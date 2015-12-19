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BlackBerry: Sıradaki Android telefonumuz daha uygun fiyatlı olacak

Priv modeliyle kullanıcılardan takdir kazanan, ancak fiyat politikasıyla da bir o kadar eleştirilen BlackBerry sıradaki akıllı telefonunda bu hatadan dönmek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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BlackBerry: Sıradaki Android telefonumuz daha uygun fiyatlı olacak
 
BlackBerry'nin ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu olan Priv kızaklı yapısı ve fiziksel klavyesiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Akıllı telefonun en çok tepki toplayan yanı ise yüksek fiyat seviyesinden piyasaya sürülmesi oldu. Ülkemizde de 3499 TL'den satışa çıkan modelin bu dezavantajı bir çok kullanıcının ilgisini yitirmesine yol açtı.
CEO John Chen ise kısa bir süre önce yatırımcılarla yaptığı toplantıda şirketin gelecek politikalarından bahsetti. Konuşmadaki en dikkat çekici kısım ise BlackBerry'nin sıradaki Android akıllı telefonuna ait bilgiler oldu. Yönetici 2016 yılı içerisinde yeni bir model piyasaya süreceklerini ve bu modelin Priv'den daha uygun bir fiyata sahip olacağını açıkladı.
Bir gazetecinin "Samsung ile işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz" sorusuna Chen "Samsung'un güvenlik yazılımı KNOX ile ilgili işbirliğimiz devam edecek" yanıtını verdi. Donanım konusunda konuşmaktan kaçınan CEO ayrıca toplantıda bugüne kadar 700 bin BlackBerry Priv telefon satıldığını ve önümüzdeki günlerde akıllı telefonun farklı pazarlarda da yer almasıyla bu rakamın artacağını hatırlattı. Son çeyrek raporlarında şirketin gelirlerini ve satışlarını önemli ölçüde arttırması dikkat çekmişti.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/blackberry-ceo-next-android-phone-will-be-more-affordable.html Yorum Yaz
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#Gakko_ 3 yıl en beğenilen
"Sonraki uygun olacak" diyene kadar, bunun fiyatını aşağı çekseydiniz ya abicim. "Uygun" anlayışları da 3000 liradır Allah bilir. 3500'den uygun neticede!
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fthkn 3 yıl
Androide geçtikleri an yenilgiyi kabul ettiler. Androide prim yaptırdılar. BB 10 yanında android o çocuk oyuncaklarındaki eğlenceli arayüzü olan bir animasyon gibi kalır. Ama eyvallah olabilir satmadığı için BB 10'dan vazgeçtiler tekil kullanıcı pazarında ama perakende pazarda küçülmeyi düşünebilirlerdi. Bu Priv atılımı neye yaradı? Arkadaşlar RIM dünyanın belkide en büyük güvenlik ve iletişim yazılımları şirketi. Tekil pazarda tutunamaması onların hatası değil ben bunu anladım. Sadece güvenliğin ne anlama geldiği çoğunluk için bir anlam ifade etmiyor. Koruyacak neleri var ki çoğunluk twitter facebook kullanan oyun oynayan insanların?
Ama Chen ileriki dönemlerde yeni BB10 cihazlarının geleceğini resmi olarak açıkladı. Ama bu cihazların özellikleri tekil kullanıcılar tarafından değil hükümet ve şirket istekleri doğrultusunda belirlenecek ve belki tekil kullanıcı pazarında da bulunabilecek cihazlar olacak. Link aşağıda isteyen bu açıklamaları ingilizce olarak okuyabilir.
arstechnica.com/...
BB 10 yazılım kalitesi ve güvenliği konusunda bu gezegende sığınabileceğiniz tek liman. Önemseyen zaten Blackberry'den asla vazgeçmeyecek ve popüler zırvalara kulak asmayacaktır. Hala Blackberry z30 kullanıyorum ve şu cihaz kalitesinde bana tek bir cihaz gösterin bunu çöpe atıp onu fiyat farketmeksizin alıp kullanayım. Yazılımının yerleşikliği ve ona uygun geliştirilen uygulamaların da yerleşik, düzenliği ve hızlı çalışması, ekran kalitesi, ses kalitesi, arama görüşme kalitesi ve netliği kamerasının abartılı olmayan mütevazi başarısı gibi konularda bu cihazdan iyi olacak. Yok öyle bir cihaz. Bir nimet gibi asla vazgeçemiyorum ilk aldığım günden beri ve belki bir Passport alırım bundan sonra. Ondan sonra ne yapamıyorum bilmiyorum. Belki de tüm smartphone kavramına ilgimi kaybedip Nokia 3310'a geri dönerim. İlk bu mobil yerleşiklik ve cazibe konusunda beni etkileyen cihaz İphone 4 olmuştu ondan sonra hep aranıyordum. İkincisi Blackberry z30 oldu. Üçüncüsü asla bir android cihaz olamaz. Belki bir İphone olacak yine.
Androide geçtikleri an yenilgiyi kabul ettiler. Androide prim yaptırdılar. BB 10 yanında android o çocuk oyuncaklarındaki eğlenceli arayüzü olan bir animasyon g...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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frood 3 yıl
700 bin telefon nedir ki? Sirketin elektrik parasini bile karsilamaz bu para
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307kd 3 yıl
BlackBerry Turkiye'de resmi olarak satilmiyor. Intellicel diye bir sirket getirip kafasina gore bir fiyatla satiyor. O sebeple ulkemizdeki fiyatiyla elestiri yapmak mantiksiz. Adamlar Turkiye'den cekildiler web sayfalari bile yok. Disarida da 750€ civarinda bir fiyatla satiliyor ki Avrupa icin gayet ucuz bir rakam.
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mkyb 3 yıl
BlackBerry öldü artık.
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Zuko 3 yıl
Su BlackBerry androidde falan da olsa ayaklarinin ustunde kalmaya devam etse de BB10'u da desteklese bir yandan. Tek istegim bu. Baska telefon kullanamam bundan sonra, yalniz birakmasinlar bizi.
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yoksulseytan22 3 yıl
Yav he he... Ucuz çıkartmak için napıcanız klavyeden mi vazgececeniz :)

