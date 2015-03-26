BlackBerry son 9 yılın en kötü mali çeyreğini yaşıyor

Yüzde 20 civarındaki payı ile bir dönem akıllı telefon pazarında liderlik kovalayan BlackBerry, pazarın nabzının iyi tutulamaması nedeniyle stratejik hatalar yaptı ve şimdi pazar payı yüzde 1 civarında. Firma eski günlerini mumla ararken daha da karanlık günler önünde olabilir.





Son analizlere göre firmanın yılın ilk çeyreğinde elde edeceği gelirin 790 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Yıl bazında yüzde 20 düşüşe işaret eden bu rakam 2006 yılından bu yana elde edilen en düşük gelir durumunda.





BlackBerry Passport gibi beğenilen bir model çıkarmasına rağmen firma kar marjını artıracak kadar büyük satışlar yapamıyor. Bu da mobil cihaz bölümünün kendini düze çıkaramamasına neden oluyor.





Uzmanlar yılın ikinci çeyreğinde 400 bin BlackBerry Classic satışı ile bir miktar hareketliliğin olacağını düşünüyor. Ancak firmanın donanım satışına devam etmesinin büyük bir risk haline geldiği yorumları yapılıyor. Bu bakımdan firmanın yazılıma yönelerek daha fazla kar getirecek projeler üzerinde çalışması tavsiye ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Analysts-brace-for-BlackBerry-to-post-worst-quarterly-sales-in-9-years_id67616