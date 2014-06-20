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BlackBerry Messenger Temmuz Ayında Windows Phone’a Geliyor

İkonik anlık mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger’ın Windows Phone’a gelişi için resmi ağızlardan ilk bilgiler sonunda paylaşıldı.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İkonik anlık mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger’ın Windows Phone’a gelişi için resmi ağızlardan ilk bilgiler sonunda paylaşıldı.


Bir dönem BlackBerry’nin en önemli gücü olan anlık mesajlaşma hizmeti BlackBerry Messenger, yeni nesil oyunculara yenik düşmeye başlayınca şirket sevilen uygulamayı iOS ve Android kullanıcılarının da beğenisine sunmuştu.


Beklendiği kadar büyük bir etki yaratmasa da geçmişten gelen mirasını sürdüren BBM için gerçekleşmesi umulan son hamle de sonunda hayat buluyor. Daha önce bazı Lumia cihazlarında yakalanan BBM, BlackBerry CEO’su John Chen’in açıklamalarıyla resmiyet kazanmış oldu. Buna göre yazılım, Windos Phone yüklü cihazlarla Temmuz ayı içersinde buluşmuş olacak.


Hızla kan kaybeden BlackBerry, yeni BBM uygulamasını öncelikli olarak Lumia cihazlarına özel olarak sunup, sonrasında desteğini artırabilir. Ayrıca ilk çıkış esnasında zengin BBM özelliklerinin uygulamada yer alıp almayacağına dair de kesin bir bilgi bulunmuyor. Neyse ki tüm bu sorular bir kaç hafta içersinde yanıt bulmuş olacak.
BlackBerry Messenger Temmuz Ayında Windows Phone’a Geliyor

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wolfestein 5 yıl
WhatsApp varken tutmaz.
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TurboBoosted 5 yıl
en iyisiydi bir zamanlar ama blackberry kendi gibi bu inanılmaz güzel olan programı da bitirdi...
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prof.exx 5 yıl
yokmuydu ki? Bir ara windows phone gözüme güzel görünmeye başlamıştı, lumia 1520 hoşuma gitti ama artık hayatta yanaşmam. Birşey çıkar herkes kapış kapış indirirken aylarca bekleyemem
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Blue Ghost 5 yıl
İlk çıktığında bi popülerlik yakaladı ama şimdilerde söndü.Windows Phone'a geçte olsa gelmesi iyi kullanmak isteyen kullanabilir en azından
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tutmaz
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Newells Old Boys 5 yıl
Kullanıp kullanmamak önemli değil. Popüler uygulamaların mağazaya gelmesi yeterli
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mares626 5 yıl
Geç kaldı ilk çıktığındaki kadar popüler değil artık herkes whatsapp'a döndü
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tavernac1 5 yıl
Kullanan kimse olmadıktan sonra çıksa nolur Blackberry tarih oluyor her şeyiyle artık.
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Elefue 5 yıl
Windows Phone de YANDEX tarayıcı var mı? Yoksa sadece İnternet Explorer mı var?
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Recharged 5 yıl
WhatsApp varken bu tür uygulamalar pek ilgi görmüyor. Çıktığı zaman bende merak edip yükledim, hatta markette popüler olmuştu ama sonra pek iyi çalışmadığını gördüm ve sildim. Şuanda kullanan sayısı azdır diye tahmin ediyorum.
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