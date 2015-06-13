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BlackBerry gelecek yıl Android'li akıllı telefon üretebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry gelecek yıl Android'li akıllı telefon üretebilir

Akıllı telefon pazarının zirve noktasında geçen yılların ardından yüzde 1'lik dilim içerisinde hayatta kalma mücadelesi veren BlackBerry, uygulama ekosistemini genişletme ve daha çok ilgi çekme adına BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte Android uygulamalarına destek vermeye başlamıştı. Gelecek yıl işbirliği daha da ileriye gidebilir. 

Gelen bilgilere göre BlackBerry gelecek yıl Android işletim sistemli ve fiziksel klavyeli bir akıllı telefon hazırlıyor. Mart ayındaki MWC 2015 fuarında kapalı kapılar ardında cihazı görücüye çıkaran BlackBerry bunu yeni bir seri olarak hazırlıyor. 

Satış kaygılarından ziyade BlackBerry daha çok yazılım ve cihaz yönetimi stratejisi nedeniyle Android işletim sistemine yöneliyor. Stratejinin temeli ise BES12 paltformuna dayanıyor. 

Samsung'un desteği ile geliştirilen BES12 güvenlik ve cihaz yönetim platformu bulut üzerinden iOS, Android ve Windows Phone akıllı telefonlarına da kurumsal cihaz yönetimi sunacak. Firma Android tabanlı BlackBerry cihazı ile bunun ilk örneğini vermek istiyor ve diğer üreticilere de BES12 Cloud için önayak olmak istiyor. 

BlackBerry'nin donanımdan ziyade yazılıma odaklanan bir firma olmak istediği çeşitli kaynaklardan dile getiriliyordu. Firma bunu kesin bir dille yalanlasa da aslında bu yöne doğru bir hamlenin olduğu de gözlerden kaçmıyor.  

http://www.theguardian.com/technology/2015/jun/12/blackberry-planning-launch-android-smartphone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zingfth 4 yıl
OS 10 u bilmeyen Heyy sen Androidli. Sen benim marketimden uygulama indiremezsin açamazsın Ama ben senin play storeden istediğim uygulamayı açıyorum..Farkımız aklımızz.(Cihazım BB z30)
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cobanmahmut 4 yıl
Firma prestiji açısından son derece alay konusu olur. BlackBerry 10 ile kesinlikle devam edilmeli. Lakin Android kullanacaksa bunu da en iyi şekilde optimize edeceğine inanıyorum.
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gametofik 4 yıl
biraz geç kaldı galiba
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antonidas 4 yıl
Bb kendi sisteminde kalsın, android'in geçmesin diye diye pazar payları %1'e düştü.
Yok akıllı saat yapsın yok marketini geliştirsin.
Bunları yapmak için önce telefon satmaları gerekiyor.
Adamların elinde tonla eski donanım parçaları kalmış, bb classicte bunları kullandılar.
Telefon satmadan akıllı saatte üretemezler, marketi de geliştiremezler.
Bunun için androidli telefon üretmek zorundalar.
Anlayın bunu artık.
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mcebi001 4 yıl
BB sistemi farklı markalara satmali çok çeşitlilik daha fazla katılım ve uygulama sağlar tek başına bi ios gibi olamaz
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307kd 4 yıl mcebi001
mcebi001
BB sistemi farklı markalara satmali çok çeşitlilik daha fazla katılım ve uygulama sağlar tek başına bi ios gibi olamaz

O zaman güvenlik kalmaz...
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onkuba 4 yıl
Passporttan memnunum. Ancak oncelıkle kendı marketını gelıstırmesı lazım.
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ApacheKinQ 4 yıl
Hey gidi Blackberry.. Z10 um gözümde tütüyor resmen.. Hiçbir şekilde kaybolmamasını istediğim bi işletim sistemine sahip android cihaz çıkarması yerine os 10 un üzerine katıp mağazayı geliştirseler en kral işletim sistemi (bana göre)..
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307kd 4 yıl
Onu bunu bilmem de bugünlerde çıkacak olan 10.3.2 yi kullanıyorum leaked olarak diğer platformlarda güncelleme telefonu yavaşlatırken BlackBerry de sürekli hızlanıyor. Telefon zaten hızlıydı artık daha da hızlı. Özellikle Android uygulamaları neredeyse BlackBerry uygulamaları kadar hızlı açılıyor.
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doctor_bey 4 yıl 307kd
malatyaspor
Onu bunu bilmem de bugünlerde çıkacak olan 10.3.2 yi kullanıyorum leaked olarak diğer platformlarda güncelleme telefonu yavaşlatırken BlackBerry de sürekli hızlanıyor. Telefon zaten hızlıydı artık daha da hızlı. Özellikle Android uygulamaları neredeyse BlackBerry uygulamaları kadar hızlı açılıyor.

Hocam siz z10 kullanıyordunuz değil mi? Vallaha sizin şu yorumları gördükçe alasım geliyor cihazı
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WB 4 yıl
BB icin soyleyeceklerimizi soylemistik, sonuc kacinilmaz..
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hsanlukk 4 yıl
Blackberry hem andriod hemde blackberry os ile çalışan istendiği zaman geçiş özelliği sunan bir telefon piyasaya sürerse alıcısı bir hayli fazla olur diye düşünüyorum.
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rabbitweed 4 yıl
bu Chen vallahi mal. BB OS zaten android programlarını çalıştırıyor . sen ne diye android telefon satıp karizmanı çizdireceksin.
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elektrosenol 4 yıl rabbitweed
rabbitweed

bu Chen vallahi mal. BB OS zaten android programlarını çalıştırıyor . sen ne diye android telefon satıp karizmanı çizdireceksin.

Aynen ya, Android ile uğraşacaklarına şu mağazayı geliştirseler de kendilerine daha fazla küfür yemeseler daha iyi. Ses ve görüntü teknolojilerine odaklansalar, BB OS ile senkronize çalışan tablet ve saat gibi ürünler piyasaya sürseler, kendi yazılımını dahada iyileştirmeye odaklı çalışsalar daha mantıklı olur.Kendi işletim sistemlerinin Android ' in yanında ne kadar iyi olduğunu ya göremiyorlar ya da Android ' in pazar payından bir şekilde pay almaya çalışıyorlar.
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