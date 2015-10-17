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Blackberry Priv'in ilk reklamı yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,5b
1
31
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Blackberry Priv'in ilk reklamı yayınlandı
 
Android ekosistemine geçerek geri dönüş yapmaya hazırlanan BlackBerry tasarımıyla dikkat çeken Priv akıllı telefonunu ilk reklamını yayınladı. Hafif kavisli kenarlara ve fiziksel QWERTY klavyeye sahip BlackBerry Priv geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su tarafından ilginç bir şekilde tanıtılmış, ancak teknik bilgileri paylaşılmamıştı.
Sonrasında ise bir şekilde temin etmeyi başardığı modelin teknik özelliklerini açıklamıştı. Kaynağa göre Priv, 5.4" QHD çözünürlükte dokunmatik ekran, Snapdragon 808 çipset, 18 MP arka kamera ve 3410 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca BlackBerry'ni fiziksel klavye dışındaki bir diğer sembolü güvenlik de unutulmamış. Akıllı telefon kendine özel bazı güvenlik yazılımları ile birlikte piyasaya çıkacak.

Fiyat ve çıkış tarihi hakkında hala net bilgiler paylaşılmadı. Ancak ilk reklam yayınlandığına göre akıllı telefonun çok kısa bir süre içinde raflarda olacağını söyleyebiliriz.

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Aslanhan. 4 yıl en beğenilen Das Boot
Lincolnn

Ruh dinlendirici müzik eşliğinde, fiziksel klavyede yazarken, ekranın bir köşesine dokunmak gerektiğinde eli 10 cm ileri götürmek neşeli gelebilir. Lakin pratikte pek hoş olacağını düşünmüyorum. Note 3'ü normalde iki el ile kullanıyorum. Yürürken, ayaktayken vs pek hoşlanmasamda tek el ile bir şekilde fazla kasmadan kullanabiliyorum. Fakat bu telefonu tek el ile fiziksel klavyesini kullanmak isteyen sıkıntı yaşayacaktır.


Zaten tek elle fiziksel klavye kulanmak zorunda kalmayın diye dokunmatik ekranda koymuşlar sayın hocam. Telefon hali hazırda bir çok android telefondan daha şık görünüyor ve teknik özellikleri de hiç fena değil.
LincolnnRuh dinlendirici müzik eşliğinde, fiziksel klavyede yazarken, ekranın bir köşesine dokunmak gerektiğinde eli 10 cm ileri götürme...
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ardarda45 4 yıl
Tasarım hoş gözüktü gözüme :)
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hidrojennn 4 yıl
cihaz güzel. bana fiziksel klavye artık mantıklı gelmiyor. Türçe, almanca, fransızca özel harfler var. klavye yerine cihazı inceltselmiş daha da güzel olurmuş. blackberry de androidli telefon yaptığına göre birkaç sene sonra apple da yapar. :P
cihaz güzel. bana fiziksel klavye artık mantıklı gelmiyor. Türçe, almanca, fransızca özel harfler var. klavye yerine cihazı inceltselmiş daha da güzel olurmuş. ...
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Curb 4 yıl
Ben beğendim telefonu
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senersongur 4 yıl
Umarım yakında Apple da Android sistemli bir telefon çıkarır.
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er1710 4 yıl
biz de isterdik blackberry kendi sistemiyle eski günlerine dönsün ama olmuyor işte..

gene blackberry tasarımı ve kalitesi sonuçta ,bence çok iyi oldu ve çok iyi ve güzel bir telefon yılın telefonu ödülünü hakediyor..
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Nu.D.38 4 yıl
Dandroid de güvenlik ne arar la.
Ama tasarımı güzel olmuş.Çoğu kişide kızaklı telefon özlemi var diye düşünüyorum.
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ø 4 yıl
Geri dönüş başarılı olması için fiyatların güzel olması lazım. Yine uçuşa geçerse hepten batar.
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yoksulseytan22 4 yıl
Adamlar zaten telefonlarına dokunmatik klavye koysalar bütün karizmaları giderdi.
Blackberry demek fiziksel tuşlu klavye demek.
Büyük anten ile gelirse alırım, Nostalji yapacaksanız snake oyunuda koyun.
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mcrew 4 yıl
mesajlaşırken tüm ekranı aktif olarak kullanmak güzel bir deneyim.

ekranın yarsını klavye kaplamıyor

ama tuşa basmaktansa dokunmak daha az yorucu bence

bence bir model daha çıkarıp kızakta dokunmatik klavye olabilir

dokunmatik sevenler dokunmatik, manual tuşlu sevenler manual
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ardarda45 4 yıl
Tasarım hoş gözüktü gözüme :)
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Chiehsheshuai 4 yıl
Artık bir modası kalmadı gibi.
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JessieJ 4 yıl
Motorola Milestonedan ne farkı var ? O enine kızaklıydı bu boyuna...
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kadirirdem 4 yıl
Bence güzel olmus ama kaba daha ince olsa güzel olurmuş...
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yavuzuslu 4 yıl
cidden çok şık ve değişik
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