BlackBerry, Samsung ve IBM yüksek güvenlikli bir tablet için işbirliği yapıyor

Son dönemde mobil cihazlarda güvenliği yükseltmek adına pek çok rakip firmanın birbiri ile işbirliği yaptığına şahit oluyoruz. Şimdi ise belki de sektörün en önemli işbirliği gerçekleşmek üzere.

BlackBerry, Samsung ve IBM tarafından yapılan işbirliği kapsamında yüksek güvenlikli bir Android tablet üretilecek. Samsung ve BlackBerry hali hazırda Knox güvenlik platformu için işbirliği halindeydi.

Bilgiyi veren BlackBerry tarafından satın alınan SecuSmart firmanın sahibi. Hans-Cristoph Quelle yüksek güvenlikli bir tablet olsa da herhangi bir Android kullanıcısının kolayca sistemde gezinebileceğini belirtiyor.

Tablet Samsung'un Galaxy Tab S 10.5 modelini temel alacak. SecuTablet olarak isimlendirilecek cihazda IBM'in rolü ise kişisel ve kurumsal uygulamaları birbirinden ayıran bir güvenlik yazılımı geliştirmek olacak. Ayrıca microSD kart içerisinde SMS, çağrı ve emailleri şifreleyen bir düzenek koyarak donanım bazında güvenlik çözümü sunan SecuSmart yazılımı da bulunacak. Tabletin içerisinde Knox yazılımı olacak mı bilinmiyor.

Modelde 10.1 inçlik Super AMOLED 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, 8 çekirdekli Exynos 5420 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 7900mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. Modelin yaz aylarında 2380$ fiyat etiketi ile satışa sunulması planlanıyor.









http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Samsung-and-IBM-team-up-to-produce-a-high-security-tablet_id67237