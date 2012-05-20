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BlackBerry Porsche Design P'9981 sınırlı sayıda Turkcell ile satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,1b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik cihazların zaman zaman sınırlı sayıda özel üretim versiyonlarına rastlanıyor. RIM firmasının BlackBerry Porsche Design P'9981 modeli de bunlarda birisi.

Geçen yılın sonlarına doğru tanıtılan BlackBerry Porsche Design P'9981 modeli, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ülkemizde de sınırlı sayıda Porsche Design modeli Turkcell tarafından satışa sunulacak.

Facebook sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre model çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacak.

Porsche ile ortaklaşa tasarlanan modelde 2.8 inçlik 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 768MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP kamera, NFC, GPS, WiFi şeklinde özellikler bulunuyor.

Model ile sunulacak paketler açıklanmadı ancak yurtdışında 1500-2000$ arasında değişen fiyatlara sahip.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=411387628884307&set=a.191086437581095.42158.181297685226637&type=1&theater Yorum Yaz
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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Turkcell bunu catur cutur satar arkadaslar turkiyede zengin cok bb kullanip maddi gucuyle kendini kaniylamaya calisan o kadar cok insan var ki stoklari 2haftada tuketirler ;)
Turkcell bunu catur cutur satar arkadaslar turkiyede zengin cok bb kullanip maddi gucuyle kendini kaniylamaya calisan o kadar cok insan var ki stoklari 2haftada...
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Obscurus 7 yıl
Bunu almak için zengin olmak şart değil ki, ülkemin en düşük gelirli insanı bile iPhone 4/4S kullanıyor.
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Krone 7 yıl
Çöpün onde gideni yok artik.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Tasarım berbat.
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Guest-323E4D72D 7 yıl
tasarım desen yok hiçbir şey yok.Altın nokia bile daha iyi :))
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cengizhan1903 7 yıl
TR de 3.500 TL den baslar kontratlı satıs fıyatları
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met@lrock 7 yıl
Bu paraya şahin alır binerim.
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Koios 7 yıl
bilgeolun
Satışa çıkmış bile. fiyata bak! istanbulbilisim.com.tr/...

o fiyata araba alınır
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laax 7 yıl
Blackberry telefondan öte bir yaşam tarzıdır :) tabi inşaatta harç karar iken arkadan ibrahim tatlıses açmaya gelmez o iş için değildir. Onun için iphone alınıyor :))
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yogitech 7 yıl
mnc07
O fiyatlardan Türkiyede bunu kim alır merak ediyorum.

Alan çıkar garanti :)
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bilgeolun 7 yıl
Satışa çıkmış bile. fiyata bak!


istanbulbilisim.com.tr/...

1 Yanıt Yanıtla
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Recharged 7 yıl
Normal bir kullanıcısıysanız BB,evet iyi bir telefon ancak müzik dinlemeyi,internette dolaşıp sosyal ağları devamlı kullanmayı seviyorsanız BB iş görmüyor.Kullandığıma pişman olduğum bir markaydı.Bu telefonda tasarım olarak iyi ama fiyatı şişirilmiş,zengin iş adamlarının yeni gözdesi.
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ahmckr 7 yıl
Kasasi degismis hatta bence kasasi daha kotu olmus 9900 iste bu.
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Winter_Kamıttır 7 yıl
Bizimkiler bunu alır
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ozgur112 7 yıl
Porsche tasarımcıları mümkünse sadece araba tasarlasınlar...
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muticoo 7 yıl
içi boş tel. bu dizayna bu para verilmez. anca porsche si olan alır havasını atar.
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0tyldrm0 7 yıl
48 ay taksit yaptılar mı bizim kapıcıda alır bir tane hemen :) şu taksit olayı nedeniyle asgari ücret alan vatandaşlarımızın elinde bile iPhone varken bu peynir ekmek gibi satar. Hemde sınırlı sayıda özel üretim. Hava atmak için bireber :)
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