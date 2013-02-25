Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blackberry 10'a özel Whatsapp uygulaması Mart 2013'de geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
703
1
8
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Blackberry 10'a özel Whatsapp uygulaması Mart 2013'de geliyor

Blackberry’nin bir sure once tanıttığı ve Z10’la birlikte teknoloji severlerin kullanımına sunduğu yeni işletim sistemi Blackberry 10, sonunda Whatsapp’e kavuşuyor.

Geçtiğimiz aralık ayında “şimdilik BB10 için Whatsapp’i çıkartmayacağız.” Açıklamasında bulunan yetkililer birçok kullanıcıda şaşkınlık yaratmıştı. BB10 için bekle-gör prensibini benimseyen Whatsapp, şaşkınlık yaratan bu açıklamalarının üzerinden çok geçmeden BB10 kullanıcılarını rahatlatan haberi verdi.

Whatsapp’in yöneticilerinden Neeraj Arora, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda Blackberry 10’a özel Whatsapp uygulamasının yolda olduğunu ve bir aksilik olmaz ise mart ayı içerisinde yayınlayanacağını duyurdu.

Temelde Blackberry içerisinde yer alan Blackberry Messenger ile benzer şekilde anlık iletişime imkan sunan Whatsapp, BBM’den farklı olarak, platformlar arası çalışabilmesiyle öne çıkıyor.

Blackberry 10'a özel Whatsapp uygulaması Mart 2013'de geliyor

https://twitter.com/neerajarora Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Erasmus78 6 yıl en beğenilen
O 1890 TL lik fiyatı ile cihazını da, Whatsup'ını da alsın bi tarafına... Neyse. Gerildim yine.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet izmirli 6 yıl
BarGoS
Ben bu konu için whatsapp a mail attım 1 hafta önce.Gelen cevap aynen bu ;Hi,Thanks for your message.We are working on a native BlackBerry 10 client and will have more news to share soon.If you have any other questions or concerns, please feel free to contact us. We would be happy to help!WhatsApp Support TeamGoogle Translate ;Merhaba,Mesajınız için teşekkür ederiz.Biz yerli bir BlackBerry 10 istemci üzerinde çalışıyoruz ve yakında paylaşmak için daha fazla haber olacak.Başka bir sorunuz veya endişeniz varsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin. Biz yardım etmek için mutlu olurdu!WhatsApp Destek Ekibi

mutlu olmak biz :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
BarGoS
Ben bu konu için whatsapp a mail attım 1 hafta önce.Gelen cevap aynen bu ;Hi,Thanks for your message.We are working on a native BlackBerry 10 client and will have more news to share soon.If you have any other questions or concerns, please feel free to contact us. We would be happy to help!WhatsApp Support TeamGoogle Translate ;Merhaba,Mesajınız için teşekkür ederiz.Biz yerli bir BlackBerry 10 istemci üzerinde çalışıyoruz ve yakında paylaşmak için daha fazla haber olacak.Başka bir sorunuz veya endişeniz varsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin. Biz yardım etmek için mutlu olurdu!WhatsApp Destek Ekibi

are you kola ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-)KraL(- 6 yıl
paylaşım için tşk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 6 yıl en beğenilen
O 1890 TL lik fiyatı ile cihazını da, Whatsup'ını da alsın bi tarafına... Neyse. Gerildim yine.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
What a Goal 6 yıl
Bu telefonu alan ne icin aliyo whatsappi bbmi icin o halde bu neyin kafasi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 6 yıl
Ben bu konu için whatsapp a mail attım 1 hafta önce.Gelen cevap aynen bu ;
Hi,
Thanks for your message.
We are working on a native BlackBerry 10 client and will have more news to share soon.
If you have any other questions or concerns, please feel free to contact us. We would be happy to help!
WhatsApp Support Team
Google Translate ;
Merhaba,
Mesajınız için teşekkür ederiz.
Biz yerli bir BlackBerry 10 istemci üzerinde çalışıyoruz ve yakında paylaşmak için daha fazla haber olacak.
Başka bir sorunuz veya endişeniz varsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin. Biz yardım etmek için mutlu olurdu!
WhatsApp Destek Ekibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim