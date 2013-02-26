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BlackBerry, Endonezya'da BBM üzerinden para transfer servisini denemeye başladı

6 yıl
537
1
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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BlackBerry, Endonezya'da BBM üzerinden para transfer servisini denemeye başladı
BlackBerry kullanıcıları arasında oldukça popüler olarak kullanılan BBM servisi (Anında Mesajlaşma Uygulaması), daha farklı bir amaca hizmet etmek üzere test edilmeye başlandı.
BlackBerry'nin Endonezya'da faaliyet gösteren bir banka kuruluşu PermataBank ile beraber test etmeye başladığı yeni servisi, kullanıcıların BBM servisi üzerinden birbirlerine para göndermelerine imkan sağlıyor. Mesajlaşma kadar kolay olduğu söylenen para transfer işleminin, oldukça güvenli olduğu ve BlackBerry'nin 5,6,7. sürüm işletim sistemine sahip cihazlarında kullanılabildiği belirtiliyor.
Geliştirme sürecinde olan BBM üzerinden para gönderme servisi, şimdilik sadece Endonezya'da çalışıyor olsa da, program istenilen başarıya ulaşırsa gelişmekte olan pazarlara da açılacağı belirtiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/02/blackberry-tests-bbm-money-transfer-service-in-indonesia/ Yorum Yaz
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