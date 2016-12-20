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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blackberry otomotik pilotlu araçlar için çalışacak

Akıllı telefon dünyasında rakiplerinin gerisinde kalan ve yarıştan kopan Blackberry otomatik pilotlu araç teknolojisini araştırmak ve bu alanda pay edinmek için bir araştırma merkezi kurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Sürücüsüz araçlar tasarlamaktan ziyade bu araçların kullandığı teknolojinin araştırılması ve ilerleyen dönemlerde daha gelişmiş bir teknolojiyi oluşturmak amacıyla kurulan Otonom Araç İnovasyon Merkezi(AVIC)'nde; Blackberry mühendisleri Waterloo, Renesas ve PolySync Üniversitesi'nin alanında uzman araştırmacılarıyla beraber çalışacak. Kanada'nın Ottawa eyaletinde faliyet gösterecek olan merkezin açılış dün şirket yetkileri ve Kanada hükümetinden pek çok önemli ismin katıldığı törenle gerçekleşti.
Araştırma merkezinin kurulması için finansal bir katkı sağlamasa da Kanada hükümeti de bu olaydan oldukça memnun gözüküyor. Dün yapılan açılışta konuşan Başbakan Justin Tredau, AVIC'in hem yeni iş olanakları yaratarak hem de Kanada'nın otomatik pilotlu araç teknolojisinde küresel bir oyuncu haline gelmesini sağlayarak ülke için çok önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.
Apple'a rakip
Blackberry için pek parlak olmayan akıllı telefon geçmişini temizlemek ve General Motors, Tesla gibi şirketlerin bile hala yolun çok başında olduğu bu sektörde ben de varım diyebilmesi için her şey hazır gibi görünüyor. Tek sıkıntı ise Blackberry'nin o bölgede faliyet gösteren tek araştırma merkezi olmaması. Ottowa'da sürücüsüz araç yazılımları için bir merkezi olan Apple şimdiden Blackberry'nin bazı çalışanlarını, eski genel müdür Dan Dodge da dahil olmak üzere bünyesine katmış durumda. 
Görünen o ki sektörde hızlı bir gelişim göstermek isteyen Blackberry'nin rakipleri karşısında şansı olması için ilk olarak çalışanlarını diğer firmaların tekliflerine karşı elde tutması gerekiyor. Eğer Blackberry için işler yolunda giderse önümüzdeki yıl Kanada yollarında test sürüşü için Blackberry teknolojisini kullanan araçları görebiliriz.

https://www.engadget.com/2016/12/19/blackberry-self-driving-car-research-hub/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
featfromcrash 2 yıl
Otonom araçları yapılabilir fakat sürücülü otoların olduğu yerde zor gibi.
Özellikle ülkemizde adamlar sırf kıllığına sıkıştırır, oynar engel olur, kaza yaptırır.
Komple otonom araçlarla donatılırsa bir şehir o zaman olma ihtimali var gibi.
Sonuçta her otonom araç rotasını ve kuralları savunacağından bir aksilik zor çıkar gibi. Ama trafikte o kadar çok değişik durumlar oluyor ki...
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kadirirdem 2 yıl
Baktılar telefon da tutmayacak , bu işe kalkıştılar...
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canmania 2 yıl
Bi de bunu kullanmak için aylık BİS paketi satarlar
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exterminant 2 yıl
bir siz eksiktiniz zaten
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zaomss 2 yıl
Önüne gelen otonoma girişti yakında tatadan da bir hamle bekliyorum
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hanımneder 2 yıl
Kanada'ya gergin gidiyoruz ya kesin test araçlarını görürüz.
Geçen Kanada'daydım; sahil boyu blekberi ;
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