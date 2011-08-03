BlackBerry Torch 9810 resmiyet kazandı

Kanada merkezli akıllı telefon üreticisi Research In Motion'ın dokunmatik ekrana ve kızaklı QWERTY klavyeye sahip BlackBerry Torch modelinin yeni versiyonu resmiyete kavuştu. Amerika'nın en büyük GSM operatörlerinden AT&T tarafından yayınlanan dökümanlarla resmiyete kavuşan BlackBerry Torch 9810 isimli model aynı tasarım anlayışını korurken, donanım tarafında güncellemeler olduğunu görüyoruz.





3.2-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan yeni telefona 1.2GHz hızında tek çekirdekli işlemci güç veriyor. 8GB depolama kapasitesine sahip olan telefon aynı zamanda microSD kart slotu ile daha yüksek kapasitelere de olanak tanıyor. 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen 5MP kamera ile donatılan telefon aynı zamanda VGA çözünürlüğünde ön kameraya da sahip.





Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth 2.1, GPS ve Amerika pazarı için '4G' HSPA 14.4 Mbps ağ desteğine yer verilen BlackBerry Torch 9810'da işletim sistemi olarak ta BlackBerry OS 7'ye yani RIM'in en güncel akıllı telefon yazılım platformuna yer veriliyor. Amerika pazarında bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni telefonun diğer pazarlara ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden geleceği ise şu an için bilinmiyor.