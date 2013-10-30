BlackBerry'nin yeni talibi Facebook mu ?

Fairfax Financial tarafından 4,7 milyar dolarlık teklifi sonrasında şirket satışı fikrini daha ciddi şekilde masaya yatıran BlackBerry'ye Lenovo'dan sonra teknoloji dünyasının vazgeçilmez ismi haline gelen Facebook'da mı talip oldu ?

İş dünyasının önde gelen yayın organlarından The Wall Street Journal'ın konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre BlackBerry yetkilileri, Facebook yetkilileri ile potansiyel bir satın alımı masaya yatırmak için Kaliforniya'da gizli bir toplantı yaptı. Kaynaklar, Facebook'un daha önceki zamanlarda cihaz üreticisi olma fikrine sıcak bakmamasını birçok defa dillendirmesine rağmen Blackberry ile niçin ilgilendiği konusuyla ilgili herhangi bir yorum yapmazken; her iki şirketin basın sözcüleri de WSJ'ın bu haberine yorum yapmayı reddetti.

Şu an 2,6 milyar dolar likiditesi yüksek varlığı bulunan Blackberry, yakın zamanda Fairfax Financial'dan 4,7 milyar dolarlık satın alım teklifi aldığını duyurarak şirketin eski günlerine dönmesi için satış fikrini masaya yatırmıştı.

http://online.wsj.com/news/article_email/SB10001424052702304655104579165781081533064-lMyQjAxMTAzMDIwOTEyNDkyWj