BlackBerry KEY2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

BlackBerry’nin beğeni toplayan klavyeli Key One modeli ikinci nesle terfi etti. BlackBerry KEY2 modeli çift kamera, optik yakınlaştırma, uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

BlackBerry KEY2 özellikleri ve fiyatı

Çinli TCL tarafından üretilen BlackBerry KEY2 modelinde 4.5 inçlik 1080x1620 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 7000 serisi alüminyum çerçeve ve kauçuk arka kaplama dayanıklılığa katkı yapıyor.

Fiziksel klavye ise biraz daha geliştirilmiş. Tuşlar yüzde 20 daha yüksek ve daha iyi bir basış hissi veriyor. Parlak kaplama yerine bu kez mat bir kaplama tercih edilmiş. Speed Key adındaki tuş ise 52 farklı kısayol ve fonksiyona erişim sunuyor. Yine trackpad özelliği korunurken boşluk tuşu altına parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

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Telefonda Snapdragon 660 yonga seti ile iyi bir performans elde ediliyor. 6GB RAM yanında 64GB veya 128GB kapasite seçenekleri var. Depolama kapasitesi hafıza kartları ile arttırılabiliyor.

Çİft kamera trendine geçiş yapan firma arka kısımda 12MP çözünürlüğünde iki sensör kullanmış. Bunlardan birisi telefoto lens barındırıyor ve optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca deklanşöre basışta birden fazla resim çekerek bunları birleştiriyor ve optik yakınlaştırmanın kalitesini arttırıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

3500mAh kapasiteli bataryanın iki güne kadar kullanım ömrü sunduğu ifade edilirken sistem sağlık taraması, güvenlik uygulaması, güvenli klasör, şifreli BBM uygulaması gibi kurumsal yazılımlar da yer alıyor. BlackBerry KEY2 modeli 649$ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.