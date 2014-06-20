BlackBerry Messenger Temmuz Ayında Windows Phone’a Geliyor

İkonik anlık mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger’ın Windows Phone’a gelişi için resmi ağızlardan ilk bilgiler sonunda paylaşıldı.





Bir dönem BlackBerry’nin en önemli gücü olan anlık mesajlaşma hizmeti BlackBerry Messenger, yeni nesil oyunculara yenik düşmeye başlayınca şirket sevilen uygulamayı iOS ve Android kullanıcılarının da beğenisine sunmuştu.





Beklendiği kadar büyük bir etki yaratmasa da geçmişten gelen mirasını sürdüren BBM için gerçekleşmesi umulan son hamle de sonunda hayat buluyor. Daha önce bazı Lumia cihazlarında yakalanan BBM, BlackBerry CEO’su John Chen’in açıklamalarıyla resmiyet kazanmış oldu. Buna göre yazılım, Windos Phone yüklü cihazlarla Temmuz ayı içersinde buluşmuş olacak.





Hızla kan kaybeden BlackBerry, yeni BBM uygulamasını öncelikli olarak Lumia cihazlarına özel olarak sunup, sonrasında desteğini artırabilir. Ayrıca ilk çıkış esnasında zengin BBM özelliklerinin uygulamada yer alıp almayacağına dair de kesin bir bilgi bulunmuyor. Neyse ki tüm bu sorular bir kaç hafta içersinde yanıt bulmuş olacak.