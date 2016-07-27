BlackBerry, ikinci Android telefonunu duyurdu

Bu sıralar, akıllı telefon pazarına veda edeceği iddiaları sıkça gündeme gelen bir dönemin lider firması BlackBerry, bu iddiaları çürütmek istercesine strateji geliştirmeye devam ediyor. Artık tamamen Android dünyasına yönelen firma, ikinci telefonunu da görücüye çıkardı.

Dünyanın en güvenli akıllı telefonu olduğu iddiasındaki BlackBerry DTEK50, aslında firmanın kendi üretimi değil. Bu noktada önemli bir değişiklik görüyoruz zira firma artık kendisi üretim yapmıyor. BlackBerry, Alcatel ile bir üretim ortaklığı kurmuş ve DTEK50 modeli de Alcatel Idol 4 modelini temel alıyor. Bundan sonraki modellerde de aynı strateji mi izlenecek şimdilik bilinmiyor.

5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük barındıran BlackBerry DTEK50, 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 617 yonga setinden gücünü alıyor. Modele, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi destek veriyor.

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Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğündeki kamera, 6 lensli bir yapıya sahip ve faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Video kaydı ise Full HD ile sınırlı. Modele 2610mAh kapasiteli bir batarya gerçekli enerjiyi sağlıyor.

Telefonu güvenli hale getiren ise yazılım ayrıntılarında gizli. Android 6.0 üzerinde BlackBerry’nin çeşitli arayüz optimizasyonları yer alıyor. Güvenli tarafında ise; tüm verilerin şifrelenmesi, uzaktan yönetime imkan tanıyan zararlı yazılım koruma, uygulamaların gizlilik ihlali yapıp yapmadığını kontrol eden sistem, açılışta zararlı yazılım kontrolü yapan sistem, sürekli yayınlanan güvenlik güncellemeleri gibi geniş bir çözüm paketi yer alıyor.

BlackBerry DTEK50 akıllı telefonu, hali hazırda ön siparişlere başladı ve 8 Ağustos itibariyle de satışa sunulacak. Model için 300$ seviyesinde bir fiyat etiketi belirlenmiş.