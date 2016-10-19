BlackBerry Mercury geliyor

Geçtiğimiz haftalarda donanım bölümünü tamamen kapattığını duyuran BlackBerry, ODM tarzında üretim ile yola devam edeceğini açıklamıştı. DTEK 50 ve DTEK 60 adındaki iki ODM tabanlı akıllı telefonun ardından şimdi sıra üçüncü modelde.
Üçüncü ODM Telefonu
Alcatel ve Foxconn gibi ortaklarına telefon ürettirerek yazılımını kendisi geliştiren BlackBerry, böylece maliyet konusunda da çizgiyi oldukça aşağıya çekiyor. Görünen o ki firma önceki dönemden daha fazla telefon piyasaya sürecek. Zira bir yılda 3 ODM ürünü görmüş olduk.
BlackBerry Mercury olarak internete sızdırılan yeni model orta seviyeye hitap ediyor. 14nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Samsung 10nm sürecine başlıyor"
4.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan modelin işletim sistemi Android 7.0. Muhtemelen BlackBerry, güvenlik odaklı yazılımlarını Android 7.0 ile entegre edecek. Önceki modellerde de bunu görmüştük. Modelde ayrıca 3400mAh kapasiteli batarya, 18MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera olacağı iddia ediliyor.
BlackBerry henüz DTEK 60 modelini resmi olarak satışa sunmadı. Bu bakımdan BlackBerry Mercury modelini en erken Aralık ayı veya 2017 başları olarak piyasada göreceğimizi düşünüyoruz.
http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Mercury-spotted-in-benchmark-with-Snapdragon-625-CPU-Android-7.0-Nougat_id86672 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanki şimdiye kadar verdin de.
Sizin Apple gibi fanboy kitleniz yok ki. Adam bir alır ikincisini pahalı bulur almaz. Kullanıcıyı çok kısıtladığını anlar almaz. Gözü kör fanboy kullanıcı kitlesi için en az 10 yıl f/p ürünleri çıkarman ve cihazlarındaki yeniliklerin reklamını milletin gözüne sokman lazım. Sonra kazıklamaya başlarsın. Hemen olmaz.
Telefon sektörü önemli bir işletim sistemini kaybetti. Android'le iOS'a kaldık. Microsoft'un ne yapmaya çalıştığını zaten bilen yok.
Bakın bence gayet güzel cihaz ama fiyatını göreceğiz. Umarım tahminim yanlış çıkar.