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BlackBerry Curve 9220 modeli Turkcell ile satışta

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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RIM'in Blackberry 7.1 işletim sistemine sahip orta seviye akıllı telefonu BlackBerry Curve 9220 modeli, Turkcell ile ülkemizde satılmaya başladı.

2.44 inçlik 320 x 240 piksel çözünürlükte ekran, dokunmatik trackpad, 512MB RAM, 512MB ROM, microSD girişi, WiFi, 2MP kamera, QWERTY klavyeli tasarım, 65K renk desteği şeklinde özelliklere sahip BlackBerry Curve 9220, 1 Haziran tarihli kura göre 610TL olarak peşin fiyatına satılacak. Günlük kurlara göre fiyat değişiklik gösterebilir.

Aylık 6.9TL'ye BlackBerry BIS Giriş Paketi (100 MB) ve 16.90TL'ye BlackBerry Full BIS Paketi (1 GB) ayrıca tercih edilebiliyor. Modele özel herhangi bir paket bulunmuyor.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/BlackBerry-Curve-9220.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefon zaten amacına uygun kullanmak istiyenler ve dokunmatik telefonlardan pek haz duymuyan sürekli mesaj ve bbm kullanıcıları için aveada var aylık 34 tl ye 4gb internet bis üyeliği yanında geliyo mesaj internet hepsi bi yerde çok da iyi zaten telefonda uygulama ne işe yarar oyun ne işe yarar oyun için pc ler ve plastation lar telefonlara dönüp baktırmıyo çok oyun istiyorum diyen psp alabilir blackberry farklı bi kitleye yönelik o kitlede oldukça memnun en alt sınıfı bile yeterli oluyor
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isozcann 7 yıl
Arkadaşlar bende bu telefonu almayı dusunuyorum. ikinci el garantılı 450 tl. Tek sorunum 3G yok denılıyor. bana goruntulu gorusme gerekmıyor. internet hızı ıcın 3G var mı yok mu onun bılgısını almak ıstıyorum.
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El_domingo 7 yıl
aveanın kampanyasıyla aslında matıklı 4gb internet paketi+bis servisyle 24 ay 34 tl den...
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yanchi0708 7 yıl
BlackBerry'lerin gerçekten çok kullanışlı klavyesi ve mesaj sistemi var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Raymes 7 yıl
65k renkli ekran 2 mp kamera ve sadece edge ve 610 tl bı yürü git bb ya milleti güldürme
İkinci el N73 alsam o fiyatın 4 te biri ve senin özelliklerine bin basar
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zetnakah 7 yıl
Packie
Daha çok 8520nin yeni modeli gibi olmuş. BlackBerrylerin gerçekten çok kullanışlı klavyesi ve mesaj sistemi var.

Zaten onu yerine çıkmış bir model. BBM ve mesajlaşma için ideal ama bence pahalı
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Shahzade 7 yıl
Evet, bence de çok pahalı olmuş.
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Markhov 7 yıl
Bu blackberry lerin tasarimi cok hosuma gidiyor.
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Shahzade 7 yıl
Daha çok 8520'nin yeni modeli gibi olmuş. BlackBerry'lerin gerçekten çok kullanışlı klavyesi ve mesaj sistemi var.
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ulerte 7 yıl
Yıl olmuş 2012 hala Blackberry'de adam akıllı oyun, uygulama yok ve para düşkünleri hala alıyor. :S
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
blackberry tam etiket ya
tabi iphone dan etiket degil
oyun uyg. flan yok cidden blackberryde boyle hadi basin -yi
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BERK BEY 7 yıl ulerte
ulerte

Yıl olmuş 2012 hala Blackberry'de adam akıllı oyun, uygulama yok ve para düşkünleri hala alıyor. :S

Yil 2012 olmus hala blackberryi multimedya telefonu olarak gorenler var tovbe tovbe ayriyette bu telefon 8520nini gelismisi 50 60 lira kelenip 3gli modeli 9320 alinir
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Macintosh34 7 yıl
9220 teknik özelliklerine göre hem geri kalmış bir telefon hem de özelliklerine göre pahalı. Bu fiyata 9320 (bu telefonun 3g'lisi) satılsaydı daha iyi olurdu
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