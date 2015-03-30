BlackBerry rekor gelir kaybına rağmen kar elde etmeyi başardı

Her geçen gün akıllı telefon pazarında biraz daha kan kaybeden BlackBerry, bunun olumsuz etkisini gelirlerde daha çok hissediyor. Ancak düşen gelirlere rağmen firma kar elde etmeyi bildi.





Firmanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 660 milyon dolar civarında ve belki de son 10 yılın en düşük gelir rakamına imza atıldı. 1.6 milyon BlackBerry satışı yapan firma buna rağmen 23 milyon dolar kar elde etmeyi başardı. Karda ortalama cihaz fiyatının 180$'dan 211$'a yükselmesi etkili oldu. Ayrıca firmanın maliyetleri azaltma çabaları da meyvesini verdi.





Mart ayında sona eren mali yıla baktığımızda ise 3.3 milyar dolar satış geliri ve 304 milyon dolar net kayıp dikkat çekiyor. Önceki yıl 5.6 milyar dolarlık kayıp düşünüldüğünde BlackBerry epey yol katetmiş görünüyor.





Firma mali raporlardan oldukça memnun. Devasa zarar rakamlarının dizginlenmiş olması firmanın düze çıkması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Firma bu yıl içerisinde gelirleri dengeleyerek kara geçmeye çalışacak.

http://www.electronista.com/articles/15/03/27/ceo.calls.recovery.on.track.wall.street.not.so.sure/