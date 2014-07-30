BlackBerry Alman güvenlik firması Secusmart'ı satın aldı





Mobil cihazlarda kurumsal kullanıma yönelik olarak güvenlik çözümleri geliştirmek son dönemde büyük önem kazandı ve bu alanda ağababası sayılacak bir isim varsa o da BlackBerry. Akıllı telefon pazarında diplerde olsa da BlackBerry kurumsal mobil cihaz güvenliği konusunda önemli çözümler sunuyor.





Samsung, LG gibi firmaların akıllı telefonlarında yazılım tabanlı bazı çözümler görüyoruz. Ancak BlackBerry Alman Secusmart ile 5 yıldır işbirliği içerisindeydi ve özel bir teknolojiyi BlackBerry Z10 modelinde kullanıyorlardı.





Bu özel teknoloji microSD kart içerisinde SMS, çağrı ve emailleri şifreleyen bir düzenek koyuyor ve böylece donanım bazında günvelik çözümü sunmuş oluyor. Hali hazırda Şansölye Angela Merkel ve pek çok NATO yetkilisi bu BlackBerry Z10 modelini kullanıyor.





Şimdi ise BlackBerry iş ortağını satın almış durumda. Satın alma bedeli açıklanmazken, BlackBerry kurumlara yönelik daha fazla güvenlik çözümü sunmak istediklerinin altını çiziyor.

http://www.zdnet.com/blackberry-acquires-secusmart-ups-voice-security-ante-7000032086/