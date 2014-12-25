BlackBerry, Rio adında yeni bir akıllı telefon hazırlıyor

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CNNMoney tarafından açıklanan bu yılın en iyi CEO'ları listesinde ikinci sırada kendisine yer bulan BlackBerry patronu John Chen, geçen yıl ticari hayattan çıkmaya hazırlanan firmayı almış ve yeniden kar eden bir firma haline getirmişti. Bu yıl en önemli hamlesini BlackBerry Passport ile yapan Chen, yeni bir modelin daha startını vermiş durumda.
Elde edilen görsellere göre BlackBerry Rio veya Z20 adını alacağı belirtilen bu model daha çok orta seviyeye hitap eden bir cihaz görünümünde ve BlackBerry uygun fiyata güçlü bir donanım arayan profesyonelleri hedefliyor.
5 inçlik 720p ekrana sahip olan cihaz 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongasetinden gücünü alıyor. Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2800mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.
İşlemci oldukça eski olsa da BlackBerry işletim sisteminin optimizasyonlar sayesinde akıcılığını koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak donanımın nihai sürümde değişmesi de olası. Modelin Şubat ayında 300$ fiyat etiketi ile satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Rumors-talk-of-a-touchscreen-only-BlackBerry-midranger---the-BlackBerry-Rio-or-Z20_id64090 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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hocam çok yanlış düşünüyorsunuz.
asıl önemli olan işlemcidir, ram'in çok da önemi yok.
ben 2 sene önce piranha tablet aldım 1gb rami vardı, boşta min 500-600mb ram kalıyordu ama alwinner işlemci yüzünden nerdeyse hiçbir uygulamayı ilk seferde açamıyordu, hata veriyordu.
1gb s400 işlemcili telefonların ise tüm oyunları sorunsuz oynatıyor.
Cihaz akıcı çalıştıktan sonra işlemcinin ne önemi var şaka mısın sen?
Ayrica Z20 ekran batarya konusunda gayet makul. 300 dolara yurtdisinda telefon almak nasil bir duygu cok merak ediyorum