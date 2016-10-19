BlackBerry Mercury geliyor

Geçtiğimiz haftalarda donanım bölümünü tamamen kapattığını duyuran BlackBerry, ODM tarzında üretim ile yola devam edeceğini açıklamıştı. DTEK 50 ve DTEK 60 adındaki iki ODM tabanlı akıllı telefonun ardından şimdi sıra üçüncü modelde.

Üçüncü ODM Telefonu

Alcatel ve Foxconn gibi ortaklarına telefon ürettirerek yazılımını kendisi geliştiren BlackBerry, böylece maliyet konusunda da çizgiyi oldukça aşağıya çekiyor. Görünen o ki firma önceki dönemden daha fazla telefon piyasaya sürecek. Zira bir yılda 3 ODM ürünü görmüş olduk.

BlackBerry Mercury olarak internete sızdırılan yeni model orta seviyeye hitap ediyor. 14nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.

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4.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan modelin işletim sistemi Android 7.0. Muhtemelen BlackBerry, güvenlik odaklı yazılımlarını Android 7.0 ile entegre edecek. Önceki modellerde de bunu görmüştük. Modelde ayrıca 3400mAh kapasiteli batarya, 18MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera olacağı iddia ediliyor.

BlackBerry henüz DTEK 60 modelini resmi olarak satışa sunmadı. Bu bakımdan BlackBerry Mercury modelini en erken Aralık ayı veya 2017 başları olarak piyasada göreceğimizi düşünüyoruz.