BlackBerry: Sıradaki Android telefonumuz daha uygun fiyatlı olacak

BlackBerry'nin ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu olan Priv kızaklı yapısı ve fiziksel klavyesiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Akıllı telefonun en çok tepki toplayan yanı ise yüksek fiyat seviyesinden piyasaya sürülmesi oldu. Ülkemizde de 3499 TL'den satışa çıkan modelin bu dezavantajı bir çok kullanıcının ilgisini yitirmesine yol açtı.

CEO John Chen ise kısa bir süre önce yatırımcılarla yaptığı toplantıda şirketin gelecek politikalarından bahsetti. Konuşmadaki en dikkat çekici kısım ise BlackBerry'nin sıradaki Android akıllı telefonuna ait bilgiler oldu. Yönetici 2016 yılı içerisinde yeni bir model piyasaya süreceklerini ve bu modelin Priv'den daha uygun bir fiyata sahip olacağını açıkladı.

Bir gazetecinin "Samsung ile işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz" sorusuna Chen "Samsung'un güvenlik yazılımı KNOX ile ilgili işbirliğimiz devam edecek" yanıtını verdi. Donanım konusunda konuşmaktan kaçınan CEO ayrıca toplantıda bugüne kadar 700 bin BlackBerry Priv telefon satıldığını ve önümüzdeki günlerde akıllı telefonun farklı pazarlarda da yer almasıyla bu rakamın artacağını hatırlattı. Son çeyrek raporlarında şirketin gelirlerini ve satışlarını önemli ölçüde arttırması dikkat çekmişti.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/blackberry-ceo-next-android-phone-will-be-more-affordable.html