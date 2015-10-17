Blackberry Priv'in ilk reklamı yayınlandı

Android ekosistemine geçerek geri dönüş yapmaya hazırlanan BlackBerry tasarımıyla dikkat çeken Priv akıllı telefonunu ilk reklamını yayınladı. Hafif kavisli kenarlara ve fiziksel QWERTY klavyeye sahip BlackBerry Priv geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su tarafından ilginç bir şekilde tanıtılmış, ancak teknik bilgileri paylaşılmamıştı.
Sonrasında ise bir şekilde temin etmeyi başardığı modelin teknik özelliklerini açıklamıştı. Kaynağa göre Priv, 5.4" QHD çözünürlükte dokunmatik ekran, Snapdragon 808 çipset, 18 MP arka kamera ve 3410 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca BlackBerry'ni fiziksel klavye dışındaki bir diğer sembolü güvenlik de unutulmamış. Akıllı telefon kendine özel bazı güvenlik yazılımları ile birlikte piyasaya çıkacak.
Fiyat ve çıkış tarihi hakkında hala net bilgiler paylaşılmadı. Ancak ilk reklam yayınlandığına göre akıllı telefonun çok kısa bir süre içinde raflarda olacağını söyleyebiliriz.
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Zaten tek elle fiziksel klavye kulanmak zorunda kalmayın diye dokunmatik ekranda koymuşlar sayın hocam. Telefon hali hazırda bir çok android telefondan daha şık görünüyor ve teknik özellikleri de hiç fena değil.