BlackBerry : Güvenliğini sağladığımızda bir Android akıllı telefon üretebiliriz

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Bir süredir BlackBerry'nin Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve bunu da BES 12 Cloud güvenlik yönetiminin diğer platformlarda da en iyi seviyede çalıştığını göstermek için yaptığı dile getiriliyor. BlackBerry de iddialara açıklık getirdi.
Firmanın patronu John Chen, BlackBerry cihazlarının pazardaki en güvenli cihazlar olduğunu, eğer üst düzey güvenlik konusunda bir yol buldukları takdirde gelecekte Android telefonları üretebileceklerini belirtti.
John Chen aslında iddiaları reddetmedi ve üstü kapalı olarak Android işletim sistemini temel alan çok güvenli bir BlackBerry cihazı üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ancak şimdilik bu çalışmaların hangi aşamada olduğu bilinmiyor.
İddialar, BlackBerry Z3 modelini temel alan bir BlackBerry Android akıllı telefonunun Ağustos ayında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Ayrıca 2K ekranlı bir diğer model de ilk modelin piyasada gördüğü tepki sonrasında masaya yatırılacak.
http://www.phonearena.com/news/Chen-BlackBerry-will-build-an-Android-smartphone-only-if-it-can-make-it-secure-enough_id70771 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir bucuk yildir q10 kullaniyorum. Umarim passport tarzi farkli yenilikci tasarimlari daha cok goruruz. Gelecek sene yeni bir blackkbery dusunuyorm :)
Android'i güvenli hale getirmek için öncelikle sayısal olarak çokluğu ile övünülen uygulamaları ile bağını kesmek gerek.
Kullanımı o kadar kolay ve rahat bir işletim sistemi ancak bir türlü kullanımını genişletemediler. Fiyat politikaları bu başarısızlıkta en önemli etmen. Bir 10 sene sonra yeni teknoloji kullanacak neslin işletim sistemi. Sadece sağa sola, yukarı aşağı kaydırarak birçok ekrana, uygulamaya, işleme ulaşmak mümkün. Onu açtım dur orta tuşa/orta ikona basayım çıkayım, dur şurayı tıklayım, arkada çalışanlar ne bakayım şeklinde değil. Sağa-sola,yukarı-aşağı kaydır istediğine ulaş.
Yürüü be kim tutar.. ;)
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