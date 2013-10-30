BlackBerry'nin yeni talibi Facebook mu ?

Fairfax Financial tarafından 4,7 milyar dolarlık teklifi sonrasında şirket satışı fikrini daha ciddi şekilde masaya yatıran BlackBerry'ye Lenovo'dan sonra teknoloji dünyasının vazgeçilmez ismi haline gelen Facebook'da mı talip oldu ?
İş dünyasının önde gelen yayın organlarından The Wall Street Journal'ın konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre BlackBerry yetkilileri, Facebook yetkilileri ile potansiyel bir satın alımı masaya yatırmak için Kaliforniya'da gizli bir toplantı yaptı. Kaynaklar, Facebook'un daha önceki zamanlarda cihaz üreticisi olma fikrine sıcak bakmamasını birçok defa dillendirmesine rağmen Blackberry ile niçin ilgilendiği konusuyla ilgili herhangi bir yorum yapmazken; her iki şirketin basın sözcüleri de WSJ'ın bu haberine yorum yapmayı reddetti.
Şu an 2,6 milyar dolar likiditesi yüksek varlığı bulunan Blackberry, yakın zamanda Fairfax Financial'dan 4,7 milyar dolarlık satın alım teklifi aldığını duyurarak şirketin eski günlerine dönmesi için satış fikrini masaya yatırmıştı.
http://online.wsj.com/news/article_email/SB10001424052702304655104579165781081533064-lMyQjAxMTAzMDIwOTEyNDkyWj Yorum Yaz Paylaş Tweetle
facebook'un kaderi aslında apple ve google'ın elinde, mobil cihazlarda reklam olayını çözmeden önce facebook hisseleri diplerde geziyordu. facebook bu riski minimize etmek için köklü bir şirket olan blackberry'e yatırım yapıp, bb10 işletim sistemi ile birlikte pek üzerinde durmadan sadece birkaç ekstra özellik ile şirketi yeniden kurtarabilir, win-win olur.