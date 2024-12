Blade Runner 2099 dizisinden beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner, bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş durumda. Filmlerin yanına animelerin, çizgi-romanların, video oyunlarının eklenmesiyle giderek büyüyen bu seri, yakında bir de live-action diziye kavuşacak. Blade Runner 2099 adını taşıyan bu dizi, izleyici karşısına çıkmaya bu hafta bir adım daha yaklaştı. Dizinin bu yaz başlanan çekimlerinin nihayet tamamlandığı açıklandı. Böylece dizinin 2025 bitmeden ekrana gelme ihtimali de artmış oldu.

Amazon Prime Video tarafından hayata geçirilen Blade Runner dizisi, şu ana kadar çıkan iki Blade Runner filminin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Ancak isminde yer alan 2099 ibaresinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi ikinci filmin (Blade Runner 2049) 50 yıl ilerisine taşıyacak.

Blade Runner 2099'un 2025'te Ekrana Gelmesi Bekleniyor

2099 yılında Los Angeles'ta geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanacak. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapacak. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekilecek.

Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu Blade Runner 2099, daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'a emanet edildi. Dizinin ilk bölümlerini ise Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetti.

Dizide Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandırıyor. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar ödülünü kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Tom Burke, Dimitri Abold, Daniel Rigby gibi isimler eşlik ediyor.

