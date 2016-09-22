BlackBerry akıllı telefon bölümünü kapatıyor

Bu haberi belki defalarca gündeme getirdik ancak her seferinde firmanın patronu John Chen ısrarla akıllı telefon pazarından çekilmeyeceklerini dile getirmişti. Şimdi işler biraz daha farklı. Artık kaçınılmaz sonun geldiğine dair güçlü işaretler var.

Bir süredir BlackBerry donanım bölümünün kepenk kapatacağına dair iddialar gündeme geliyordu. Patron John Chen de firma olarak bir karar vermeleri gerektiğini belirterek iddiaları destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Bazı analiz uzmanları bu ay sonu itibariyle firmanın donanım bölümünü kapatacağını ifade ediyor.

BlackBerry donanım geliştirme çalışmalarına Ar-Ge bütçesinin yaklaşık olarak yüzde 65’ini ayırıyor ancak akıllı telefon pazarında yüzde 1 bile pay elde edilemiyor. Önceki çeyrekte firma sadece 500 000 adet telefon satabildi. Son dönemde Android işletim sistemine geçiş yapılması da durumu kurtarmadı.

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Firmanın mali tablolarını açıklayacağı 28 Eylül tarihinde pazardan çıkışına da resmiyet kazandıracağı ifade ediliyor. Firmanın sanal mağazasında tüm aksesuarlar yüzde 40 indirime girmiş durumda ve 27 Eylül’e kadar indirim devam ediyor.

Donanım pazarından çıktıktan sonra BlackBerry’nin yazılım tarafına odaklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte firmanın son Android modeli bize bazı işaretler veriyor. Alcatel ile işbirliğine giderek Idol 4 modelini DTEK50 adıyla piyasaya süren firma, yazılım tarafında kontrolü eline almıştı. Bundan sonra benzer ODM ortaklıklarıyla BlackBerry telefonları görmeye devam edebiliriz. Bir dönemin en çok konuşulan telefonlarını üreten BlackBerry’nin geldiği durum gerçekten üzücü. Bakalım firma gelecek hafta ne tür gelişmeler açıklayacak.