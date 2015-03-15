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BlackBerry, Samsung ve IBM yüksek güvenlikli bir tablet için işbirliği yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry, Samsung ve IBM yüksek güvenlikli bir tablet için işbirliği yapıyor

Son dönemde mobil cihazlarda güvenliği yükseltmek adına pek çok rakip firmanın birbiri ile işbirliği yaptığına şahit oluyoruz. Şimdi ise belki de sektörün en önemli işbirliği gerçekleşmek üzere.
BlackBerry, Samsung ve IBM tarafından yapılan işbirliği kapsamında yüksek güvenlikli bir Android tablet üretilecek. Samsung ve BlackBerry hali hazırda Knox güvenlik platformu için işbirliği halindeydi.
Bilgiyi veren BlackBerry tarafından satın alınan SecuSmart firmanın sahibi. Hans-Cristoph Quelle yüksek güvenlikli bir tablet olsa da herhangi bir Android kullanıcısının kolayca sistemde gezinebileceğini belirtiyor.
Tablet Samsung'un Galaxy Tab S 10.5 modelini temel alacak. SecuTablet olarak isimlendirilecek cihazda IBM'in rolü ise kişisel ve kurumsal uygulamaları birbirinden ayıran bir güvenlik yazılımı geliştirmek olacak. Ayrıca microSD kart içerisinde SMS, çağrı ve emailleri şifreleyen bir düzenek koyarak donanım bazında güvenlik çözümü sunan SecuSmart yazılımı da bulunacak. Tabletin içerisinde Knox yazılımı olacak mı bilinmiyor.
Modelde 10.1 inçlik Super AMOLED 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, 8 çekirdekli Exynos 5420 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 7900mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. Modelin yaz aylarında 2380$ fiyat etiketi ile satışa sunulması planlanıyor.



http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Samsung-and-IBM-team-up-to-produce-a-high-security-tablet_id67237 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
beter.böcek 4 yıl
Boyle is birliklerine can kurban da fiyati da 3 parca halinde paylasacaar heralde
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Fakirdepocu 4 yıl
6000 tl ye tablet sizde haklisniz
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N. Chomsky 4 yıl

Blackberry, IBM'e az çok güvenilir de Samsung'un yaptığı sözde yüksek güvenlikli bir cihazı kim tercih eder ki? Daha geçenlerde akıllı televizyonlarla konuşmaları kaydettiği ortaya çıkmıştı.
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fthkn 4 yıl
Daha çok politika daha çok hırs daha çok ksıkançlık ve şüphe üzerine kurulu bir dünya istemiyorum. Bu anlamda bir talep olmasaydı bu arz oluşturulmak istenmezdi. Bana gereksiz geliyor. Fiyata da bakınca gözünü toprak doyursun denebilecek zengin ve paranoyak adamlara hitap edecek bir cihaz.
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307kd 4 yıl
BlackBerry tablet çıkarsın yeni işletim sistemi BlackBerry 10 a sahip onu alsınlar. Ne gereği var Android li tablete o parayı vermeye?
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Umutcan 4 yıl
Arm SoC kullanan tablete 2380 dolar... Yazılım harici klasik galaxy S tablet, o fiyata en azından x86 core M donanımlı pro bir cihaz olmalıydı. İsteyen profesyonel işleri için windows'a da geçiş yapardı.
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Elsa 4 yıl
Sadece yazılımı özel olacak bir roma bakar
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RuNY@ 4 yıl
O fiyata tablet mi olur ya
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Masquerade89 4 yıl
exynos 5420 mi
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emir kustirika 4 yıl
çok özel dosyalar ve yazışmalar için çok özel tabletler
şirketlerin tepe yöneticilerinde falan görürüz işte
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Guest-FA9189F46 4 yıl
2380 dolar :O
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