Galaxy S23 Ultra kamerası sınıfta kaldı

Galaxy S23 Ultra kamerası nasıl?
Galaxy S23 Ultra modelinde 200MP çözünürlüğünde yeni bir Samsung ISOCELL ana sensör, 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 10MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 10MP çözünürlüğünde periskop sensör yer alıyor.
DxOMark tarafından farklı testlere tabi tutulan Galaxy S23 Ultra modeli ortalama 140 puan alarak onuncu sıraya yerleşmiş. Listede Huawei Mate 50 Pro modeli 149 puan ile ilk sırada yer alıyor.
Galaxy S23 modeli genel kamera anlamında başarılıyken yüksek detaylar sunabiliyor ve yakınlaştırma olarak oldukça güçlü. Bununla birlikte düşük ışıkta görüntü kaybı, deklanşör gecikmesi, arka planda pozlama dengesizlikleri dezavantajlar arasında. Video kaydının da ideal seviyede olduğu belirtilmiş.
Henüz ilk günlerinde olduğu için kamera tarafında bazı dengesizliklerin olması akla ilk gelenler arasında. Samsung’un çeşitli güncellemelerle kamera performansını iyileştireceğini söylemek yanlış olmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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