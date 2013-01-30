BlackBerry World, müzik ve video satışına başladı





Bu akşam büyük bir tanıtıma hazırlanan BlackBerry 10 işletim sistemi için RIM, uygulama mağazasını da elden geçirdi. Bir süredir müzik ve video satışına başlayacağı dile getirilen firma bugün hizmeti devreye aldı.



Ancak şimdilik müzik ve video satışı ülkemizde yok. Kullanıcılar BlackBerry World adı altında uygulama ve oyun içeriklerine erişebiliyor.



Mağaza fiyatları endüstri standartları seviyesinde. Albümler 8$-12$ iken tek parçalar 0.99$-1.49$ arasında değişiyor. Dizi bölümleri ise 1.99$ seviyesinde. Müzik parçaları önizleme sunarken, videolarda bu imkan yok.





http://appworld.blackberry.com/