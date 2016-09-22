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BlackBerry akıllı telefon bölümünü kapatıyor

Bir dönemin en çok konuşulan telefonlarını üreten BlackBerry artık donanım bölümünü kapatmayı konuşuyor. Analiz uzmanları bu ay sonu itibariyle firmanın donanım bölümünü kapatacağını ifade ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,8b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu haberi belki defalarca gündeme getirdik ancak her seferinde firmanın patronu John Chen ısrarla akıllı telefon pazarından çekilmeyeceklerini dile getirmişti. Şimdi işler biraz daha farklı. Artık kaçınılmaz sonun geldiğine dair güçlü işaretler var.

Bir süredir BlackBerry donanım bölümünün kepenk kapatacağına dair iddialar gündeme geliyordu. Patron John Chen de firma olarak bir karar vermeleri gerektiğini belirterek iddiaları destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Bazı analiz uzmanları bu ay sonu itibariyle firmanın donanım bölümünü kapatacağını ifade ediyor.

BlackBerry donanım geliştirme çalışmalarına Ar-Ge bütçesinin yaklaşık olarak yüzde 65’ini ayırıyor ancak akıllı telefon pazarında yüzde 1 bile pay elde edilemiyor. Önceki çeyrekte firma sadece 500 000 adet telefon satabildi. Son dönemde Android işletim sistemine geçiş yapılması da durumu kurtarmadı.

Ayrıca Bkz. "LeEco Le Pro 3 resmi: Snapdragon 821, 6GB RAM, 4070 mAh batarya"

Firmanın mali tablolarını açıklayacağı 28 Eylül tarihinde pazardan çıkışına da resmiyet kazandıracağı ifade ediliyor. Firmanın sanal mağazasında tüm aksesuarlar yüzde 40 indirime girmiş durumda ve 27 Eylül’e kadar indirim devam ediyor.

Donanım pazarından çıktıktan sonra BlackBerry’nin yazılım tarafına odaklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte firmanın son Android modeli bize bazı işaretler veriyor. Alcatel ile işbirliğine giderek Idol 4 modelini DTEK50 adıyla piyasaya süren firma, yazılım tarafında kontrolü eline almıştı. Bundan sonra benzer ODM ortaklıklarıyla BlackBerry telefonları görmeye devam edebiliriz. Bir dönemin en çok konuşulan telefonlarını üreten BlackBerry’nin geldiği durum gerçekten üzücü. Bakalım firma gelecek hafta ne tür gelişmeler açıklayacak.

 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-to-close-its-hardware-division-on-September-28th_id85701 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 3 yıl en beğenilen derniere
derniere

Rekabet adına kötü oldu.

Rekabet ne getirdi ki ? 1 alana ikincisi. bedavamiydi ? . "Rekabet" denilen sey tamamen bir düzmece mâlesef benim acimdan.
onlar marka fanatikligi yapsin.
derniereRekabet adına kötü oldu.Rekabet ne getirdi ki ? 1 alana ikincisi. bedavamiydi ? . "Rekabet" denilen sey tamamen...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Yosunluel 3 yıl
Senin platformunda uygulama geliştiricilere ekmek yoksa, sana da yok RIM kardeş. Nokia Android cihaz çıkardı da nooldu ki sana olsun... Hayırlı batışlar...
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volga tuygun 3 yıl
Bu haberle beraber Priv'in fiyatında düşme olur mu acaba?
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Mescut 3 yıl
Döneminde gördüm görebileceğim en kötü telefondu, sadece klavye özelliği vardı, bu kadar, aynı dönem çıkan diğer marka telefonlardan daha yavaş çalışan bir işletim sistemi, donanımsal olarak daha az, daha eski, değerinden fazla fiyata satılması ve değerinden fazla satılan aksesuarları...
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Esat1993can 3 yıl
hep aynı şey söyleniyor fakat argon z ve argon q isminde biri klavyeli iki model hazırlanıyor sdgn 820 işlemcili 4 gb ramlı iki model bu batıyor haberleri 2012 den beri var zaten son üç ayda 500.000 adet olan sayı sadece privi kasteden bir sayı priv çıktıgından buyana yaklaşık 2-3 milyon adet satış yaptı 1 yıldır yüksek değil ama bb nin mevcut durumu için çok kötü bir sayı değil henüz geçen hafta koreye geri dönüş yapıp bb shop lar açıldı priv lansmanları yapıldı sayı artacaktır. reklamı olmayan sınırlı ülkede satışa çıkan ve popülerliğini kaybetti denilen bir bb için tek bir model ile bu o kadar vahim değil yeni çıkaracakları argon z ve q modelleri ile yılda en az 5 milyon hedefi belirlemişlerdi bu modeller yardımıyla bu rakama ulaşıcaklardır. ayrıca yılda 5 milyon kotası koyulalı 3 ay oldu yada olmadı şirket 9 ay sonra donanım bölümüne tamam yada devam diyecek lütfen yanlış haber yapmayın yaptııgınız habere bakarak insanlar yönlenebiliyor
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Cihat_, 3 yıl
bir zamanlar apple kadar popüler olan bir firmaydı vay be
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obi1 3 yıl
Neden üzücü firmada hisseniz mi var?
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bydvd 3 yıl
BlackBerry akıllı telefon bölümünü kapatıp, BlackBerry köftecisi açacakmış arkadaşlar... :) :) :)
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Kulak Misafiri 3 yıl
E olacağı buydu
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Technotronic 3 yıl
Nokia, siemens ve blackberry bir zamanların en çok satan telefon markalarıydılar şimdi ise piyasadan silinip gittiler.
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xxxx1 3 yıl
Haberde eksiklikler var,zıra dtek 60 adı altından sd 820 chip setle yeni model duyurcaklar yakında...





fason üretime gecıyor denilebilir...kendı üretimleri çok kaliteli oluyordu işte bu buyuk kayıp olacak.



Bknz;Erıcsson,Nokıa,BlackBerry, Motorola vs.bunlar piyasanın abılerıdır.
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fthkn 3 yıl xxxx1
xxxx1

Haberde eksiklikler var,zıra dtek 60 adı altından sd 820 chip setle yeni model duyurcaklar yakında...





fason üretime gecıyor denilebilir...kendı üretimleri çok kaliteli oluyordu işte bu buyuk kayıp olacak.



Bknz;Erıcsson,Nokıa,BlackBerry, Motorola vs.bunlar piyasanın abılerıdır.

DTEK50'ye bakınca tipik bir android görüyoruz zaten. İçindeki yazılım zaten android. Blackberry sadece rom hazırlamış oluyor. kendi sistemini bile rafa kaldırdı. Çok büyük bir kayıp. Blackberry ve sistemini Kanada devletinin ele alması lazım. Android ile rekabet edemiyor. Amele çok piyasada.
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