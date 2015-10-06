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BlackBerry Priv'in teknik özellikleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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BlackBerry Priv'in teknik özellikleri ortaya çıktı
 
Daha önce Venice kod adıyla tanıdığımız  BlackBerry 'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu geçtiğimiz hafta resmiyete kavuşmuş ve Priv adıyla anılmıştı. Özellikle şirketin simgesi haline gelen fiziksel QWERTY klavyenin korunması ve sürgülü bir yapıyla sunulması oldukça ilgi gördü.
BlackBerry Priv'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Telefonun görselleri dışında teknik bilgi, çıkış tarihi ve fiyat gibi bilgilerin sunulmaması da resmiyete kavuşmuş model hakkında sızıntıların devam etmesine yol açıyor. n4bb.com sitesinde yayınlanan bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 808 çipset ve 18 MP arka kameraya sahip olacak. 4K 30 fps video kaydı yapabilen model ayrıca BlackBerry Safeguard adında bir uygulama ile birlikte güvenlik tedbirini de elden bırakmamış.
 
BlackBerry Priv'in teknik özellikleri ortaya çıktı

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Qonrul 4 yıl
inşallah özellikleriyle iddialı bir model olur
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Jellal Fernandes 4 yıl
Abi ciddi manada ne iPhone ne Samsung bu sene beğendiğim tek tasarım yahu.
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canmania 4 yıl
kamera çıkıntısı dışında güzel telefon olmuş
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Venice bence daha güzel bir isimdi. Cihaz çok güzel gözüküyor.
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alemburda34 4 yıl
Çok güzel duruyor ama denemeden kesinlikle alınmaz.
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S.Soylu 4 yıl
Blackberry'nin bu pazarda olması güzel en azından Nokia gibi yok olup gitmez diye düşünüyorum. Tasarım olarakta fiziksel klavye bence iyi düşünülmüş ileriki telefonlarda tasarım ve donanım üzerinde daha iyi şeyler olabilir bence
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JessieJ 4 yıl S.Soylu
S.Soylu

Blackberry'nin bu pazarda olması güzel en azından Nokia gibi yok olup gitmez diye düşünüyorum. Tasarım olarakta fiziksel klavye bence iyi düşünülmüş ileriki telefonlarda tasarım ve donanım üzerinde daha iyi şeyler olabilir bence

Nokia yok olmadı.
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