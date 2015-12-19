BlackBerry: Sıradaki Android telefonumuz daha uygun fiyatlı olacak

BlackBerry'nin ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu olan Priv kızaklı yapısı ve fiziksel klavyesiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Akıllı telefonun en çok tepki toplayan yanı ise yüksek fiyat seviyesinden piyasaya sürülmesi oldu. Ülkemizde de 3499 TL'den satışa çıkan modelin bu dezavantajı bir çok kullanıcının ilgisini yitirmesine yol açtı.
CEO John Chen ise kısa bir süre önce yatırımcılarla yaptığı toplantıda şirketin gelecek politikalarından bahsetti. Konuşmadaki en dikkat çekici kısım ise BlackBerry'nin sıradaki Android akıllı telefonuna ait bilgiler oldu. Yönetici 2016 yılı içerisinde yeni bir model piyasaya süreceklerini ve bu modelin Priv'den daha uygun bir fiyata sahip olacağını açıkladı.
Bir gazetecinin "Samsung ile işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz" sorusuna Chen "Samsung'un güvenlik yazılımı KNOX ile ilgili işbirliğimiz devam edecek" yanıtını verdi. Donanım konusunda konuşmaktan kaçınan CEO ayrıca toplantıda bugüne kadar 700 bin BlackBerry Priv telefon satıldığını ve önümüzdeki günlerde akıllı telefonun farklı pazarlarda da yer almasıyla bu rakamın artacağını hatırlattı. Son çeyrek raporlarında şirketin gelirlerini ve satışlarını önemli ölçüde arttırması dikkat çekmişti.
http://www.androidheadlines.com/2015/12/blackberry-ceo-next-android-phone-will-be-more-affordable.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama Chen ileriki dönemlerde yeni BB10 cihazlarının geleceğini resmi olarak açıkladı. Ama bu cihazların özellikleri tekil kullanıcılar tarafından değil hükümet ve şirket istekleri doğrultusunda belirlenecek ve belki tekil kullanıcı pazarında da bulunabilecek cihazlar olacak. Link aşağıda isteyen bu açıklamaları ingilizce olarak okuyabilir.
arstechnica.com/...
BB 10 yazılım kalitesi ve güvenliği konusunda bu gezegende sığınabileceğiniz tek liman. Önemseyen zaten Blackberry'den asla vazgeçmeyecek ve popüler zırvalara kulak asmayacaktır. Hala Blackberry z30 kullanıyorum ve şu cihaz kalitesinde bana tek bir cihaz gösterin bunu çöpe atıp onu fiyat farketmeksizin alıp kullanayım. Yazılımının yerleşikliği ve ona uygun geliştirilen uygulamaların da yerleşik, düzenliği ve hızlı çalışması, ekran kalitesi, ses kalitesi, arama görüşme kalitesi ve netliği kamerasının abartılı olmayan mütevazi başarısı gibi konularda bu cihazdan iyi olacak. Yok öyle bir cihaz. Bir nimet gibi asla vazgeçemiyorum ilk aldığım günden beri ve belki bir Passport alırım bundan sonra. Ondan sonra ne yapamıyorum bilmiyorum. Belki de tüm smartphone kavramına ilgimi kaybedip Nokia 3310'a geri dönerim. İlk bu mobil yerleşiklik ve cazibe konusunda beni etkileyen cihaz İphone 4 olmuştu ondan sonra hep aranıyordum. İkincisi Blackberry z30 oldu. Üçüncüsü asla bir android cihaz olamaz. Belki bir İphone olacak yine.