Blitzortung platformu gerçek zamanlı bir yıldırım haritası oluşturma amacında





Dünya üzerinde her an binlerce yıldırım düşmesi olayı yaşanıyor ve bir organizasyon ilginç bir plan yaparak gerçek zamanlı bir yıldırım haritası oluşturmayı amaçlamış.





Blitzortung adlı organizasyon tamamen gönüllü kullanıcılardan oluşan bir ağ ile dünya üzerinde yıldırım düşmesi olaylarını gerçek zamanlı olarak takip etmeyi amaçlıyor. Bunun için gönüllü kişilerin 275$'lık yıldırım düşmesini algılayabilen ve detaylı bilgileri platformun veritabanına gönderen bir set satın alması gerekiyor.





Bu set kurulduktan sonra yıldırımdan yayılan düşük frekanstaki radyo dalgaları sayesinde binlerce km uzaklıktaki hareketliliği bilr algılayacak bir hale geliyor. Böylece dünya haritası üzerinde düşen yıldırımları anlık olarak gösterebilen bir sistem ortaya çıkıyor.





Harita üzerinde yıldırım düştüğü anda düştüğü nokta ile setin bulunduğu nokta arasında yeşil bir çizgi beliriyor ve bir uyarı sesi veriliyor. Haritada sürekli yıldırımın düştüğü yerleri izleyebilmek mümkün oluyor. Ancak şimdilik harita üzerinde çok az yerde bu hizmet sunuluyor ve daha çok gönüllünün katılması gerekiyor.

http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=en&page_0=30