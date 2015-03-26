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BlackBerry son 9 yılın en kötü mali çeyreğini yaşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry son 9 yılın en kötü mali çeyreğini yaşıyor

Yüzde 20 civarındaki payı ile bir dönem akıllı telefon pazarında liderlik kovalayan BlackBerry, pazarın nabzının iyi tutulamaması nedeniyle stratejik hatalar yaptı ve şimdi pazar payı yüzde 1 civarında. Firma eski günlerini mumla ararken daha da karanlık günler önünde olabilir. 

Son analizlere göre firmanın yılın ilk çeyreğinde elde edeceği gelirin 790 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Yıl bazında yüzde 20 düşüşe işaret eden bu rakam 2006 yılından bu yana elde edilen en düşük gelir durumunda.

BlackBerry Passport gibi beğenilen bir model çıkarmasına rağmen firma kar marjını artıracak kadar büyük satışlar yapamıyor. Bu da mobil cihaz bölümünün kendini düze çıkaramamasına neden oluyor. 

Uzmanlar yılın ikinci çeyreğinde 400 bin BlackBerry Classic satışı ile bir miktar hareketliliğin olacağını düşünüyor. Ancak firmanın donanım satışına devam etmesinin büyük bir risk haline geldiği yorumları yapılıyor. Bu bakımdan firmanın yazılıma yönelerek daha fazla kar getirecek projeler üzerinde  çalışması tavsiye ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Analysts-brace-for-BlackBerry-to-post-worst-quarterly-sales-in-9-years_id67616 Yorum Yaz
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ReiCheN 4 yıl en beğenilen
pasaport modeli bana göre çok başarılı bir telefon, lakin üstte bir arkadaşında dediği gibi alabilmemiz mümkün değil. fiyatta güzel bir strateji yapsalar da keşke alabilsek...
pasaport modeli bana göre çok başarılı bir telefon, lakin üstte bir arkadaşında dediği gibi alabilmemiz mümkün değil. fiyatta güzel bir strateji yapsalar da k...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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zingfth 4 yıl
Boş boş konuşmayın..Ben z30 u alırkende batacak deniyordu. Marka o kadar kötü gitmesine ragmen son 1.5 sende 8-9 model cıkardı.Bu Tel lar Türkiye ye gelmiyor diye BB batmıyor cahiller ki daha 3 yeni amiral cihaz da ha cıkacak kasımda
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User Friendly 4 yıl
BlackBerry'nin yükselişini farkeden ajanlar faaliyette
ceo'nun dediği gibi birileri blackberry'i karalamayı ve durmadan onun battığı iddiasını yaymayı iş edinmişler [>:]
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ø 4 yıl
Acayip acayip telefonları acayip acayip fiyatlara satarsan böyle olur.
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antonidas 4 yıl
aslında bb classic güzel düşünülmüş bir telefon.
Tek elle kullanım açısından oldukça iyi.
uzun yazı yazmak gerektiğinde her zaman fiziksel klavye iyidir.
Ancak depoda kalmış, ellerinde kalmış işlemcileri yeni telefonlara koyuyorlar.
bb classic'de 1.5ghz çift çekirdekli işlemci var. Yeni çıkan telefona 3-4 sene öncesinin işlemcisini koyarsan satmaz tabi.
iş telefonu tamam klavyeli olur, güvenli olur ama aynı zamanda hızlı da olmalı.
bb passport ise daha güçlü bir cihaz. Passport'un olumsuz yanı ise tek elle kullanma şansın yok. Klavyesine alışması zor.
Bir de kare ekranlı telefon yapmak çok mantıklı bir karar değil.
Açtığın youtube videolarının üstünde ve altında kocaman boşluklar oluyor.
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Zuko 4 yıl antonidas
2 sene öncesinin q10'u bile çok hızlı bir cihaz. İşletim sistemi akıcı, uygulamalar arası geçiş hızlı. Bir uygulamada bir linke tıkladığınızda iPhone'dan bile hızlı açılıyor browser ya da ilgili uygulama hangisiyse.

Kare ekranlı telefonu ben şahsen çok sevdim. Video izlerken dediğiniz doğru ancak tek videoda sorun oluyor. Telefonu film izlemek için kullanmayan birisi için sorun olmamalı, kısa videolarda üst ve alttaki barlar rahatsız etmez o kadar.
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307kd 4 yıl antonidas
antonidas
aslında bb classic güzel düşünülmüş bir telefon.
Tek elle kullanım açısından oldukça iyi.
uzun yazı yazmak gerektiğinde her zaman fiziksel klavye iyidir.
Ancak depoda kalmış, ellerinde kalmış işlemcileri yeni telefonlara koyuyorlar.
bb classic'de 1.5ghz çift çekirdekli işlemci var. Yeni çıkan telefona 3-4 sene öncesinin işlemcisini koyarsan satmaz tabi.
iş telefonu tamam klavyeli olur, güvenli olur ama aynı zamanda hızlı da olmalı.
bb passport ise daha güçlü bir cihaz. Passport'un olumsuz yanı ise tek elle kullanma şansın yok. Klavyesine alışması zor.
Bir de kare ekranlı telefon yapmak çok mantıklı bir karar değil.
Açtığın youtube videolarının üstünde ve altında kocaman boşluklar oluyor.


