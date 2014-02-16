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BlackBerry yıl sonunda 64-bitlik 8 çekirdekli işlemci taşıyan bir telefon ile karşımıza çıkabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry yıl sonunda 64-bitlik 8 çekirdekli işlemci taşıyan bir telefon ile karşımıza çıkabilir

Tüketici pazarından çekilme kararı aldıktan sonra tam bir U dönüşü ile geri dönen BlackBerry, yeni CEO John Chen ile eski günlerine dönmek için ikinci bir fırsat arıyor. Firmanın daha önce Snapdragon 800 yongasetli akıllı telefonu benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı. Bu kez 8 çekirdekli bir model gündemde.

Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen iddialara göre BlackBerry, Qualcomm'un 64-bitlik 8 çekirdekli yongasetini kullanacak bir akıllı telefon hazırlığında. Kaynak modelin varlığından yüzde 100 emin olduğunu belirtiyor.

Qualcomm'un Snapdragon ailesine yeni eklediği ikinci 64-bit destekli yongaseti olan MSM8994, 2.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdeğe sahip ve Adreno 430 grafik birimi ile birlikte geliyor. MSM8994, önceki versiyonlardan önemli oranlarda performans ve grafik kalitesi artışı sunuyor. Yongaseti LTE ağları için geliştirildi.

BlackBerry'nin yeni modelini Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu sayede 64-bit ekosistemine daha erken giriş yapan BlackBerry, tüketicinin ilgisini yakalamayı başarabilecek. 

Ancak Qualcomm'un en erken 2015 yılı başlarında yongasetini piyasaya sürecek olması, iddiaların gerçeğe yakın olma ihtimalini azaltıyor. Zira Snapdragon 805 henüz piyasaya çıkmadı ve Snapdragon 810'un araya uzun zaman koymadan piyasaya çıkışı satışları baltalayabilir.  

http://www.phonearena.com/news/BlackBerrys-64-bit-octa-core-device-may-come-in-September-not-2015_id52607 Yorum Yaz
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oktayakgoz 5 yıl en beğenilen
altın vuruş yapacak heralde
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mkyb 5 yıl
2.000 liradan satışa sunacaktır büyük ihtimalle ve elinde patlayacak diğer z10-z30 vs gibi.
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xxxone 5 yıl
Düzgün yazılım olmadıktan sonra neyleyeyim snapdragon 805 810'u ...
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zingfth 5 yıl
#direnblackberry
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dawras 5 yıl
BB10 zaten android uygulamaları çalıştırıyor ki:)
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FuriousLion 5 yıl
Boşa çırpınıyor Blackberry
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Dogu-E 5 yıl
Anlaşılan BB ya herro ya merro diyecek
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Bradley Cooper 5 yıl
E posta okumak için 64 bitlik 8 çekirdekli işlemciye gerek yok ki en dandik androidli teledonla bile yaparız bunu
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DaRKFoRCeS 5 yıl
kurumsal alandan çok bireysel kesimin dikkatini cekmeleri lazım iken hala macera arıyorlar
iflah olacak gibi durmuyor
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mr.babacan 5 yıl
İnsanlara seçmeleri için farklı bir şeyler sunmalılar.Yoksa rakipleri çok büyüdü ve tutuldu. Stabillik,estetik, uzun şarj süresi ve gerçekten uygun fiyatlarla çıkarlarsa bence efsane geri döner yoksa battıkça batar bunlar.
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kymelria 5 yıl
8 çekirdek mi, yok artık lebron.


blackberry bu saatten sonra değil sekiz çekirdek, kuruyemiş dükkanı açsa tutmaz.

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carter 5 yıl
Uygulama olmadıktan sonra ne yapayım 8 çekirdeği? Rehberi açmak için mi kullanacağız?
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kpln04 5 yıl
Lütfen BlackBerry bu piyasadan yok olmamak için hemen androide geç tasarımın farklı yazılımı da modifiye ettin mi belini doğrultursun.Kendini topladıktan sonra istersen kendi yazılımı kullan.Nokia nın yaptığı hataya düşme
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sis651 5 yıl
Sekiz çekirdekli işlemci menülerde dolaşmak için miymiş? Uygulama da olacak mıymış? :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
blackberrynin şu saatten sonra çok uçuk bi model yapması lazım yoksa zor
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haqy 5 yıl
Battı balık yan gider :)
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