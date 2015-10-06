BlackBerry Priv'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Daha önce Venice kod adıyla tanıdığımız BlackBerry 'nin Android işletim sistemli akıllı telefonu geçtiğimiz hafta resmiyete kavuşmuş ve Priv adıyla anılmıştı. Özellikle şirketin simgesi haline gelen fiziksel QWERTY klavyenin korunması ve sürgülü bir yapıyla sunulması oldukça ilgi gördü.

Telefonun görselleri dışında teknik bilgi, çıkış tarihi ve fiyat gibi bilgilerin sunulmaması da resmiyete kavuşmuş model hakkında sızıntıların devam etmesine yol açıyor. n4bb.com sitesinde yayınlanan bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 808 çipset ve 18 MP arka kameraya sahip olacak. 4K 30 fps video kaydı yapabilen model ayrıca BlackBerry Safeguard adında bir uygulama ile birlikte güvenlik tedbirini de elden bırakmamış.