Hocam diğer firmaların aksine BlackBerry tüketicilerini planlı eskitmeye kurban etmiyor. Sürekli işletim sistemini şişirip donanım canavarı yapan bir firma değil. Kullandığım z30 iphone 6 dan daha hızlı ve stabil bir cihaz. Önemli olan hangi işlemciyi kullandığından çok hakkını ne derece verdiği. Kamyon şoförüne ferrari vermekle formula yarışçısına ferrari vermek bir değil takdir ederseniz. Son 10 yıldır Apple ve Google öncesinde Nokia sürekli yeni modeller sunarlardı/ sunuyorlar. Yaptıkları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Arka kapakta kamera ile led in yerini değiştirip yeni model diye satanlar var...
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beter.böcek 4 yıl
Q10 gibi son efsane modelinden yakin zamanda alicam,hani iphone falan da bir yere kadar adamlarin stabil belli tasarimlari var ve cizgi disina cikmadilar yada cikmak istemediler,bir sekilde yeniden toparlanirlar bence,zaten turkiyeden de cekildiler yakin zamanda
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User Friendly 4 yıl
John Chen not worried about BlackBerry non-believers

crackberry.com/...
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TEKİN 1881 4 yıl
Bunu da dev bir firma alır.
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Guaire 4 yıl
28 milyon dolar kar açıklamışlar. Konu kapanabilir.
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Elsa 4 yıl
Google alsın bunları da
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abdullaharif 4 yıl
güvenliği olsun, bb os 10 işletim sistemi olsun, bence ciddi anlamda çok kaliteli cihazları olsun bb halen ölmedi. Hatta alınacak en kaliteli cihaz ve sistemlerde ilk sırada bence. android uygulamaları da tıkır tıkır çalışıyor. Ama zamanında yapılan hatalar bb yi epey düşürdü. Buna milletin android merakı ve bb cihazların yüksek fiyatı eklenince bb zor günler yaşamaya başladı. mobil pazarın çok büyük kısmı android değilse telefon almam mantığıyla alışveriş yapar. hatta yapılan araştırmaya göre çok büyük bir kısım telefon alınca uygulama bile yüklemiyor.ama google ve apple ın her türlü kişisel bilgimizi saklayarak ve dağıtarak düpedüz bizi pazarladığını çok az kullanıcı biliyor. Hiç değilse blackberry 10 sisteminde uygulama izinlerini kapatarak kısmen de olsa veri güvenliği sağlanır. ayrıca blackberry kişisel verileri 3.şahıs insanlara veya devletlere satmaz. Ancak günümüzde bunlar çok önemli konular olarak sayılmıyor. Yapacak bir şey yok. Ama diğer taraftan blackberry firması hiç telefon yapmasa bile varlığına uygulamalar,lisanslar vb. alanlarda devam ederek yine iyi paralar kazanır. Herkesin kazandığı kendine tabi:)
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Roark 4 yıl
o fiyata süt ineği alırız bb :)
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elektrosenol 4 yıl
Android kullansın diyenler var hala. Nokia Android kullandı ' da ne oldu? Benim gözümde Blackbery ' i Blackberry yapan sağlamlığı ve kullandığı QNX işletim sistemi. Bunun dışında kullandıkları cihazlarda ''kamera ve ekran gibi'' görüntüleme sistemlerine biraz daha önem vermeliler. Markete ' de bir ayar çekmeliler artık. Market uygulama konusunda çok vasat durumda. Android ve İos ' ta ücretsiz olan uygulamalar BB World ' de halen paralı. Balackberry ' nin bunlara dikkat etmesi lazım. Blackberry 10 ile çıkmış Blackberry ve eşdeğer donanıma sahip birçok Android cihazı karşılaştırırsak Blackberry cihazlarının onlardan kat ve kat daha verimli ve stabil çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. 4 senedir Android cihazlar kullanıyorum. Elime envai çeşit Andoid geçti ama Blackberry ' e geçtikten sonra Android ' in ne kadar hamal işi , hantal bir sistem olduğunun gayet farkına vardım. İphone ' a geçenlerde genelde böyle söyler. Ama son kullanıcı için uygulama silsilesi çok önemli. Firmanın Amazon Apps gibi marketlerle anlaşma yapmak yerine kendi mağazasına uygulama kazandıracak developer gruplarıyla anlaşma yapması gerekli bence.
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Fenomenon 4 yıl
F/P cihazı yaparsa piyasada tutunur. Yoksa iş yapmaz.
Mesela ben çok fazla oyun vs oynamıyorum. Amazon app store fazlasıyla yeterli olur. İşletim sistemi hem stabil hem de güvenli. Ama fiyat olarak yüksek. Gerçi Türkiye'ye gelmiyor artık.
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