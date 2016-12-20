Blackberry otomotik pilotlu araçlar için çalışacak

Sürücüsüz araçlar tasarlamaktan ziyade bu araçların kullandığı teknolojinin araştırılması ve ilerleyen dönemlerde daha gelişmiş bir teknolojiyi oluşturmak amacıyla kurulan Otonom Araç İnovasyon Merkezi(AVIC)'nde; Blackberry mühendisleri Waterloo, Renesas ve PolySync Üniversitesi'nin alanında uzman araştırmacılarıyla beraber çalışacak. Kanada'nın Ottawa eyaletinde faliyet gösterecek olan merkezin açılış dün şirket yetkileri ve Kanada hükümetinden pek çok önemli ismin katıldığı törenle gerçekleşti.

Araştırma merkezinin kurulması için finansal bir katkı sağlamasa da Kanada hükümeti de bu olaydan oldukça memnun gözüküyor. Dün yapılan açılışta konuşan Başbakan Justin Tredau, AVIC'in hem yeni iş olanakları yaratarak hem de Kanada'nın otomatik pilotlu araç teknolojisinde küresel bir oyuncu haline gelmesini sağlayarak ülke için çok önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Apple'a rakip

Blackberry için pek parlak olmayan akıllı telefon geçmişini temizlemek ve General Motors, Tesla gibi şirketlerin bile hala yolun çok başında olduğu bu sektörde ben de varım diyebilmesi için her şey hazır gibi görünüyor. Tek sıkıntı ise Blackberry'nin o bölgede faliyet gösteren tek araştırma merkezi olmaması. Ottowa'da sürücüsüz araç yazılımları için bir merkezi olan Apple şimdiden Blackberry'nin bazı çalışanlarını, eski genel müdür Dan Dodge da dahil olmak üzere bünyesine katmış durumda.

Görünen o ki sektörde hızlı bir gelişim göstermek isteyen Blackberry'nin rakipleri karşısında şansı olması için ilk olarak çalışanlarını diğer firmaların tekliflerine karşı elde tutması gerekiyor. Eğer Blackberry için işler yolunda giderse önümüzdeki yıl Kanada yollarında test sürüşü için Blackberry teknolojisini kullanan araçları görebiliriz.

https://www.engadget.com/2016/12/19/blackberry-self-driving-car-research-hub/