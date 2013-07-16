BlackBerry'nin en güçlü telefonu olan A10 detaylandı

BlackBerry'nin şu ana kadar yaptığı en büyük ve en güçlü telefon olan A10 modeli için teknik özellik bilgileri de sızdırıldı. Aristo kod adıyla geliştirilen telefon, tasarım olarak Z10 modelinden izler taşırken, donanım olarak günümüzün yüksek performans sınıfındaki cihazların bir kısmı ile rekabet edebilecek bileşenleri bünyesinde barındırıyor.

5-inç büyüklüğünde ve 1280x720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Qualcomm'un 1.7GHZ hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8960 işlemcisinden güç alıyor. Adreno 305 ya da türevi grafik birimi ile gelecek olan akıllı telefon, 2GB RAM ile güçlendirilirken, 16GB'lık dahili depolama birimine 64GB'a kadar microSD kart desteği eşlik edecek. Arka kısmında 8MP, ön kısmında ise 2MP olmak üzere çift kamera ile donatılan BlackBerry A10'nun en güçlü olduğu yanlardan bir diğeri ise pil. Sızdırılan teknik özellik dökümanına göre cihaz üzerinde 2800mAh kapasiteli pil olacak. Ufak bir karşılaştırma yapmak açısından aynı ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S4'ün 2600mAh kapasiteli pil ile geldiğini belirtmiş olalım.

Diğer özellikleri arasında ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü, akselometre, jireskop, manyetomere, altimetre, NFC ve DLNA gibi detaylara yer verilen telefon, işletim sistemi tarafında ise BlackBerry tarafından henüz pazara sürülmeyen 10.2 sürüm numaralı işletim sistemini kullanacak gibi görünüyor ki bu sürümde modern teknolojilere ve sosyal medya entegrasyonuyna yönelik çeşitli güncelleme ve performans geliştirmeleri olduğu ifade ediliyor. Şu anda BlackBerry ve bazı yakın iş ortakları tarafından test edildiği düşünülen A10 akıllı telefonun, ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı ise henüz bilinmiyor.