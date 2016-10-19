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BlackBerry Mercury geliyor

ODM tarzında telefon geliştirme işine iyice ısınan BlackBerry, üçüncü telefonunu hazırlamaya başladı. BlackBerry Mercury adındaki Android telefon orta seviyeye hitap ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda donanım bölümünü tamamen kapattığını duyuran BlackBerry, ODM tarzında üretim ile yola devam edeceğini açıklamıştı. DTEK 50 ve DTEK 60 adındaki iki ODM tabanlı akıllı telefonun ardından şimdi sıra üçüncü modelde.

Üçüncü ODM Telefonu

Alcatel ve Foxconn gibi ortaklarına telefon ürettirerek yazılımını kendisi geliştiren BlackBerry, böylece maliyet konusunda da çizgiyi oldukça aşağıya çekiyor. Görünen o ki firma önceki dönemden daha fazla telefon piyasaya sürecek. Zira bir yılda 3 ODM ürünü görmüş olduk.

BlackBerry Mercury olarak internete sızdırılan yeni model orta seviyeye hitap ediyor. 14nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung 10nm sürecine başlıyor"

4.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan modelin işletim sistemi Android 7.0. Muhtemelen BlackBerry, güvenlik odaklı yazılımlarını Android 7.0 ile entegre edecek. Önceki modellerde de bunu görmüştük. Modelde ayrıca 3400mAh kapasiteli batarya, 18MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera olacağı iddia ediliyor.

BlackBerry henüz DTEK 60 modelini resmi olarak satışa sunmadı. Bu bakımdan BlackBerry Mercury modelini en erken Aralık ayı veya 2017 başları olarak piyasada göreceğimizi düşünüyoruz.

 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Mercury-spotted-in-benchmark-with-Snapdragon-625-CPU-Android-7.0-Nougat_id86672 Yorum Yaz
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PLASTICBOOK 2 yıl
Tarz telefon. Piyasaya çıksın bakalım.
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zingfth 3 yıl
Blackberry Android de pay almak istiyor belli, ama BİS den kesinlikle vazgeçmemeli. HUB super bir şey. Z30 kullandım telefon akıcı her şey harika ses felan görüntü çok hoş.. ama gel görki telefonda uygulama sıkıntısı var.markette hiç bir şey yok. İBB trafiği bile kullanamıyoruz ..nabayım şimdi ben o telefonu..
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Onurmsq 3 yıl
Geldigi gibi gider
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Değil Mercury, İstersen BlackBerry Cosmos gelsin bu saatten sonra bu markaya para vermem...
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Vash The Stampede 3 yıl Guest-25CF1EFB4
N-GAGE QD
Değil Mercury, İstersen BlackBerry Cosmos gelsin bu saatten sonra bu markaya para vermem...

Sanki şimdiye kadar verdin de.
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altanbilisim 3 yıl
Kurumsal tarafta taht Samsung ve Apple da ama özellikle şirkette yöneticiler hala blackberynin Hub ekranını arar durumdalar priv andorid platformuyla bu talebi kısmen karşılamıştı şimdi orta segmentte yeniden dirilme sinyalleri veriyor. Uygun fiyatlı olduğu sürece kendisine hala kullanıcı bulabilir
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Esat1993can 3 yıl
bold 9900 dan sonra çıkan tüm blackberry modellerini solluyacak cihaz olarak bunu görüyorum. yüksek grafikli oyun oynamayacak kişiler için amiral gemi ayarında özellikler oluyor .dokunmatik algılayan ve space tuşunda parmak izi okuyucusu olması ve kavisli ekran olması bakımından ve 8 mp ön kamerasıyla ve sızan tasarımıyla tam bir blackberry ve şirketler flan saldıracaklar bence bu cihaza. yazışmayı sevenler içinde güzel bir alternatif olucaktır.
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Infinitum 3 yıl
Blackberry ve onun gibi birkaç firma ne zaman anlayacak bilmiyorum ama adamların tek sorunu fiyatlandırma. Kendilerini ağırdan satarak, kendi ekosistemleri çok genişmiş gibi içe kapanık uygulamalar sunarak bitmenin eşiğine getirdiler.



Sizin Apple gibi fanboy kitleniz yok ki. Adam bir alır ikincisini pahalı bulur almaz. Kullanıcıyı çok kısıtladığını anlar almaz. Gözü kör fanboy kullanıcı kitlesi için en az 10 yıl f/p ürünleri çıkarman ve cihazlarındaki yeniliklerin reklamını milletin gözüne sokman lazım. Sonra kazıklamaya başlarsın. Hemen olmaz.



Telefon sektörü önemli bir işletim sistemini kaybetti. Android'le iOS'a kaldık. Microsoft'un ne yapmaya çalıştığını zaten bilen yok.

Bakın bence gayet güzel cihaz ama fiyatını göreceğiz. Umarım tahminim yanlış çıkar.
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TIMERIDER 3 yıl
Hani battıydı hergün ueni modeli sızıyor.
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starcloth 3 yıl
Fiyat iyi ayarlanırsa iş yapar.
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cosica 3 yıl
özellikleri iyi duruyor. özellikle de pili kocaman. ekranı da 4.5 inç olması tek elle rahat kullanım arayanları çekecektir. geriye bir tek fiyat konusu kalıyor. bir de buraya gelir mi...
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Ontwerper 3 yıl
bide amuda kalksaymış süper olurmuş yada boşverin herkesin isteği farklı adamlar birşeyler üretiyor işte.
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