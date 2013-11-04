BlackBerry'de kötü gidişin faturası Heins'e kesildi













Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticisi olan Kanadalı BlackBerry veya eski adıyla RIM, işler kötüye gitmeye başlayınca eş kurucuları Lazaridis ve Balsilie'yi CEO'luk görevinden alarak yerine Thorsten Heins'i atamıştı.





Ocak ayı sonunda BlackBerry 10 ile tüketicinin karşısına çıkan Heins, Z10, Q10 ve Z30 gibi modellerle pazarda eski günlerine dönme arayışına girmişti. Ancak mali tablolar bir türlü düzelmedi ve BlackBerry son olarak tüketici pazarından çekilme kararı aldı.





Firmanın Kanadalı Fairfax ile olan 4.7 milyar dolarlık satış anlaşması da iptal olunca Heins'e yol görünmüş oldu. BlackBerry yönetim kurulu bugün aldığı ani bir kararla Thorsten Heins'in görevine son verdi ve yerine geçici olarak John Chen'i atadı.





Chen, Sybase firmasını büyüterek SAP'a satması ile gündeme gelmişti. Dell'in borsadan çekilmesine yardım eden Silver Lake firmasında kıdemli danışman olan Chen, firmaları uçurumdan döndüren adam olarak biliniyor.





Chen, beraberinde 1 milyar dolarlık yatırımı da BlackBerry firmasına getirecek ve en önemlisi akıllı telefon üretiminden çekilme konusunda şimdilik erteleme kararı alındı. Heins ise görevden ayrıldığı için 22 milyon dolar ödeme alacak.

http://www.phonearena.com/news/New-CEO-Chen-BlackBerry-to-continue-making-phones_id49039