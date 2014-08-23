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BlackBerry'den donanımıyla iddialı amiral gemi telefon: İşte Passport'un tüm detayları

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BlackBerry'den donanımıyla iddialı amiral gemi telefon: İşte Passport'un tüm detayları
Uzun süredir sessizlik içerisinde olan BlackBerry, Passport adını verdiği yeni akıllı telefon modeliyle Eylül ayında gündem yaratmayı planlıyor. Bir süredir çeşitli detayları konuşulmakta olan telefon, iPhone 6 ve Galaxy Note 4 ile aynı zaman diliminde anons ediliyor olacak. Kötü gidişe dur demek isteyen BlackBerry, yeni modelinde olabildiğince fazla yeni özelliğe yer vermek istemiş. Gelin şimdi hep birlikte telefonu yakından tanıyalım.
BlackBerry Passport'un en büyük özelliği 1:1 görüntü oranına sahip olan kutu formundaki ekranı. Gorilla Glass 3 teknolojisiyle çizilmeye karşı güvence altına alınan telefon, 4.5-inç ekranda sunduğu 1440 x 1440 piksel çözünürlük ile dikkat çekiyor. LCD yapısında olan ve doğası gereği RGB piksel düzeniyle gelen ekranda hücre için dokunmatik panel bulunuyor. Ekranından ötürü fiziksel anlamda büyük bir kasaya sahip olan BlackBerry Passport'un ağırlığı ise yaklaşık 195gr. Yani Lumia 920 gibi örnekleri bir terafa bırakırsak eğer, günümüzün 6-inç boyutunda ekrana sahip akıllı telefonlarıyla benzer ağırlıkta olacak diyebiliriz.
Passport aynı zamanda BlackBerry'nin şu ana kadar yaptığı en güçlü telefon olma özelliğinde. Hatta bünyesinde barındırdığı teknik detaylar ile akıllı telefon dünyasının en iddialı modellerinden biri olacak diyebiliriz. 2.2GHz hızında çalışan 8974-AA kodlu Snapdragon 800 işlemcisinden ve 450MHz hızında Adreno 330 grafik biriminden gücünü alan Passport, 800MHz hızında görev yapan 3GB LPDDR3 RAM ile bizleri selamlıyor olacak. Özellikle 3GB RAM kapasitesinin günümüzde sadece belli cihazlarda (Galaxy Note 3 ve Xperia Z2 gibi) olması, bu açıdan BlackBerry Passport'un kurumsal taraftaki varlığını da güçlendirebilir.
32GB dahili depolama kapasitesine sahip olan ancak kullanıcılara microSD slotu üzerinden 64GB'a kadar hafıza kartı takma olanağı da sunan telefon, pil ve kamera tarafında da son derece iddialı. Henüz resmi olmasa da ortaya çıkan teknik özellik bilgilerine göre BlackBerry Passport, 3450mAh kapasiteli pilden güç alacak. Çin menşeili çeşitli telefonları bir kenara bırakırsak eğer, uluslararası üreticilerin pazara sunduğu cihazlar arasında Passport, pili en büyük modellerden biri olacak. Kamera tarafına geçtiğimizde ise 13MP çözünürlüğündeki modül bizleri karşılıyor. 5 elementli f/2.0 lens ile donatılan kameranın sürprizi ise OIS yani optik görüntü sabitleme özelliğiyle donatılmış olması. 5x dijital yakınlaştırma yapabilen kameraya, gece çekimleri için LED flaş eşlik ediyor. Ön kamera ise 2MP çözünürlüğünde ve sabit fokuslu. Görüntü ve video kaydı için stabilizasyon yapabilen kamera, 3x dijital yakınlaştırma ve 720p video kaydı gerçekleştirebiliyor. 
BlackBerry Passport, 10 noktalı dokunmatik ekranına ek olarak fiziksel klavye ile geliyor. Klavyenin özelliği ile dokunmatik bir yüzeye sahip olması. Yani tuşlar üzerinden parmaklarınızı örneğin yukarı aşağı doğru kaydırarak internet tarayıcısını yönlendirebilir veya dokunmatik kontrolu ile fiziksel tuşlar üzerinden sanal klavyeyi daha iyi yönetebilirsiniz. BlackBerry'nin çok ciddi yatırım yaptığı Passport modeli, ProReceiver ve ProVoice gibi teknolojilere de sahip. 4 adet mikrofon ile donatılan telefon, ileri seviye akustik işlem motoru ile ortam gürültü seviyesini analiz ederek, sesli görüşme esnasında dinamik ayarlamalar ile konuşma sesini daha anlaşılır kılıyor.
BlackBerry'nin en güncel işletim sistemiyle gelecek olan Passport, aynı zamanda Amazon'un uygulama havuzuna da erişerek Android temelli yazılımları kullanabilecek. Bu anlaşma sayesinde, yazılım ekosistemi tarafındaki eksikliğin de büyük oranda giderilmesi amaçlanıyor. Eylül ayında lanse edilecek BlackBerry Passport'un hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise henüz bilinmiyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
Branşım elektrik ve hobi olarak elektronik ile uğraşıyorum. Yani teknoloji ile yakından ilgileniyorum. 7 yıldır BB Bold 9000 kullanıyorum. Beni hiç utandırmadı, aksesuar telefonları yanında bence telefonun kralı. Yeni kasa siparişi verdim daha uzun yıllar kullanmayı düşünüyorum.
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CiGaHaGi 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Branşım elektrik ve hobi olarak elektronik ile uğraşıyorum. Yani teknoloji ile yakından ilgileniyorum. 7 yıldır BB Bold 9000 kullanıyorum. Beni hiç utandırmadı, aksesuar telefonları yanında bence telefonun kralı. Yeni kasa siparişi verdim daha uzun yıllar kullanmayı düşünüyorum.

O değilde konuyu hortlatmışsın
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farego 4 yıl
Bu cihaza bu para hayatta verilmez.
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307kd 5 yıl
Almanyada 599€ dan ön siparişe açılmış
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erciyesliahmo 5 yıl
Ne ce konusuyorsunuz oglim türkçeye kıran mı gırdı
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cartographer 5 yıl
24 Eylül'de tanıtılacakmış, heralde Ekim ayının başında piyasaya çıkar.
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texas17 5 yıl
Tasarım olarak benim aradığım bir telefon diyebilirim. Yazılıma bağlı her sey.
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Ans Destroyer 5 yıl
Çok güzel ya
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xmasx 5 yıl
Beyaz rengide çıkıyormuş.
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JessieJ 5 yıl xmasx
ozzy_carpe

Beyaz rengide çıkıyormuş.
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Bu hesap makinası daha küçük...

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Doyle Blackwell 5 yıl
Fiyati uygun olmasi halinde tercih edilebilir bir model olmus. Internete gezinmek ve uzun uzun yazi okumak icin 16:9 ekrana gore cok daha kullanisli olmus. Ayrica klavyenin hem fiziksel temasta hemde dokunmatik bir sekilde kullanilmasi da cok islevsel olmus. Bataryasini ve donanimini konusmaya gerek yok. Fevkalade olmus. Dedigim gibi burda en onemli kistas cihazin fiyati.
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aliik 5 yıl
Incelemesi yapilmis, klavyesine hayran kaldim
m.youtube.com/...

m.youtube.com/...

m.youtube.com/...
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su_şişesi 5 yıl
Kutu
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