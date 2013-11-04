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BlackBerry'de kötü gidişin faturası Heins'e kesildi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry'de kötü gidişin faturası Heins'e kesildi



Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticisi olan Kanadalı BlackBerry veya eski adıyla RIM, işler kötüye gitmeye başlayınca eş kurucuları Lazaridis ve Balsilie'yi CEO'luk görevinden alarak yerine Thorsten Heins'i atamıştı.

Ocak ayı sonunda BlackBerry 10 ile tüketicinin karşısına çıkan Heins, Z10, Q10 ve Z30 gibi modellerle pazarda eski günlerine dönme arayışına girmişti. Ancak mali tablolar bir türlü düzelmedi ve BlackBerry son olarak tüketici pazarından çekilme kararı aldı.

Firmanın Kanadalı Fairfax ile olan 4.7 milyar dolarlık satış anlaşması da iptal olunca Heins'e yol görünmüş oldu. BlackBerry yönetim kurulu bugün aldığı ani bir kararla Thorsten Heins'in görevine son verdi ve yerine geçici olarak John Chen'i atadı.

Chen, Sybase firmasını büyüterek SAP'a satması ile gündeme gelmişti. Dell'in borsadan çekilmesine yardım eden Silver Lake firmasında kıdemli danışman olan Chen, firmaları uçurumdan döndüren adam olarak biliniyor.

Chen, beraberinde 1 milyar dolarlık yatırımı da BlackBerry firmasına getirecek ve en önemlisi akıllı telefon üretiminden çekilme konusunda şimdilik erteleme kararı alındı. Heins ise görevden ayrıldığı için 22 milyon dolar ödeme alacak. 

http://www.phonearena.com/news/New-CEO-Chen-BlackBerry-to-continue-making-phones_id49039 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 5 yıl en beğenilen
Keşke benide böyle "kovsalar"
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Zuko 5 yıl
BB10 çok iyiydi bence, değerini bilmediler. Çıkardıkları tablet de çok güzeldi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
herkes paraya odaklanmış ama büyük firmalarda ceoluk yapanlar için bu paralar tazminatlar normal mancini bile City den kovulunca 32 milyon pound aldı
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fthkn 5 yıl
Kovulan adamın aldığı paraya bakın. siz de burda teknoloji ne olacak diye kuru kuru tartışın apple android savaşı yapın bakalım.adamlar dünyayı sömürüyor. tüketici olan biz parazitler de ağzı açık sadece bakıyoruz.
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kpln04 5 yıl
bu da mı çekik gözlü be
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Zuko 5 yıl
BB10 çok iyiydi bence, değerini bilmediler. Çıkardıkları tablet de çok güzeldi.
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JoeyBane 5 yıl
Adamın suratından pişmanlık akıyor...
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dere.beyi 5 yıl
abd şirketlerinden kovulanlar en zenginler listesine girme hakkı kazanıyor

aklıma kemal sunalın kovirmisin ağam repliği geldi ya la
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Keşke benide böyle "kovsalar"
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giogo 5 yıl
Blackberry`i artık âlası gelse kurtaramaz.
Geçmiş dönemde popülerken sırf bbm için blackberry alan arkadaşlarımı hatılıyorum.Ama onuda başka platformlara sunarak kendi bacağına bir kurşun daha armağan etmiş oldu.
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jumuu 5 yıl
Maşallah 22 milyon tazminat
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