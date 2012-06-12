BlackBerry Curve 9220 modeli Turkcell ile satışta

RIM'in Blackberry 7.1 işletim sistemine sahip orta seviye akıllı telefonu BlackBerry Curve 9220 modeli, Turkcell ile ülkemizde satılmaya başladı.





2.44 inçlik 320 x 240 piksel çözünürlükte ekran, dokunmatik trackpad, 512MB RAM, 512MB ROM, microSD girişi, WiFi, 2MP kamera, QWERTY klavyeli tasarım, 65K renk desteği şeklinde özelliklere sahip BlackBerry Curve 9220, 1 Haziran tarihli kura göre 610TL olarak peşin fiyatına satılacak. Günlük kurlara göre fiyat değişiklik gösterebilir.





Aylık 6.9TL'ye BlackBerry BIS Giriş Paketi (100 MB) ve 16.90TL'ye BlackBerry Full BIS Paketi (1 GB) ayrıca tercih edilebiliyor. Modele özel herhangi bir paket bulunmuyor.