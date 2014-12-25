BlackBerry, Rio adında yeni bir akıllı telefon hazırlıyor





CNNMoney tarafından açıklanan bu yılın en iyi CEO'ları listesinde ikinci sırada kendisine yer bulan BlackBerry patronu John Chen, geçen yıl ticari hayattan çıkmaya hazırlanan firmayı almış ve yeniden kar eden bir firma haline getirmişti. Bu yıl en önemli hamlesini BlackBerry Passport ile yapan Chen, yeni bir modelin daha startını vermiş durumda.





Elde edilen görsellere göre BlackBerry Rio veya Z20 adını alacağı belirtilen bu model daha çok orta seviyeye hitap eden bir cihaz görünümünde ve BlackBerry uygun fiyata güçlü bir donanım arayan profesyonelleri hedefliyor.





5 inçlik 720p ekrana sahip olan cihaz 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongasetinden gücünü alıyor. Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 16GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2800mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





İşlemci oldukça eski olsa da BlackBerry işletim sisteminin optimizasyonlar sayesinde akıcılığını koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak donanımın nihai sürümde değişmesi de olası. Modelin Şubat ayında 300$ fiyat etiketi ile satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumors-talk-of-a-touchscreen-only-BlackBerry-midranger---the-BlackBerry-Rio-or-Z20_id64090