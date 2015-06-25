BlackBerry : Güvenliğini sağladığımızda bir Android akıllı telefon üretebiliriz

Bir süredir BlackBerry'nin Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve bunu da BES 12 Cloud güvenlik yönetiminin diğer platformlarda da en iyi seviyede çalıştığını göstermek için yaptığı dile getiriliyor. BlackBerry de iddialara açıklık getirdi.





Firmanın patronu John Chen, BlackBerry cihazlarının pazardaki en güvenli cihazlar olduğunu, eğer üst düzey güvenlik konusunda bir yol buldukları takdirde gelecekte Android telefonları üretebileceklerini belirtti.





John Chen aslında iddiaları reddetmedi ve üstü kapalı olarak Android işletim sistemini temel alan çok güvenli bir BlackBerry cihazı üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ancak şimdilik bu çalışmaların hangi aşamada olduğu bilinmiyor.





İddialar, BlackBerry Z3 modelini temel alan bir BlackBerry Android akıllı telefonunun Ağustos ayında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Ayrıca 2K ekranlı bir diğer model de ilk modelin piyasada gördüğü tepki sonrasında masaya yatırılacak.

http://www.phonearena.com/news/Chen-BlackBerry-will-build-an-Android-smartphone-only-if-it-can-make-it-secure-enough_id70771