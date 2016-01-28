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Blade Runner 2 için hazırlıklara başlandı

Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı. Filmin çekimleri çok yakında başlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Blade Runner 2 için hazırlıklara başlandı

Gişede başarılı olacak film arayışıyla, halihazırda kendi hayran kitleleri bulunan kült filmlere ve sevilen serilere yönelen Hollywood, sevilen serileri beyaz perdeye döndürmeye devam ediyor. Hollywood'un hedefinde şimdi de, kült bilim-kurgu filmi Blade Runner var. 1982 yapımı Blade Runner'da anlatılan hikayeyi sürdürecek devam filmi için hazırlıklara başlandı.
Usta yönetmen Ridley Scott tarafından yönetilen Blade Runner, tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alıyor. Philip K. Dick'in "Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi?" adlı hikayesinden uyarlanan film, Los Angeles'ın karanlık bir metropol haline geldiği yakın gelecekte geçiyor. Film, replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla ve öldürmekle görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyor.
Hollywood, son yıllarda kâr amacıyla birçok gereksiz yeniden yapıma ve devam filmine imza atmış olsa da, Blade Runner 2 bunlardan biri olmayacak gibi görünüyor. Ridley Scott öncülüğünde hazırlanan yeni Blade Runner filminde ilk filmin başarısından sorumlu birçok isim yer alacak. Filmin senaryosu, ilk filmin de senaristi olan Hampton Fancher tarafından kaleme alınırken, Harrison Ford da Rick Deckard rolüyle geri dönecek.
 
Blade Runner 2 için hazırlıklara başlandı
Şu sıralar yeni Alien filmi ile meşgul olan Ridley Scott bu sefer yönetmen koltuğuna oturmayacak olsa da, filmin yapımında oldukça önemli bir rol oynayacak. Blade Runner 2'nin hikayesini Fancher ile birlikte oluşturan Scott, filmi kimin yöneteceğini de kendisi belirledi. Scott'ın yerini doldurması için seçtiği isim, geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden biri olan Sicario ile kendisini bir kez daha kanıtlayan Denis Villeneuve oldu.
Harrison Ford, Deckard rolüyle geri dönecek olsa da, filmin merkezinde Deckard değil, yıldız oyuncu Ryan Gosling tarafından canlandırılan yeni bir karakter yer alacak. Film hakkında bilinenler şimdilik bu kadar olsa da, çekimlerin başlamasıyla birlikte daha çok detayın ortaya çıkması bekleniyor. Vizyon tarihi henüz belirlenmemiş olan Blade Runner 2'nin çekimlerine Temmuz ayında başlanacak.

http://collider.com/blade-runner-2-harrison-ford-ryan-gosling/ Yorum Yaz
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
film 2019 los angeles da geçiyor. bu filmlerin yapıldığı tarihteki beklentileri yakalamaktan çok uzaktayız. diğer örnek geleceğe dönüş serisi. yıl 2016 oldu uçan araba ve kaykay yok :) bir 50 sene daha bekliycez sanırım uçan kaykay için :) o zaman da 86 yaşında kaykaya binemeyiz :) anca uçan tabut belki :)
film 2019 los angeles da geçiyor. bu filmlerin yapıldığı tarihteki beklentileri yakalamaktan çok uzaktayız. diğer örnek geleceğe dönüş serisi. yıl 2016 oldu uça...
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Redunay 3 yıl
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adnansetek 3 yıl
Ridley Scott ve harrison ford kaç yaşında ya yeni filmle ilgileniyorlar


Sadece Görsel anlamda ilk filmin kat be kat iyisi olur. onun dışında o ruhu yeniden verebilirler mi yoksa Para kazanmak için yapılmış başarısız bir hamle mi olacak göreceğiz.
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Redunay 3 yıl
Eskiye dönüş moda oldu
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Fingolfin. 3 yıl
Bu filmi baya merak ediyorum, ilk filmini çok severim, hayal kırıklığı olmaz umarım.Genelde hep bir hayal kırıklığı oluyor ama bakalım.
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bwhiteshark 3 yıl
Filme müzikleriyle derinlik katan VANGELIS 'de olacak mı?
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Patren 3 yıl
ilk filmi kadar yine güzel olur Ridley Scott sağlam adam
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
film 2019 los angeles da geçiyor. bu filmlerin yapıldığı tarihteki beklentileri yakalamaktan çok uzaktayız. diğer örnek geleceğe dönüş serisi. yıl 2016 oldu uçan araba ve kaykay yok :) bir 50 sene daha bekliycez sanırım uçan kaykay için :) o zaman da 86 yaşında kaykaya binemeyiz :) anca uçan tabut belki :)
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Assasin_2015 3 yıl
Bence Ryan Gosling iyi bir seçim. Noir atmosferli bir filmde Butler falan yakışmaz.
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filteke 3 yıl
Gerard Butler bu film için uygun olabilirdi, Ryan Gosling çok basit gelir bu filme,Leonardo da olabilirdi
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SEO-Uzmanı 3 yıl
herisin ford yaşıyor gidin onunla film yapın !
gene bu 2 haftada blue-box ortamında çekilen
kalitesi düşük bir film olursa şaşırmayın
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