10-aristo-briefly-flaunted-in-video-leak/?utm_source=Feed_Classic_Full&utm_medium=feed&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
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mete445 6 yıl en beğenilen
BB nin gelecegi belirsiz WP almak daha mantikli ve daha ucuz haksizmiyim acaba
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Mehmet.Akif 6 yıl
Keşke ingilizceyi iyice öğrensem de bu haberleri sitesinden direkt takip etsem. Sürekli alıntılar yapılyıor. Tüm Türk haber siteleri böyle. Kimi kaynak belirtmeden çalarken, kimi de kaynak veriyor ve çalıyor.
Ayrıca, BB hep en kazık telefonları sürer piyasaya. Adamların geçen seneki amiral gemilerine bakın. İki telefonda pahalı. Tamam iş adamlarına hitap ediyor deniliyor. Ben hiç bir iş adamının da bu telefonları arzuladığını sanmıyorum.
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DarkEternal 6 yıl
A10 un Z10 dan farkı ne?
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onur01651 6 yıl
O mağazacılar nasıl oluyorda bb alıyor anlamış değilim.
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2622110012 6 yıl
bb 2000 liraya telefon satıyor teknosa da alanların allah be... diyecemde zaten vermiş ki alıyorlar.
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xmasx 6 yıl
Yahu millet nasil yapiyor 4 cekirdekli, sanki bilgisayar islemcisi koyacaksin , cok umitliyim bakalim iyi bisey cikarsa iphone almaktan vazgecebilirim ama islemci isi sakat gerci iphone`da 8 cekirdekli islemcide yok !!
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okan_cehapelioglu 6 yıl
telefon çok şık görnüyor
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Moribito 6 yıl
Kavisli bir tasarımı var heralde. Emin değilim ama şunu andırdı bana.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
Batan geminin malları bunlar !!
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DH Misafiri 6 yıl
Ayvan gibin çerçeve var bea
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K.can.tas 6 yıl
Fiyat/performans açısından en berbat telefonları BB üretiyor
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inexo 6 yıl
İphone dan pahali olur kalsin
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mkykadir 6 yıl
Bu kadar büyük bir telefonda BB10 kullanmak çok zor olur. Sistem tamamen parmak hareketlerin dayanıyor ve her biri ayrı köşede görevler var, koca ekranda zaten kenarlara ve köşelere ulaşmak zor, BB10 ile iyice eziyet bir kullanım olur.
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General. 6 yıl
BlackBerry'yi sevemedim gitti bana çok itici geliyor
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