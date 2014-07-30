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BlackBerry Alman güvenlik firması Secusmart'ı satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Alman güvenlik firması Secusmart'ı satın aldı

Mobil cihazlarda kurumsal kullanıma yönelik olarak güvenlik çözümleri geliştirmek son dönemde büyük önem kazandı ve bu alanda ağababası sayılacak bir isim varsa o da BlackBerry. Akıllı telefon pazarında diplerde olsa da BlackBerry kurumsal mobil cihaz güvenliği konusunda önemli çözümler sunuyor.

Samsung, LG gibi firmaların akıllı telefonlarında yazılım tabanlı bazı çözümler görüyoruz. Ancak BlackBerry Alman Secusmart ile 5 yıldır işbirliği içerisindeydi ve özel bir teknolojiyi BlackBerry Z10 modelinde kullanıyorlardı.

Bu özel teknoloji microSD kart içerisinde SMS, çağrı ve emailleri şifreleyen bir düzenek koyuyor ve böylece donanım bazında günvelik çözümü sunmuş oluyor. Hali hazırda Şansölye Angela Merkel ve pek çok NATO yetkilisi bu BlackBerry Z10 modelini kullanıyor. 

Şimdi ise BlackBerry iş ortağını satın almış durumda. Satın alma bedeli açıklanmazken, BlackBerry kurumlara yönelik daha fazla güvenlik çözümü sunmak istediklerinin altını çiziyor.  

http://www.zdnet.com/blackberry-acquires-secusmart-ups-voice-security-ante-7000032086/ Yorum Yaz
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GylR? 5 yıl en beğenilen
BB geri dönsen de sende katılsan rekabete.
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Guest-F8946C419 5 yıl Elsa
Elsa
Donanım bazında güvenliği çözsen de sonuçta o veriler de kablosuz yolla iletiliyor onu ne yapacaklar?

O kadar mühendis her türlü olasılığı düşünmüştür. Güvenli olmasa, makam sahibi insanlar bu cihazları kullanmazlardı ona bakarsan..
ElsaDonanım bazında güvenliği çözsen de sonuçta o veriler de kablosuz yolla iletiliyor onu ne yapacaklar?O kadar mühendis her...
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StByErdeM 5 yıl
Bunların parası da mı varmış. Çok kazanıyorlar ya harcasınlar ıvır zıvıra...
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Cenkay KESER 5 yıl
BlackBerry hala yaşıyormu da alım yapıyor?
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Flag SHİP Killer 5 yıl
Blackberry geri dönerse rekabet iyice kızışır :)
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General. 5 yıl
Blackberry iyi cihazlar yaptı zamanında fakat işi gücü milleti kazıklamaktı.Eski hatalarından ders alıp yoluna devam ederse daha iyi yerlere gelecek kapasitesi var.
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xmasx 5 yıl
BlackBerry`nin Passport modelini gordukten sonra Blackberry`de kucukte olsa bir ışık gordum. Asıl amacı kurumsal kullanıcılara hitap etmesinden hala bu sektor boş ve tekrar kendini yenileyip bu sıcak sulara atlayabilir.
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Darkchild 5 yıl
Fiyatlarını yenidewn göz geçi,rmesi ve Z 10 kullancısı olarak nerdeyse çoğu Z 10 da görülen yazılım sorunlarını halletmesi lazım...
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MertBuyuk 5 yıl
Bence yavaş yavaş Blackberry yeniden dönüyor rekabete , fiyatlarida çinli firmalar gibi tutsalar keşke .
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mehmet_4242 5 yıl
arkadaş BlackBerry porshe kullanıyor. bedava verse kullanmam. yahu benim 6300 dan farklı bir özelliği yok. tutturmuş bir güvenlik tufanı gidiyor. sanki google yönetim kurulunda çalışıyor. bazen insanımızda oluyor böyle şeyler , tabiki saygı duyuyorum , güle güle kullansın herkes, ancak neden bu güvenlik merakı var ki , sordum , yok mesajları şifreleyip atıyor , şifreleyip alıyor felan diyor. soruyorum devlet meselesi mi tartışıyorsun yok :) enteresan bir durum gerçekten :)
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307kd 5 yıl mehmet_4242
mehmet_4242
arkadaş BlackBerry porshe kullanıyor. bedava verse kullanmam. yahu benim 6300 dan farklı bir özelliği yok. tutturmuş bir güvenlik tufanı gidiyor. sanki google yönetim kurulunda çalışıyor. bazen insanımızda oluyor böyle şeyler , tabiki saygı duyuyorum , güle güle kullansın herkes, ancak neden bu güvenlik merakı var ki , sordum , yok mesajları şifreleyip atıyor , şifreleyip alıyor felan diyor. soruyorum devlet meselesi mi tartışıyorsun yok :) enteresan bir durum gerçekten :)

Güvenlik deyince illede devlet sırrı diye düşünmeyin. Mesaj içerikleri, internet deneyimleriniz,ara motorlarına yazdığınız kelimeler, facebook beğenileriniz gibi şeylerle sizin tüketici profilinizi çıkarıyorlar. Ondan sonra hangi siteye girerseniz karşınıza onunla ilgili reklamlar çıkıyor, email klasörünüze reklam mailleri geliyor, telefon ve mail adresiniz fşrmalara pazarlanıyor. Bunlar bir süre sonra bıkkınlık veriyor gerçekten. Ben mesela google kullanmam duckduckgo kullanırım, aradığım kelimeler reklam olarak karşıma çıkmıyor, Chrome da kullanmam ie11 fazlasıyla yetiyor, chrome olsun yandex browser olsun zaten takip ve pazarlama amaçlı browserlar...
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GylR? 5 yıl en beğenilen
BB geri dönsen de sende katılsan rekabete.
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307kd 5 yıl GylR?
GylR?
BB geri dönsen de sende katılsan rekabete.

Geri döndü hocam BlackBerry os 10 ile... incele mutlaka z10 nu
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Elsa 5 yıl
Donanım bazında güvenliği çözsen de sonuçta o veriler de kablosuz yolla iletiliyor onu ne yapacaklar?
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Guest-F8946C419 5 yıl Elsa
Elsa
Donanım bazında güvenliği çözsen de sonuçta o veriler de kablosuz yolla iletiliyor onu ne yapacaklar?

O kadar mühendis her türlü olasılığı düşünmüştür. Güvenli olmasa, makam sahibi insanlar bu cihazları kullanmazlardı ona bakarsan..
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