BlackBerry gelecek yıl Android'li akıllı telefon üretebilir

Akıllı telefon pazarının zirve noktasında geçen yılların ardından yüzde 1'lik dilim içerisinde hayatta kalma mücadelesi veren BlackBerry, uygulama ekosistemini genişletme ve daha çok ilgi çekme adına BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte Android uygulamalarına destek vermeye başlamıştı. Gelecek yıl işbirliği daha da ileriye gidebilir.





Gelen bilgilere göre BlackBerry gelecek yıl Android işletim sistemli ve fiziksel klavyeli bir akıllı telefon hazırlıyor. Mart ayındaki MWC 2015 fuarında kapalı kapılar ardında cihazı görücüye çıkaran BlackBerry bunu yeni bir seri olarak hazırlıyor.





Satış kaygılarından ziyade BlackBerry daha çok yazılım ve cihaz yönetimi stratejisi nedeniyle Android işletim sistemine yöneliyor. Stratejinin temeli ise BES12 paltformuna dayanıyor.





Samsung'un desteği ile geliştirilen BES12 güvenlik ve cihaz yönetim platformu bulut üzerinden iOS, Android ve Windows Phone akıllı telefonlarına da kurumsal cihaz yönetimi sunacak. Firma Android tabanlı BlackBerry cihazı ile bunun ilk örneğini vermek istiyor ve diğer üreticilere de BES12 Cloud için önayak olmak istiyor.





BlackBerry'nin donanımdan ziyade yazılıma odaklanan bir firma olmak istediği çeşitli kaynaklardan dile getiriliyordu. Firma bunu kesin bir dille yalanlasa da aslında bu yöne doğru bir hamlenin olduğu de gözlerden kaçmıyor.

http://www.theguardian.com/technology/2015/jun/12/blackberry-planning-launch-android-smartphone