Şu telefonları bilgisayarlara benzetmeye çalışmayın zira onlar telefon sadece. Güccük cihazlara klavye koymak nedir arkadaş.
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Public_Enemy 3 yıl
gördüğüm en güzel telefon diyebilirim ama fiyatıda ona göre.
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TIMERIDER 3 yıl
Ucuza satacak olan mevcuttaki modelleri düşürür.buna inanmadım şahsen.
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WB 3 yıl
Layikini bulmasi icin batmasi gereken firma..
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#Gakko_ 3 yıl en beğenilen
"Sonraki uygun olacak" diyene kadar, bunun fiyatını aşağı çekseydiniz ya abicim. "Uygun" anlayışları da 3000 liradır Allah bilir. 3500'den uygun neticede!
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fthkn 3 yıl
Androide geçtikleri an yenilgiyi kabul ettiler. Androide prim yaptırdılar. BB 10 yanında android o çocuk oyuncaklarındaki eğlenceli arayüzü olan bir animasyon gibi kalır. Ama eyvallah olabilir satmadığı için BB 10'dan vazgeçtiler tekil kullanıcı pazarında ama perakende pazarda küçülmeyi düşünebilirlerdi. Bu Priv atılımı neye yaradı? Arkadaşlar RIM dünyanın belkide en büyük güvenlik ve iletişim yazılımları şirketi. Tekil pazarda tutunamaması onların hatası değil ben bunu anladım. Sadece güvenliğin ne anlama geldiği çoğunluk için bir anlam ifade etmiyor. Koruyacak neleri var ki çoğunluk twitter facebook kullanan oyun oynayan insanların?
Ama Chen ileriki dönemlerde yeni BB10 cihazlarının geleceğini resmi olarak açıkladı. Ama bu cihazların özellikleri tekil kullanıcılar tarafından değil hükümet ve şirket istekleri doğrultusunda belirlenecek ve belki tekil kullanıcı pazarında da bulunabilecek cihazlar olacak. Link aşağıda isteyen bu açıklamaları ingilizce olarak okuyabilir.
arstechnica.com/...
BB 10 yazılım kalitesi ve güvenliği konusunda bu gezegende sığınabileceğiniz tek liman. Önemseyen zaten Blackberry'den asla vazgeçmeyecek ve popüler zırvalara kulak asmayacaktır. Hala Blackberry z30 kullanıyorum ve şu cihaz kalitesinde bana tek bir cihaz gösterin bunu çöpe atıp onu fiyat farketmeksizin alıp kullanayım. Yazılımının yerleşikliği ve ona uygun geliştirilen uygulamaların da yerleşik, düzenliği ve hızlı çalışması, ekran kalitesi, ses kalitesi, arama görüşme kalitesi ve netliği kamerasının abartılı olmayan mütevazi başarısı gibi konularda bu cihazdan iyi olacak. Yok öyle bir cihaz. Bir nimet gibi asla vazgeçemiyorum ilk aldığım günden beri ve belki bir Passport alırım bundan sonra. Ondan sonra ne yapamıyorum bilmiyorum. Belki de tüm smartphone kavramına ilgimi kaybedip Nokia 3310'a geri dönerim. İlk bu mobil yerleşiklik ve cazibe konusunda beni etkileyen cihaz İphone 4 olmuştu ondan sonra hep aranıyordum. İkincisi Blackberry z30 oldu. Üçüncüsü asla bir android cihaz olamaz. Belki bir İphone olacak yine.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Windows10 3 yıl fthkn
Kesinlikle yorumunuza katılıyorum. BB10 artık öldü ve yenilgiyi kabul ettiler.

Android'de o kadar fark yaratabileceklerini de sanmıyorum.

Zaten şirket uygulamalarının telefonlarında güvenle çalışmasını isteyen ya gider iphone alır ya da windows phone.

Hele hele priv'in 3500tl'lik fiyatı asla kabul edilemez.

Onunla aynı teknik özelliklere sahip LG G4 1500tl'ye satılıyorken, Priv almak lüks bir ihtiyaçtan başka birşey olamaz.

BB madem Android'le devam edecek, mesela önümüzdeki yıl S820, 4 gb ramli bir model çıkartsın Android 6.0lı.

Ama fiyatını da en fazla 2500 TL yapmalı. Yoksa kaybetmeye mahkum olur.

S808 ile 3 gb ram in en fazla ederi, 2000tl'dir. Asla 3500tl edemez.

Anlaşılan 3 tane mobil işletim sistemi kalacak. 1. Android 2. iOS 3. Windows 10 Mobile

Esas soru MS ne kadar dayanacak, W10M'e.
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Kovalenko 3 yıl
Passport fiyatını düşürün başka ihsan istemez
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Ah Müjgan Ah 3 yıl Kovalenko
abatey
Passport fiyatını düşürün başka ihsan istemez

Tum kalbimle ayni fikirdeyim
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