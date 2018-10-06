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Coinbase başkan yardımcısı istifa etti

Dünya'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase'in başkan yardımcısı Adam White'ın, geçtiğimiz günlerde Coinbase'deki görevinden ayrıldığını açıklandı.
7 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, yaklaşık beş yıldır çalışanı olan ve son birkaç yıldır başkan yardımcısı konumunda olan Adam White’ın istifa ettiğini açıkladı.
Adam White'ın Coinbase’in ilk çalışanlarından olduğu; ekibe 2013’te, kurucuların henüz tek odalı bir dairede çalıştığı zamanlarda ve Bitcoin’in 200 dolardan işlem gördüğü sırada katıldığı biliniyor. White, Coinbase'de çalışmaya başlamadan önce, ABD Hava Kuvvetleri'nde görev aldı ve Harvard İşletme Okulu'nda yüksek lisans yaptı.
Son aşamada White, Coinbase’de başkan yardımcısı ve kurumsal işler genel müdürü olarak görev yapıyordu. İçinde bulunduğumuz yılda Coinbase, büyük kurumsal müşterileri hedef alan bir dizi ürünü kullanıma sunmuştu.
White, ayrılışına dair yorumda bulunmazken, bir Coinbase sözcüsü:"Onun gittiğini görmek bizi son derece üzüyor ama aynı zamanda grubumuzun, onun bize bıraktığı vizyonu devam ettirebilme konusundaki yeteneğine güveniyoruz." dedi.
 
Coinbase başkan yardımcısı istifa etti
Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, konu hakkında yaptığı açıklamada:"Geçtiğimiz beş yıl boyunca Adam White, döviz firmamızı ABD'nin en büyük kripto para borsası haline getirmemize yardımcı oldu ve Coinbase’in küresel varlığının büyümesinde önemli bir rol oynadı." dedi.
 
Coinbase, Instinet'in eski genel müdürü Jonathan Kellner'in, White’ın yerine borsadaki kurumsal işlerin genel müdürü olarak ekibe katılacağını duyurdu. 

https://cointelegraph.com/news/coinbases-institutional-platform-head-leaves-firm-after-five-years Yorum Yaz
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