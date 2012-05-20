BlackBerry Porsche Design P'9981 sınırlı sayıda Turkcell ile satışa sunulacak

Elektronik cihazların zaman zaman sınırlı sayıda özel üretim versiyonlarına rastlanıyor. RIM firmasının BlackBerry Porsche Design P'9981 modeli de bunlarda birisi.





Geçen yılın sonlarına doğru tanıtılan BlackBerry Porsche Design P'9981 modeli, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ülkemizde de sınırlı sayıda Porsche Design modeli Turkcell tarafından satışa sunulacak.





Facebook sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre model çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacak.





Porsche ile ortaklaşa tasarlanan modelde 2.8 inçlik 640 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci, BlackBerry 7.0 işletim sistemi, 768MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP kamera, NFC, GPS, WiFi şeklinde özellikler bulunuyor.





Model ile sunulacak paketler açıklanmadı ancak yurtdışında 1500-2000$ arasında değişen fiyatlara sahip.