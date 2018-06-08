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BlackBerry KEY2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Fiziksel klavyesi ve dokunmatik ekranı ile geçen yılın beğenilen modelleri arasında yer alan BlackBerry Key One yenilendi. BlackBerry KEY2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry KEY2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

BlackBerry’nin beğeni toplayan klavyeli Key One modeli ikinci nesle terfi etti. BlackBerry KEY2 modeli çift kamera, optik yakınlaştırma, uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

BlackBerry KEY2 özellikleri ve fiyatı

Çinli TCL tarafından üretilen BlackBerry KEY2 modelinde 4.5 inçlik 1080x1620 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 7000 serisi alüminyum çerçeve ve kauçuk arka kaplama dayanıklılığa katkı yapıyor.

Fiziksel klavye ise biraz daha geliştirilmiş. Tuşlar yüzde 20 daha yüksek ve daha iyi bir basış hissi veriyor. Parlak kaplama yerine bu kez mat bir kaplama tercih edilmiş. Speed Key adındaki tuş ise 52 farklı kısayol ve fonksiyona erişim sunuyor. Yine trackpad özelliği korunurken boşluk tuşu altına parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Ayrıca Bkz. "App Store, uygulamalar için deneme sürecini başlatıyor"

Telefonda Snapdragon 660 yonga seti ile iyi bir performans elde ediliyor. 6GB RAM yanında 64GB veya 128GB kapasite seçenekleri var. Depolama kapasitesi hafıza kartları ile arttırılabiliyor.

Çİft kamera trendine geçiş yapan firma arka kısımda 12MP çözünürlüğünde iki sensör kullanmış. Bunlardan birisi telefoto lens barındırıyor ve optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca deklanşöre basışta birden fazla resim çekerek bunları birleştiriyor ve optik yakınlaştırmanın kalitesini arttırıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

3500mAh kapasiteli bataryanın iki güne kadar kullanım ömrü sunduğu ifade edilirken sistem sağlık taraması, güvenlik uygulaması, güvenli klasör, şifreli BBM uygulaması gibi kurumsal yazılımlar da yer alıyor. BlackBerry KEY2 modeli 649$ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/The-BlackBerry-KEY2-has-been-announced-improved-keyboard-Optical-Superzoom-2-day-battery-life_id105574 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
King Stannis 11 ay en beğenilen
Ali Koç bunu beğendi.
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interwap 11 ay
Ülkemizde Ali KOÇ kullanıyor.
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1 Avatar
mike4peace 4 ay
sahibinden satılan sıfırlardan alınır mı, sorun çıkartır mı bu telefon? Almışken key2 almak istiyorum, keşke resmi olarak satilsaydi. Alanların mesajlarını bekliyorum.
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CiGaHaGi 4 ay mike4peace
Ben Çarşı iletişimden aldım. Şuan için sorun yok güzel cihaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu telefonu Ali Koç'dan başka kullanan var mı yahu? Gerçekten soruyorum bunu espri yapmıyorum. Etrafımda hiç görmedim çünkü. Ali Koç'un kullanıyor olması da beni çok şaşırtmıştı zaten.
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CiGaHaGi 11 ay
İkinci eli piyasaya düşse de alsak :)
Elim de ki Keyone sattım bekliyorum
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samsun__ 11 ay CiGaHaGi
Keyone olan için pek yenilik yoktu neden böyle bir şey yaptınız ? Ben de düşünüyorum fikir açısından soruyorum.
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feckless 11 ay
Çıkışı ne zaman olacak?
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intel7mix 11 ay
Param olsa alırdım. Fiziksel klavye'nin verdiği hası sanal klavye veremiyor ne yazık ki
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xxxx1 11 ay
Efsane Passport un izleri var key2 de...bunda ekran daha buyuk ,klavye ve chip seti ,kamera key1 ve passporta göre daha iyi.
Klavye zaten çok konforlu, touchpad gibi kullanma, kısa yol atama vs.benzersız.
Ek olarak:Cihaz çift simli bir versıyon ,fm radyo destekli olarak gelecek.
Cihazın kalitesini ve ana hatlarını silver renkli olan daha iyi ön plana çıkarıyor.
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alemburda34 11 ay
Ovv Ali Koç'un telefonu zaten son 1 haftadır bilmeyen kalmadı.
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hakangündüz 11 ay alemburda34
Ali Koç key2 değil keyone kullanıyor.
Adliye personelıyım adalet mail adresime muhteşem senkronizasyon ve mail trafiği açısından bende iş telefonu olarak kullanıyorum.
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Fenomenon 11 ay
Tasarım güzel, fiyat abartı.
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Fashionality 11 ay
genellikle is adamlarinin kullandigi bir cihaz oldugu icin bu fiyatlarda cikmasi normal gibi
bunun disinda tasarim olarak cok hos olmus. klasik Blackberry
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interwap 11 ay
Ülkemizde Ali KOÇ kullanıyor.
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