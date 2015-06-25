Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry : Güvenliğini sağladığımızda bir Android akıllı telefon üretebiliriz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry : Güvenliğini sağladığımızda bir Android akıllı telefon üretebiliriz

Bir süredir BlackBerry'nin Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve bunu da BES 12 Cloud güvenlik yönetiminin diğer platformlarda da en iyi seviyede çalıştığını göstermek için yaptığı dile getiriliyor. BlackBerry de iddialara açıklık getirdi.

Firmanın patronu John Chen, BlackBerry cihazlarının pazardaki en güvenli cihazlar olduğunu, eğer üst düzey güvenlik konusunda bir yol buldukları takdirde gelecekte Android telefonları üretebileceklerini belirtti. 

John Chen aslında iddiaları reddetmedi ve üstü kapalı olarak Android işletim sistemini temel alan çok güvenli bir BlackBerry cihazı üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ancak şimdilik bu çalışmaların hangi aşamada olduğu bilinmiyor. 

İddialar, BlackBerry Z3 modelini temel alan bir BlackBerry Android akıllı telefonunun Ağustos ayında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Ayrıca 2K ekranlı bir diğer model de ilk modelin piyasada gördüğü tepki sonrasında masaya yatırılacak.  

http://www.phonearena.com/news/Chen-BlackBerry-will-build-an-Android-smartphone-only-if-it-can-make-it-secure-enough_id70771 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
roark34 4 yıl en beğenilen
blackberry android ile gelirse malzeme kalitesi ve yazılım güvenliği açısından çok müşteri toplar. şahsen blackberry tasarım ve donanım olarak büyük üreticileri yakalarsa ilk tercihim olur. yılların akılda bıraktığı önemli bir marka. zaten önceden efsane olan iki marka vardı, nokia ve blackberry. bunlar androide geçmemek için direnince nokia yok oldu blackberry'de zor durumda. samsung, lg gibi üreticiler htc, blackberry, asus akıllı telefon üretirken çamaşır makinası yapıyordu.
blackberry android ile gelirse malzeme kalitesi ve yazılım güvenliği açısından çok müşteri toplar. şahsen blackberry tasarım ve donanım olarak büyük üreticileri...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zuko 4 yıl
Ya uygulama geliştiricelere dök parayı, boşver diğer her şeyin 10 numara ya. Dinlemiyorlar ki bizi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullaharif 4 yıl
blackberry özellikle işletim sistemi ile windows phone ile beraber en stabil iki işletim sisteminden biri. Güvenlikte ise zirvede. Ancak bunu maymun iştahlı insanlar anlamıyor ve android kullanarak a dan z ye bütün bilgilerini paylaşıyor. Blackberry ise bir avuç insan tarafından kullanılıyor. İŞletim sistemindeki stabilite, hız ve güvenlik olsun, cihaz kaliteleri olsun Blackberry benim için hep zirvede olmuştur. Mutlaka çantamda bir adet blackberry telefonum bulunur. Elimde bulunan q10 veya passport telefonumdan biri şahsi hattım takılı şekilde ikinci telefon olarak yanımdadır hep. Androidin güvenliğini sağlarsa o da ancak nokia nın x projesi gibi bir şey olur. yine maymun iştahlı insanlar tarafından eleştririlir. Zor işler bunlar. Blackberry bence bu halde kalmalı ama o da olmuyor işte. adamlar epey darboğaza girdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
Daha batmadi mi bunlar ya :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayansame 4 yıl
Helal bee
bir bucuk yildir q10 kullaniyorum. Umarim passport tarzi farkli yenilikci tasarimlari daha cok goruruz. Gelecek sene yeni bir blackkbery dusunuyorm :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 4 yıl
kendi işletim sistemi için uygulama geliştiricilere teşvik sağlasa daha mantıklı olur.
Android'i güvenli hale getirmek için öncelikle sayısal olarak çokluğu ile övünülen uygulamaları ile bağını kesmek gerek.
Kullanımı o kadar kolay ve rahat bir işletim sistemi ancak bir türlü kullanımını genişletemediler. Fiyat politikaları bu başarısızlıkta en önemli etmen. Bir 10 sene sonra yeni teknoloji kullanacak neslin işletim sistemi. Sadece sağa sola, yukarı aşağı kaydırarak birçok ekrana, uygulamaya, işleme ulaşmak mümkün. Onu açtım dur orta tuşa/orta ikona basayım çıkayım, dur şurayı tıklayım, arkada çalışanlar ne bakayım şeklinde değil. Sağa-sola,yukarı-aşağı kaydır istediğine ulaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RioDeJaneiro 4 yıl
Şunla uğraşcağına ,elindeki kendi yazılımını geliştir marketini büyüt geliştiricileri kendine yönelt ios seviyesini yakalasın ne gerek var android e
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkykadir 4 yıl
Güvenlik konusunda gerçekten Android'in "özgürlüğ"ünden dolayı bir zaafı var. Samsung ne kadar Knox ile önlemler almaya çalışsa da o da geçilebiliyor; BlackBerry'nin bunun üzerinde çalıştığına eminim. Kendileri telefon çıkarmasa bile en azından Android için üretecekleri güvenlik çözümlerini varsayılan olarak bir çok cihazda göreceğimize inanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
İnşallah yaparlar. Zira kaliteli malzeme kullanıyorlar ve güvenliği de iyi yaparlarsa IOS seviyesinde kaliteli bir cihaz görebiliriz. Hatta Apple'dan Android'e geçmek isteyenler de ona geçerler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
User Friendly 4 yıl
"da"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beter.böcek 4 yıl
Android tamam olsun hatta olacak ama Blackberry Türkiye'den cekildi bu konuda herhangi bir aciklamada bulunulmadi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Tutma ihtimali var,iyi bir fiyatlandırma ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 4 yıl
Şu blackberry lerde ki asalet hiçbir telefonda yok ki be dostlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Green105 4 yıl hasanandnexus
hasanandnexus
Şu blackberry lerde ki asalet hiçbir telefonda yok ki be dostlar.

Yürüü be kim tutar.. ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1749 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl AMD Radeon Fury X video inceleme: "AMD yeniden liderlik yarışında, detaylar videomuzda!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim