BlackBerry yıl sonunda 64-bitlik 8 çekirdekli işlemci taşıyan bir telefon ile karşımıza çıkabilir





Tüketici pazarından çekilme kararı aldıktan sonra tam bir U dönüşü ile geri dönen BlackBerry, yeni CEO John Chen ile eski günlerine dönmek için ikinci bir fırsat arıyor. Firmanın daha önce Snapdragon 800 yongasetli akıllı telefonu benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı. Bu kez 8 çekirdekli bir model gündemde.





Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen iddialara göre BlackBerry, Qualcomm'un 64-bitlik 8 çekirdekli yongasetini kullanacak bir akıllı telefon hazırlığında. Kaynak modelin varlığından yüzde 100 emin olduğunu belirtiyor.





Qualcomm'un Snapdragon ailesine yeni eklediği ikinci 64-bit destekli yongaseti olan MSM8994, 2.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdeğe sahip ve Adreno 430 grafik birimi ile birlikte geliyor. MSM8994, önceki versiyonlardan önemli oranlarda performans ve grafik kalitesi artışı sunuyor. Yongaseti LTE ağları için geliştirildi.





BlackBerry'nin yeni modelini Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu sayede 64-bit ekosistemine daha erken giriş yapan BlackBerry, tüketicinin ilgisini yakalamayı başarabilecek.





Ancak Qualcomm'un en erken 2015 yılı başlarında yongasetini piyasaya sürecek olması, iddiaların gerçeğe yakın olma ihtimalini azaltıyor. Zira Snapdragon 805 henüz piyasaya çıkmadı ve Snapdragon 810'un araya uzun zaman koymadan piyasaya çıkışı satışları baltalayabilir.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerrys-64-bit-octa-core-device-may-come-in-September-not-2015_id52607