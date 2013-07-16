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BlackBerry'nin en güçlü telefonu olan A10 detaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BlackBerry'nin en güçlü telefonu olan A10 detaylandı
BlackBerry'nin şu ana kadar yaptığı en büyük ve en güçlü telefon olan A10 modeli için teknik özellik bilgileri de sızdırıldı. Aristo kod adıyla geliştirilen telefon, tasarım olarak Z10 modelinden izler taşırken, donanım olarak günümüzün yüksek performans sınıfındaki cihazların bir kısmı ile rekabet edebilecek bileşenleri bünyesinde barındırıyor.
5-inç büyüklüğünde ve 1280x720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Qualcomm'un 1.7GHZ hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8960 işlemcisinden güç alıyor. Adreno 305 ya da türevi grafik birimi ile gelecek olan akıllı telefon, 2GB RAM ile güçlendirilirken, 16GB'lık dahili depolama birimine 64GB'a kadar microSD kart desteği eşlik edecek. Arka kısmında 8MP, ön kısmında ise 2MP olmak üzere çift kamera ile donatılan BlackBerry A10'nun en güçlü olduğu yanlardan bir diğeri ise pil. Sızdırılan teknik özellik dökümanına göre cihaz üzerinde 2800mAh kapasiteli pil olacak. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından aynı ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S4'ün 2600mAh kapasiteli pil ile geldiğini belirtmiş olalım. 
Diğer özellikleri arasında ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü, akselometre, jireskop, manyetomere, altimetre, NFC ve DLNA gibi detaylara yer verilen telefon, işletim sistemi tarafında ise BlackBerry tarafından henüz pazara sürülmeyen 10.2 sürüm numaralı işletim sistemini kullanacak gibi görünüyor ki bu sürümde modern teknolojilere ve sosyal medya entegrasyonuyna yönelik çeşitli güncelleme ve performans geliştirmeleri olduğu ifade ediliyor. Şu anda BlackBerry ve bazı yakın iş ortakları tarafından test edildiği düşünülen A10 akıllı telefonun, ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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Guest-BA761BEEF 6 yıl en beğenilen
Cihazın özellikleri ve pili iyi. Fakat bu saatten sonra, stabilite de olsa BB almam. Pazarda alternatifler çoğaldı.
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brshr 6 yıl
Aynı paraya stabiliteyi yakalamış android telefon almak daha mantıklı.
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o bir ARABA sever 6 yıl
morpheus_1905

vay be bb nin en güçlü teline bak şimdi buna 2500 lira isterler

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rawski 6 yıl
BENC E FIYATLARIIN UCUZLATIRSA VE TANITIMIMINN IYI YAPARSA IYI SATAR BLACKBERRY
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OverClocK1ng 6 yıl
Şirket olarak Rim i beğeniyorum. Umarım daha iyi cihazlar da çıkartırlar.
#direnblackberry
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ZeroKinTR 6 yıl
artık blackberry pazarı kaybetti tutmaz bundan sonra [>:]
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okan_cehapelioglu 6 yıl
vay be bb nin en güçlü teline bak şimdi buna 2500 lira isterler
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tamtamam 6 yıl
z10 pilide kağıt üstünde yeterli duruyor idi.ancak kullanımda sürünüyoruz.günü bitiremiyorum,sinir basıyor.abartmıyorum harita uygulaması açık 2 saat tam şarj yetmiyor.gideceğin yer 2 saatlik mesafede ise gidersin yoksa bb yanında yok gibi.
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HumbiGumbi 6 yıl
oktayakgoz
Adreno 305 neymiş ya. Donanım hastası değilim fakat lumia 520 de kullanılan grafik birimi garip değil mi

BB de her şey normal :)
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Metabolism 6 yıl
yıl olmuş 2013 blackberi mi kalmış
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TeamAnimus 6 yıl
BB 5-inç modasını biraz yanlış anlamış.
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Moribito 6 yıl
4,999 TL
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Bay Zebani 6 yıl
Bb gerçekten çok arka plana düştü şu aralar.
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oktayakgoz 6 yıl
Adreno 305 neymiş ya. Donanım hastası değilim fakat lumia 520 de kullanılan grafik birimi garip değil mi
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etlik 6 yıl
Nedense şu BB bir türlü ısınamadım özelliklede işletim sistemine.
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Guest-BA761BEEF 6 yıl en beğenilen
Cihazın özellikleri ve pili iyi. Fakat bu saatten sonra, stabilite de olsa BB almam. Pazarda alternatifler çoğaldı.
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