Blackberry 10'a özel Whatsapp uygulaması Mart 2013'de geliyor

Blackberry’nin bir sure once tanıttığı ve Z10’la birlikte teknoloji severlerin kullanımına sunduğu yeni işletim sistemi Blackberry 10, sonunda Whatsapp’e kavuşuyor.
Geçtiğimiz aralık ayında “şimdilik BB10 için Whatsapp’i çıkartmayacağız.” Açıklamasında bulunan yetkililer birçok kullanıcıda şaşkınlık yaratmıştı. BB10 için bekle-gör prensibini benimseyen Whatsapp, şaşkınlık yaratan bu açıklamalarının üzerinden çok geçmeden BB10 kullanıcılarını rahatlatan haberi verdi.
Whatsapp’in yöneticilerinden Neeraj Arora, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda Blackberry 10’a özel Whatsapp uygulamasının yolda olduğunu ve bir aksilik olmaz ise mart ayı içerisinde yayınlayanacağını duyurdu.
Temelde Blackberry içerisinde yer alan Blackberry Messenger ile benzer şekilde anlık iletişime imkan sunan Whatsapp, BBM’den farklı olarak, platformlar arası çalışabilmesiyle öne çıkıyor.
https://twitter.com/neerajarora Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mutlu olmak biz :)))
are you kola ?
Hi,
Thanks for your message.
We are working on a native BlackBerry 10 client and will have more news to share soon.
If you have any other questions or concerns, please feel free to contact us. We would be happy to help!
WhatsApp Support Team
Google Translate ;
Merhaba,
Mesajınız için teşekkür ederiz.
Biz yerli bir BlackBerry 10 istemci üzerinde çalışıyoruz ve yakında paylaşmak için daha fazla haber olacak.
Başka bir sorunuz veya endişeniz varsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin. Biz yardım etmek için mutlu olurdu!
WhatsApp Destek Ekibi