Blackberry Priv'in ilk reklamı yayınlandı

Fiyat ve çıkış tarihi hakkında hala net bilgiler paylaşılmadı. Ancak ilk reklam yayınlandığına göre akıllı telefonun çok kısa bir süre içinde raflarda olacağını söyleyebiliriz.

Sonrasında ise bir şekilde temin etmeyi başardığı modelin teknik özelliklerini açıklamıştı. Kaynağa göre Priv, 5.4" QHD çözünürlükte dokunmatik ekran, Snapdragon 808 çipset, 18 MP arka kamera ve 3410 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca BlackBerry'ni fiziksel klavye dışındaki bir diğer sembolü güvenlik de unutulmamış. Akıllı telefon kendine özel bazı güvenlik yazılımları ile birlikte piyasaya çıkacak.