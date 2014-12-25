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BlackBerry, Rio adında yeni bir akıllı telefon hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry, Rio adında yeni bir akıllı telefon hazırlıyor

CNNMoney tarafından açıklanan bu yılın en iyi CEO'ları listesinde ikinci sırada kendisine yer bulan BlackBerry patronu John Chen, geçen yıl ticari hayattan çıkmaya hazırlanan firmayı almış ve yeniden kar eden bir firma haline getirmişti. Bu yıl en önemli hamlesini BlackBerry Passport ile yapan Chen, yeni bir modelin daha startını vermiş durumda.

Elde edilen görsellere göre BlackBerry Rio veya Z20 adını alacağı belirtilen bu model daha çok orta seviyeye hitap eden bir cihaz görünümünde ve BlackBerry uygun fiyata güçlü bir donanım arayan profesyonelleri hedefliyor. 

5 inçlik 720p ekrana sahip olan cihaz 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongasetinden gücünü alıyor. Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2800mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

İşlemci oldukça eski olsa da BlackBerry işletim sisteminin optimizasyonlar sayesinde akıcılığını koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak donanımın nihai sürümde değişmesi de olası. Modelin Şubat ayında 300$ fiyat etiketi ile satışa çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Rumors-talk-of-a-touchscreen-only-BlackBerry-midranger---the-BlackBerry-Rio-or-Z20_id64090 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Açıkçası ben beğendim yani yeni telefon alacak olsaydım düşüne bileceğim bir telefon tasarım güzel donanım manyağı değilim fiyat abartıcı olmadığı sürece düşünüle bilir...
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javaprof 4 yıl
BU ANDROİD UYGLAMALARINI ÇALŞTIRIRMI Z10 GİBİ
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furkanta_resmi 4 yıl
Ya yeter ama bi nintendo bi blackberry ne alicaksam kalkip gidiyor su guzelim ulkemden
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1BilimAdamı 4 yıl
İşin aslı işlemci olayı çokda önemli değil.Büyük üreticiler ve tedarikçi qualcomm milleti kandırıyor.İşlemciden daha önemli olan ram'dir.Zaten o 2.7 ghz'de çalışan snapdragonlar 50 saniye sonra s4 pro ile aynı verimi vermeye başlıyor.
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umut_baris 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

İşin aslı işlemci olayı çokda önemli değil.Büyük üreticiler ve tedarikçi qualcomm milleti kandırıyor.İşlemciden daha önemli olan ram'dir.Zaten o 2.7 ghz'de çalışan snapdragonlar 50 saniye sonra s4 pro ile aynı verimi vermeye başlıyor.


+1

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Fenomenon 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

İşin aslı işlemci olayı çokda önemli değil.Büyük üreticiler ve tedarikçi qualcomm milleti kandırıyor.İşlemciden daha önemli olan ram'dir.Zaten o 2.7 ghz'de çalışan snapdragonlar 50 saniye sonra s4 pro ile aynı verimi vermeye başlıyor.


hocam çok yanlış düşünüyorsunuz.
asıl önemli olan işlemcidir, ram'in çok da önemi yok.
ben 2 sene önce piranha tablet aldım 1gb rami vardı, boşta min 500-600mb ram kalıyordu ama alwinner işlemci yüzünden nerdeyse hiçbir uygulamayı ilk seferde açamıyordu, hata veriyordu.
1gb s400 işlemcili telefonların ise tüm oyunları sorunsuz oynatıyor.
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Fenomenon 4 yıl
İşlemci çok dandik, ne kadar akıcı çalışırsa çalışsın o para verilmez.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
İşlemci çok dandik, ne kadar akıcı çalışırsa çalışsın o para verilmez.

Cihaz akıcı çalıştıktan sonra işlemcinin ne önemi var şaka mısın sen?
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alp0007 4 yıl
Biraz eski gibi duruyor ama karadutun kendine has bi karizması olduğu kesin. Uygulama mağazası ne durumda bilmiyorum.
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307kd 4 yıl alp0007
BlackBerry world ciddi aşama katetti. Hemen herşey var yetmez dersen kuruyorsun google playstore apk sını oradan yüklüyorsun uygulamaları. Çift market yani
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doctor_bey 4 yıl
Blackberry güzel hamleler yapıyor, umarım başarılı olurlar.
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Maxthon 4 yıl
Adamlar halâ yardırışı bırakmadılar brehh..!
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zdniz 4 yıl
hata vestelde digil bizim gibi adam sanıp oy veren kazmalarda resmen tefeci kılına girdi devlet kendi vatandaşına çin malı ürünler sattırıyor bunun başka bir açıklaması yok
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xmasx 4 yıl
Çare: Yurt disindan telefon getirtmek yada sahibinden gibi sitelerden pasport kayitli telefon almak


Ayrica Z20 ekran batarya konusunda gayet makul. 300 dolara yurtdisinda telefon almak nasil bir duygu cok merak ediyorum
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