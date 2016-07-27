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BlackBerry, ikinci Android telefonunu duyurdu

Priv adındaki kızaklı klavyeye sahip Android akıllı telefonunda beklediği satış rakamlarını pek yakalayamayan BlackBerry, şimdi orta seviye DTEK50 ile şansını tekrar deniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry, ikinci Android telefonunu duyurdu

Bu sıralar, akıllı telefon pazarına veda edeceği iddiaları sıkça gündeme gelen bir dönemin lider firması BlackBerry, bu iddiaları çürütmek istercesine strateji geliştirmeye devam ediyor. Artık tamamen Android dünyasına yönelen firma, ikinci telefonunu da görücüye çıkardı.

Dünyanın en güvenli akıllı telefonu olduğu iddiasındaki BlackBerry DTEK50, aslında firmanın kendi üretimi değil. Bu noktada önemli bir değişiklik görüyoruz zira firma artık kendisi üretim yapmıyor. BlackBerry, Alcatel ile bir üretim ortaklığı kurmuş ve DTEK50 modeli de Alcatel Idol 4 modelini temel alıyor. Bundan sonraki modellerde de aynı strateji mi izlenecek şimdilik bilinmiyor.

5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük barındıran BlackBerry DTEK50, 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 617 yonga setinden gücünü alıyor. Modele, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi destek veriyor.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de Galaxy J2 Pro"

Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğündeki kamera, 6 lensli bir yapıya sahip ve faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Video kaydı ise Full HD ile sınırlı. Modele 2610mAh kapasiteli bir batarya gerçekli enerjiyi sağlıyor.

Telefonu güvenli hale getiren ise yazılım ayrıntılarında gizli. Android 6.0 üzerinde BlackBerry’nin çeşitli arayüz optimizasyonları yer alıyor. Güvenli tarafında ise; tüm verilerin şifrelenmesi, uzaktan yönetime imkan tanıyan zararlı yazılım koruma, uygulamaların gizlilik ihlali yapıp yapmadığını kontrol eden sistem, açılışta zararlı yazılım kontrolü yapan sistem, sürekli yayınlanan güvenlik güncellemeleri gibi geniş bir çözüm paketi yer alıyor.

BlackBerry DTEK50 akıllı telefonu, hali hazırda ön siparişlere başladı ve 8 Ağustos itibariyle de satışa sunulacak. Model için 300$ seviyesinde bir fiyat etiketi belirlenmiş. 

 

http://crackberry.com/blackberry-officially-announces-dtek50-available-now?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook Yorum Yaz
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salvatore18 3 yıl en beğenilen


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Xtrud 3 yıl
İsmi çok düşünmüşler mi?
1 Yanıt Yanıtla +6
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Kevin Garnett 3 yıl
Nokia batacağına bunlar batsaydı :(
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonlar minimum 64gb gelmeli kafasını çözemedim. 16 giriş için hala ideal. Ama işletim sistemlerinin belleği düzgün kullanması lazım. 3 uygulama kullanıyorsun ama 40 uygulama yüklüyorsun sonra belleğe suç buluyorsun. Ben 16gb belleğe 30 uygulamaya yakın yükleme yaptım ve herbirini de kullandım kasmadan. (Oyun vs. yok bende.) Ha oyun istiyorsan al elbette 32-64+ ama bu noktada minimize olmasını bekleme. Çünkü herkes oyuncu değil. Her güncellemeye ihtiyaç duyuyoruz teller mahvoluyor. Diyelim ki 5.1.1'li bir tel aldık kullanalım 5 sene boyunca öyle. Yeni çıkan telefonu 6.0.1 olur 7 olur ama çalıştırmayacaksa bunları eski tellere verme. Uygulamaları yapanlar düşünceli olsa kolay kolay tel değiştirilmez. Haftada bir güncelleme geliyor, şu sürümde çalışmaz bu sürümde çalışmaz derken seni üzerine katmaya zorluyor.
Telefon TR pazarında iş yapmaz, meraklısı alır.
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mstcev89 3 yıl
Blackbery hala neyin derdinde kendi yazılımı olmadan bir daha eskisi gibi olmaz olamaz
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Guest-F30ED544B 3 yıl
Çok üst düzey bir telefon.
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brshr 3 yıl
Hala yaşıyor mu ya!!!
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xxxx1 3 yıl
donanım giderlerinin ve arge yükünden sıyrılmak için, cihazı alcatele yaptırmıslar,hazır konsept at yazılımı bas logoyu gitsin...BB kalitesi bu cihazda nasıl olur fason uretimde ıcıme cok sınmedı acıkcası...
BB piyasanın abilerinden batması kesınlıkle buyuk kayıp olur;hub,dtek,BBM basarılı calışmalar ama guvenlık kımın umrunda candy crash oynayanlar bunlar,begendıremezssın BB.
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simbolmina 3 yıl
Güvenli telefon çıkaranların en büyük problemi donanım satışı. Black Phone diye bir şey de vardı. Bazı modeller üzerinde özel ROM yap ve para ile sat. Keşke imkan olsa da bb rom kullansak. Kendi ağları, Hub falan gayet iyi mesela
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zdniz 3 yıl
625 koy bari üzerine 617 mi kaldı...
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0MG90 3 yıl
Gayet güzel gözüküyor neresi çöp ? Nexus - One X karışımı gibi bir şey olmuş. Ben beğendim.
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Xtrud 3 yıl
İsmi çok düşünmüşler mi?
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Kevin Garnett 3 yıl
Nokia batacağına bunlar batsaydı :(
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mcebi001 3 yıl
İdol de jbl destekli stereo hoparlör var bunda aynı boşluklar ruzgarlikmi oluyor...
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