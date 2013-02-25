Blackberry 10'a özel Whatsapp uygulaması Mart 2013'de geliyor

Blackberry’nin bir sure once tanıttığı ve Z10’la birlikte teknoloji severlerin kullanımına sunduğu yeni işletim sistemi Blackberry 10, sonunda Whatsapp’e kavuşuyor.

Geçtiğimiz aralık ayında “şimdilik BB10 için Whatsapp’i çıkartmayacağız.” Açıklamasında bulunan yetkililer birçok kullanıcıda şaşkınlık yaratmıştı. BB10 için bekle-gör prensibini benimseyen Whatsapp, şaşkınlık yaratan bu açıklamalarının üzerinden çok geçmeden BB10 kullanıcılarını rahatlatan haberi verdi.

Whatsapp’in yöneticilerinden Neeraj Arora, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda Blackberry 10’a özel Whatsapp uygulamasının yolda olduğunu ve bir aksilik olmaz ise mart ayı içerisinde yayınlayanacağını duyurdu.

Temelde Blackberry içerisinde yer alan Blackberry Messenger ile benzer şekilde anlık iletişime imkan sunan Whatsapp, BBM’den farklı olarak, platformlar arası çalışabilmesiyle öne çıkıyor.

https://twitter.com/neerajarora