BlackBerry son 9 yılın en kötü mali çeyreğini yaşıyor

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Yüzde 20 civarındaki payı ile bir dönem akıllı telefon pazarında liderlik kovalayan BlackBerry, pazarın nabzının iyi tutulamaması nedeniyle stratejik hatalar yaptı ve şimdi pazar payı yüzde 1 civarında. Firma eski günlerini mumla ararken daha da karanlık günler önünde olabilir.
Son analizlere göre firmanın yılın ilk çeyreğinde elde edeceği gelirin 790 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Yıl bazında yüzde 20 düşüşe işaret eden bu rakam 2006 yılından bu yana elde edilen en düşük gelir durumunda.
BlackBerry Passport gibi beğenilen bir model çıkarmasına rağmen firma kar marjını artıracak kadar büyük satışlar yapamıyor. Bu da mobil cihaz bölümünün kendini düze çıkaramamasına neden oluyor.
Uzmanlar yılın ikinci çeyreğinde 400 bin BlackBerry Classic satışı ile bir miktar hareketliliğin olacağını düşünüyor. Ancak firmanın donanım satışına devam etmesinin büyük bir risk haline geldiği yorumları yapılıyor. Bu bakımdan firmanın yazılıma yönelerek daha fazla kar getirecek projeler üzerinde çalışması tavsiye ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Analysts-brace-for-BlackBerry-to-post-worst-quarterly-sales-in-9-years_id67616 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek elle kullanım açısından oldukça iyi.
uzun yazı yazmak gerektiğinde her zaman fiziksel klavye iyidir.
Ancak depoda kalmış, ellerinde kalmış işlemcileri yeni telefonlara koyuyorlar.
bb classic'de 1.5ghz çift çekirdekli işlemci var. Yeni çıkan telefona 3-4 sene öncesinin işlemcisini koyarsan satmaz tabi.
iş telefonu tamam klavyeli olur, güvenli olur ama aynı zamanda hızlı da olmalı.
bb passport ise daha güçlü bir cihaz. Passport'un olumsuz yanı ise tek elle kullanma şansın yok. Klavyesine alışması zor.
Bir de kare ekranlı telefon yapmak çok mantıklı bir karar değil.
Açtığın youtube videolarının üstünde ve altında kocaman boşluklar oluyor.
Kare ekranlı telefonu ben şahsen çok sevdim. Video izlerken dediğiniz doğru ancak tek videoda sorun oluyor. Telefonu film izlemek için kullanmayan birisi için sorun olmamalı, kısa videolarda üst ve alttaki barlar rahatsız etmez o kadar.
Hocam diğer firmaların aksine BlackBerry tüketicilerini planlı eskitmeye kurban etmiyor. Sürekli işletim sistemini şişirip donanım canavarı yapan bir firma değil. Kullandığım z30 iphone 6 dan daha hızlı ve stabil bir cihaz. Önemli olan hangi işlemciyi kullandığından çok hakkını ne derece verdiği. Kamyon şoförüne ferrari vermekle formula yarışçısına ferrari vermek bir değil takdir ederseniz. Son 10 yıldır Apple ve Google öncesinde Nokia sürekli yeni modeller sunarlardı/ sunuyorlar. Yaptıkları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Arka kapakta kamera ile led in yerini değiştirip yeni model diye satanlar var...
crackberry.com/...
Mesela ben çok fazla oyun vs oynamıyorum. Amazon app store fazlasıyla yeterli olur. İşletim sistemi hem stabil hem de güvenli. Ama fiyat olarak yüksek. Gerçi Türkiye'ye gelmiyor artık.
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