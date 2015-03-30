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BlackBerry rekor gelir kaybına rağmen kar elde etmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry rekor gelir kaybına rağmen kar elde etmeyi başardı

Her geçen gün akıllı telefon pazarında biraz daha kan kaybeden BlackBerry, bunun olumsuz etkisini gelirlerde daha çok hissediyor. Ancak düşen gelirlere rağmen firma kar elde etmeyi bildi.

Firmanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 660 milyon dolar civarında ve belki de son 10 yılın en düşük gelir rakamına imza atıldı. 1.6 milyon BlackBerry satışı yapan firma buna rağmen 23 milyon dolar kar elde etmeyi başardı. Karda ortalama cihaz fiyatının 180$'dan 211$'a yükselmesi etkili oldu. Ayrıca firmanın maliyetleri azaltma çabaları da meyvesini verdi. 

Mart ayında sona eren mali yıla baktığımızda ise 3.3 milyar dolar satış geliri ve 304 milyon dolar net kayıp dikkat çekiyor. Önceki yıl 5.6 milyar dolarlık kayıp düşünüldüğünde BlackBerry epey yol katetmiş görünüyor. 

Firma mali raporlardan oldukça memnun. Devasa zarar rakamlarının dizginlenmiş olması firmanın düze çıkması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Firma bu yıl içerisinde gelirleri dengeleyerek kara geçmeye çalışacak.  

http://www.electronista.com/articles/15/03/27/ceo.calls.recovery.on.track.wall.street.not.so.sure/ Yorum Yaz
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fthkn 4 yıl en beğenilen
Blackberry o kadar korkmuş ki Amerika dışında nerdeyse satışları yok. Türkiye gibi ithal cennetinde Blackberry bulmak için piyasanın altını üstüne getirmek gerekiyor. Kesinlikle kullanmaya değer harika bir marka BB. Her türlü özgürlük var. buna rağmen cihaz zerre kasmıyor ve çok hızlı işlem görüyor. BB'nin kasıtlı düşürülmeye çalışıldığını tahmin ediyorum. Çünkü böylesine mükemmel bir ürün nasıl olur da batıyor iflas ediyor denebilir? Bence fiyat politikası ile mücadele etmeleri gerek. Depolarda çürüyeceğine yarı fiyatına sat gitsin.
Blackberry o kadar korkmuş ki Amerika dışında nerdeyse satışları yok. Türkiye gibi ithal cennetinde Blackberry bulmak için piyasanın altını üstüne getirmek gere...
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DH Misafiri 4 yıl
blackberry incelemesi ne zaman gelecek
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cobanmahmut 4 yıl DH Misafiri
forum.donanimhaber.com/...

Bizzat kendi telefonumdan yaptığım incelemeyi linkte bulabilirsiniz.
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cobanmahmut 4 yıl
BlackBerry mi kaldı diyorlar. Neden bu cihazı seçiyoruz kimse anlamak istemiyor. Özgür bir sistemin yanında aynı zamanda stabil. İstediğiniz özgürlük sorunsuz bir uyum içinde sağlıkla çalışıyor. Bunun yanında güncelleme devamlı olarak geliyor ve gelecek.

Hak ettiğin yere en kısa sürede geleceğine biz inanıyoruz. Bırakalım da millet stabil diye ios, özgür diye androide harcansın.
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abdullaharif 4 yıl
Mobil platformlarda kimse bana güvenlikten bahsetmesin. Zira hiçbiri güvenli değil. Ancak blackberry nin yeri ayrıdır. zamanında iyi diretmişlerdi devletlere bilgi vermemek için. Helal olsun. Ama şu anda durum ne bilmiyorum. Ben yine de blackberry ye güveniyorum. en azından uygulama izinlerini falan kapatabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Blackberry nin Türkiye den çekilmesine şaşmamalı. Zira ülkemizde teknoloji işi düpedüz amele işine dönmüş durumda. Amele derken kimseyi aşağılamak amaçlı demedim zira ben ameleden de beterim:) neyse. Zaten hep söylendiği gibi blackberry telefon üretmese bile uygulamalar ve lisanslardan yine para kazanır. Nokia kadar olmasa bile kazanır yinede. Nokia da satıldı falan ama marka devam ediyor. Lisans işlerinden çatır çatır para kazanıyorlar. Bunlar işin görünmeyen tarafı. Biz blackberry pahalı falan diyoruz ama Türkiye de pahalı. Amerika fiyatları gayet uygun. Passport gibi bir cihaz 500 dolara satılıyor. Ki bence iphone 6 yı ikiye katlar 4 e böler. öyle bir makine yani. Zaten Blackberry nin hitap ettiği kitle belli ve bu kitle içinde cicili bicili renkli şeyler seven genç kesim yok gibi bir şey. Daha çok benim gibi orta yaş ve üzeri kesim ve en büyük payda iş adamı kesmi tabiki. Blackberry kraldır. Her şeye rağmen kraldır. Android uygulamarını, android telefondan bile daha güzel çalıştırıyor gerisini siz düşünün. Bana kalsa hiç android uygulaması olmasın ve yüklemeyelim ama bazen mecbur kalınıyor zira uygulamalarda Türkiye için özel olanları çok az. O kadar kusur kadı kızında da olur diyor ve çok yaşa blackberry diyorum.
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fthkn 4 yıl en beğenilen
Blackberry o kadar korkmuş ki Amerika dışında nerdeyse satışları yok. Türkiye gibi ithal cennetinde Blackberry bulmak için piyasanın altını üstüne getirmek gerekiyor. Kesinlikle kullanmaya değer harika bir marka BB. Her türlü özgürlük var. buna rağmen cihaz zerre kasmıyor ve çok hızlı işlem görüyor. BB'nin kasıtlı düşürülmeye çalışıldığını tahmin ediyorum. Çünkü böylesine mükemmel bir ürün nasıl olur da batıyor iflas ediyor denebilir? Bence fiyat politikası ile mücadele etmeleri gerek. Depolarda çürüyeceğine yarı fiyatına sat gitsin.
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homeedition88 4 yıl
Sinekten yag cikartmak diye buna denir iste.
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